Un niño observa desde una ventana de su departamento dañado por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka) AP

Tiró los peluches de su hijo de 2 años, que estaban cubiertos de esquirlas de vidrio. Afuera de su vivienda en la planta baja, marcos de ventanas retorcidos estaban apilados sobre una montaña de escombros a la espera de ser retirados. Trozos de vidrio se mezclaban con hojas de otoño en el suelo embarrado.

“Incluso ahora seguimos encontrando vidrio”, señala Horban. “Si pasamos la aspiradora tres veces, lavamos el piso y limpiamos, igual encontraremos esas piezas microscópicas en algún lugar, en la cama o en los juguetes”.

A medida que se instala el invierno, Ucrania enfrenta una grave escasez de ventanas de reemplazo, mientras los ataques rusos con misiles y drones siguen dañando edificios y dejando a los residentes expuestos al frío. Las temperaturas en Kiev bajaron a -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit) el invierno pasado.

La ayuda del gobierno puede tardar meses, hay escasez de instaladores calificados y los costos de reemplazo se han disparado, golpeando con más fuerza a los distritos de bajos ingresos cerca de zonas industriales.

Horban vive en un “rascasuelos” de la era soviética —un enorme bloque horizontal de apartamentos— en la capital ucraniana. En octubre, la explosión de un misil dañó una sección vertical de apartamentos e hizo añicos cientos de ventanas de la fachada.

La mayoría de las ventanas destrozadas están cubiertas provisionalmente con tableros de fibra o lonas. Algunos tableros tienen pequeñas aberturas con láminas de acrílico plexiglás para dejar entrar la luz del día a los apartamentos.

Unas ventanas nuevas para el apartamento de Horban costarían unos 1.700 dólares, más de tres veces el salario promedio del país. La compensación del gobierno puede tardar de tres a cuatro meses.

Muchos no pueden darse el lujo de esperar. Sin ventanas adecuadas, los apartamentos quedan expuestos al frío, la humedad y el moho, en particular durante los cortes de electricidad.

Los daños a la vivienda están entre los mayores costos de la guerra. Se estima que 3 millones de unidades habitacionales fueron destruidas o quedaron gravemente dañadas hasta finales del año pasado, lo que sumó 90.000 millones de dólares a las necesidades de reconstrucción de Ucrania, según el Banco Mundial.

Escasean los instaladores

Los fabricantes ucranianos pueden cubrir la demanda de ventanas de reemplazo. El cuello de botella es la falta de instaladores calificados.

Mykhailo Orlenko, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes Ucranianos de Estructuras Transparentes, explicó que las empresas no pudieron eximir del servicio militar a sus empleados, incluidos muchos instaladores.

“El mercado perdió a un gran número de estos especialistas”, indicó.

Las fábricas pueden producir ventanas en unos 10 días laborables, pero la instalación puede demorarse mucho más, mientras los clientes esperan a que haya un equipo disponible. La alta demanda implica que las facturas de instalación al menos se han duplicado durante el último año.

Oleksandr, un instalador de 42 años que ha trabajado en el sector durante 25 años, señaló que los cortes de electricidad agravan los desafíos. Su equipo depende de herramientas que funcionan con baterías y, por lo general, tiene que subir materiales pesados por las escaleras cuando los ascensores están fuera de servicio.

En un trabajo reciente, su equipo cambió puertas y ventanas de balcón en un apartamento del cuarto piso, y subieron los materiales cargando.

“Fueron 18 viajes subiendo y bajando las escaleras, cargando peso. Hubiera sido más fácil con un ascensor funcionando, pero no esperamos a que volviera la electricidad: nos pusimos a trabajar de inmediato”.

Oleksandr pidió ser identificado solo por su nombre de pila, por motivos de seguridad tras los ataques rusos contra empresas privadas.

Formar a una nueva generación para la reconstrucción

Para enfrentar la escasez, el sector está invirtiendo en capacitación. En marzo, un instituto de formación profesional en Kiev abrió una instalación financiada por la Unión Europea, donde 26 estudiantes de 10mo grado han iniciado un programa de tres años para convertirse en instaladores de ventanas, puertas y fachadas.

Adolescentes con overoles nuevos practican con aberturas de ventanas simuladas, construidas con ladrillo, bloque de cemento, madera y materiales sintéticos. Sus clases se interrumpen con frecuencia por alertas de misiles y drones.

El programa se estableció después de que asociaciones profesionales presionaron al gobierno para reconocer formalmente la instalación de ventanas como una profesión, lo que permite al sector acceder a subvenciones y crear cursos de formación estructurados.

Orlenko indicó que los graduados pueden esperar salarios iniciales de alrededor de 900 dólares, a la par de los de los egresados de Derecho, debido a la aguda fuga de mano de obra calificada en Ucrania.

El instructor Volodymyr Tserbii espera que los aprendices ayuden a reconstruir el país, y que su formación ofrezca a los estudiantes un camino hacia una profesión necesaria para la reconstrucción.

La enorme tarea de reparar las viviendas, escuelas, carreteras, plantas eléctricas y demás infraestructura dañada de Ucrania tomará al menos una década, según planificadores del gobierno.

Sobrevivir a otro invierno

Para Horban, la espera de ventanas nuevas se suma a una larga lista de problemas en su hogar.

Su apartamento no tiene gas, lo que obliga a la familia a cocinar con un cilindro portátil. Calientan la habitación de su hijo cuando hay electricidad. Un techo con goteras en la cocina ha agravado los daños.

La explosión también dejó asustado a su hijo pequeño, Viacheslav. Los sonidos de la guerra se han convertido en parte de su vocabulario.

Con la nariz pegada a un vidrio de ventana que sobrevivió al ataque, saluda a los transeúntes y le pregunta a su madre si vendrán más bombardeos, usando las palabras “bam bam” para describir las explosiones.

El niño pregunta: “¿Bam bam?”.

Ella responde: “No bam bam”.

“Esto no es vida, esto es sobrevivir”, comenta Horban. “Esto es arrastrar una existencia, no una vida”.

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Vasilisa Stepanenko, Evgeniy Maloletka y Susie Blann contribuyeron desde Kiev.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP