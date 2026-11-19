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El tráfico de trenes por el puente se detuvo tras el ataque nocturno mientras las autoridades evaluaban los daños, pero se restablecerá a partir de alrededor de las 4 de la tarde, manifestó Sergei Aksyonov, el máximo cargo en Crimea designado por el Kremlin.

Los ataques ucranianos parecían calculados para avergonzar al presidente ruso, Vladímir Putin, durante su cumbre trilateral en China con su homólogos chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, además de demostrar que Kiev aún tiene cartas por jugar en la guerra y socavar los argumentos de Moscú de que su victoria es inevitable.

El puente de Kerch es una arteria clave para los suministros militares y civiles hacia Crimea, que Moscú tomó desafiando el derecho internacional en 2014. Es un potente símbolo de la anexión ilegal de Rusia y ha sido un objetivo prioritario para Ucrania.

El ataque se produjo horas antes del inicio de unas conversaciones en Berlín el jueves entre los enviados de Estados Unidos Jared Kushner y Steve Witkoff y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, junto con líderes europeos.

Kushner y Witkoff han encabezado los esfuerzos para poner fin a los casi cinco años de guerra provocados por la invasión de Moscú a su vecino, y recientemente han mediado en nuevas conversaciones, aunque las negociaciones no han arrojado ningún avance importante.

Kushner escribió en X el jueves que la prioridad de Washington en la reunión es “fortalecer aún más nuestra estrecha coordinación con Ucrania y Europa, trabajar hacia una posición unificada sobre los elementos clave de una paz duradera y preparar conjuntamente la agenda y el formato propuesto para la próxima ronda de negociaciones multilaterales”.

La cumbre también analizará cómo los aliados europeos de Kiev pueden encajar en los arreglos de seguridad de la posguerra. Ucrania quiere garantías de que no volverá a ser invadida por Rusia, mientras que el Kremlin quiere mantener a la alianza militar de la OTAN lejos de sus fronteras. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP