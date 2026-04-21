americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un jurado federal halla a Uber responsable por actos de conductor que agarró muslo de pasajera

El gigante del transporte contratado por app Uber es responsable por la conducta de un conductor que agarró la parte interna del muslo de una pasajera cuando ella salía del asiento delantero de su auto y le preguntó si podía “quedársela”, según determinó el lunes un jurado federal en Carolina del Norte.

ARCHIVO - El logo de Uber se ve sobre un puesto de operador en la sala de operaciones en la Bolsa de Nueva York, el 16 de agosto de 2019. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)
ARCHIVO - El logo de Uber se ve sobre un puesto de operador en la sala de operaciones en la Bolsa de Nueva York, el 16 de agosto de 2019. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) AP

El jurado federal en Charlotte otorgó a la demandante 5.000 dólares en indemnización por daños y perjuicios, informó Ellyn Hurd, una de las abogadas de la demandante.

El caso, considerado como un proceso de referencia, forma parte de un grupo más amplio de demandas por agresión sexual presentadas contra Uber en múltiples jurisdicciones de todo el país y es el tercero que llega a juicio. En febrero, un jurado federal en Arizona ordenó a Uber pagar 8,5 millones de dólares a una mujer que afirmó que uno de sus conductores la violó durante un viaje solicitado mediante la plataforma. El año pasado, un jurado en California determinó que Uber no era responsable por la presunta agresión a una usuaria.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Uber destacó el monto relativamente pequeño de la indemnización económica en el caso de Carolina del Norte y que el jurado concluyó que hubo agresión física y no agresión sexual.

“La indemnización del jurado aquí debería ayudar a que estos casos vuelvan a la realidad, ya que representa una fracción diminuta de las exigencias previas”, señaló el comunicado. La firma añadió que la empresa tiene sólidos fundamentos para apelar porque considera que el jurado recibió instrucciones incorrectas sobre la cuestión de la responsabilidad.

AP no suele identificar a personas que han dicho haber sido víctimas de abuso sexual, a menos que hayan dado su consentimiento a través de sus abogados o se hayan presentado públicamente.

Hurd indicó que el veredicto es un buen augurio para otras demandantes, y sostuvo que fue Uber —no las demandantes— quien seleccionó el caso de Carolina del Norte como caso de referencia para el grupo más amplio de demandas pendientes.

“Era un caso que ellos pensaban desde el inicio que iban a ganar”, manifestó Hurd. “Eligieron todos los criterios: este es el caso que eligieron, el que querían llevar a juicio. Y el jurado creyó a la demandante y ellos perdieron”.

Las demandas llegan tras años de críticas al historial de seguridad de Uber, incluidos miles de incidentes de agresión sexual reportados tanto por pasajeros como por conductores. Debido a que los conductores de Uber están clasificados como trabajadores independientes —trabajan como contratistas, en lugar de empleados de la empresa—, la plataforma ha sostenido durante mucho tiempo que no es responsable por su mala conducta.

El juez que supervisa el grupo de demandas, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Charles R. Breyer, dictaminó que Uber era un “transportista común” según la ley de Carolina del Norte y, por lo tanto, era responsable por la acción del conductor. Breyer afirmó que Uber se presenta ante el público como proveedor de transporte a través de su publicidad y por el control que ejerce sobre los viajes de Uber y la seguridad de sus pasajeros. Carolina del Norte podría haber eximido explícitamente a Uber y a otros proveedores de viajes compartidos de la responsabilidad aplicable a los transportistas comunes, como lo han hecho Florida y Texas, pero no lo hizo, agregó.

Hurd explicó que eso significa que el jurado de Carolina del Norte sólo tenía que decidir si el ataque ocurrió.

El conductor negó haber tocado a la demandante, indicó Uber. La empresa sostuvo que la demandante nunca reportó el incidente a las fuerzas del orden y que solo se enteró cuando se presentó la demanda tres años después.

Hurd señaló que el hecho de que la demandante no lo denunciara ante las autoridades no significa que no sea cierto. Durante el juicio, que comenzó el miércoles y concluyó el lunes, el jurado escuchó el testimonio del conductor, de la demandante y de amigas de la demandante que corroboraron su relato, precisó Hurd.

Breyer, con sede en San Francisco en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, debe escuchar otros dos juicios de casos de prueba por agresión sexual contra Uber. El próximo está programado para mediados de septiembre en San Francisco.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

EEUU confirma reunión directa con El Cangrejo en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

EEUU confirma reunión directa con "El Cangrejo" en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter