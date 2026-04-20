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UE advierte que Serbia podría perder acceso a 1.500 millones de euros por retroceso democrático

BRUSELAS (AP) — Serbia podría perder el acceso a unos 1.500 millones de euros (1.800 millones de dólares) en fondos de la Unión Europea si no logra frenar el retroceso democrático, advirtió el lunes la comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos.

La comisaria europea para la Ampliación, Marta Kos, habla durante una conferencia de prensa conjunta tras las conversaciones con el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, en Podgorica, Montenegro, el jueves 26 de marzo de 2026. (Foto AP/Risto Bozovic)
La comisaria europea para la Ampliación, Marta Kos, habla durante una conferencia de prensa conjunta tras las conversaciones con el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, en Podgorica, Montenegro, el jueves 26 de marzo de 2026. (Foto AP/Risto Bozovic) AP

Observadores internacionales han señalado que detectaron actos de violencia e irregularidades durante las elecciones locales del mes pasado en 10 municipios serbios.

“Estamos cada vez más preocupados por lo que está ocurriendo en Serbia”, dijo Kos ante legisladores de la UE. Añadió que la Comisión Europea está “evaluando si el país todavía cumple las condiciones para los pagos en el marco de los instrumentos financieros de la UE”.

Kos indicó que las preocupaciones de la Comisión van desde “leyes que socavan la independencia del poder judicial, hasta la represión de manifestantes y la injerencia recurrente en medios de comunicación independientes”.

Serbia reúne los requisitos para recibir una gran parte de un fondo de la UE destinado a promover el crecimiento en países que intentan incorporarse al bloque, siempre y cuando lleven a cabo reformas. Kos señaló que Belgrado ha recibido 110 millones de euros (130 millones de dólares), pero que eso aún “deja alrededor de 1.500 millones en duda”.

La UE ha intensificado los esfuerzos para integrar a las naciones de los Balcanes Occidentales desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, ante el temor de que Moscú trate de desestabilizar una región que todavía siente los efectos de sus propias guerras en la década de 1990.

El presidente populista de Serbia, Aleksandar Vucic, sostiene que quiere conducir a su país hacia la UE, pero ha mantenido relaciones estrechas con Rusia. Desafió las advertencias de la UE y asistió el año pasado al desfile del Día de la Victoria de Rusia junto al presidente ruso Vladímir Putin.

Expertos del principal organismo europeo en materia de democracia y asuntos constitucionales, la Comisión de Venecia, visitaron Serbia el mes pasado para sostener conversaciones con líderes políticos y altos funcionarios judiciales y del ámbito legal, con el fin de evaluar las preocupaciones planteadas por el presidente del Parlamento serbio.

En las próximas semanas, está previsto que emita una “opinión urgente” basada en sus conclusiones. Kos afirmó que Bruselas espera que Serbia “alinee plenamente sus leyes judiciales con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y restablezca la independencia de sus medios”.

“Serbia tiene que cumplir”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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