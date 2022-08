Ucrania pidió a los venezolanos no dejarse engañar por la propaganda rusa

“Todo el mundo ya entendió que Ucrania no está defendiendo solamente a su propio país y a su propio pueblo, sino estamos defendiendo a toda Europa y el sistema de seguridad internacional. Esta guerra es el pasado contra el futuro, dictadura policial contra la democracia, los bárbaros contra la civilización ”, afirmó.

Spirin está confiado en que su país logrará vencer esta guerra, pero para ello pide que continúe el apoyo de la comunidad internacional y hace un llamado a los latinoamericanos, y en particular a los venezolanos, a que no se dejen engañar por la propaganda rusa.

—A seis meses del inicio de la invasión, ¿cuál es la situación actual de la guerra?

—Pensaron que sería un paseo para ellos, que en tres o cuatro días podrían terminar con todo. Y por cierto, muchos líderes globales pensaron de esa manera; creyeron que el segundo ejército más grande del mundo tenía tanto poder que nadie podría frenarlo ni soportar sus ataques. Pero resultó que esos tres o cuatro días serían seis meses, y Rusia no pudo alcanzar sus objetivos.Sus soldados ya están cansados o muertos y ahora deben pensar dónde conseguir más carne de cañón. La generación de los soldados rusos que había preparado para la guerra ya está eliminada. No cabe dudas que nosotros vamos a ganar. Y eso es porque todo el mundo ya entendió que Ucrania no está defendiendo solamente a su propio país y su propio pueblo, sino estamos defendiendo a toda Europa y el sistema de seguridad internacional. Esta guerra es el pasado contra el futuro, dictadura policial contra la democracia, los bárbaros contra la civilización.

—Vladimir Putin, al inaugurar los Army Games, ofreció suministrar armamento a sus aliados en el mundo, e hizo énfasis en Latinoamérica, según él mismo dijo entonces, para garantizar “la paz”. ¿Qué opinan de esto?

—La mentira rusa es tan cínica, que ya se trata casi de una ciencia o de un arte. Saben cómo mentir a todo el mundo y a su propia gente. Cuando dicen que quieren establecer la paz construyendo o suministrando armas, da risa. Me entristece que alguien todavía pueda creer en eso porque ya estamos acostumbrados a que no se puede confiar en los rusos. El que piense de otra manera se equivoca. Hace poco firmamos un acuerdo para garantizar la salida del trigo de Ucrania para el mundo, y al día siguiente de la firma lanzaron cohetes contra nuestro puerto de Odesa. Rusia dice que quiere hacer la paz y al mismo tiempo lanza miles de misiles a las ciudades ucranianas. En los dos últimos meses dañaron más de 22 mil objetos de infraestructura civil. Dicen que están luchando contra el Ejército ucraniano, pero matan a la población civil. Universidades, escuelas, centros comerciales, iglesias, teatros, hospitales, casas de maternidad; los están atacando a todos. Parece que tienen en mente eliminar la nación, como ya han hecho en Siria. Eso es lo que saben hacer, porque entendieron que no pueden ganar el apoyo de la población.

Fuente: Por Gabriel Bastidas para Monitoreamos