Tyler Glasnow, de los Dodgers, sale temprano ante Astros por dolor lumbar bajo

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Glasnow permitió un jonrón al primer bateador, Brice Matthews, antes de retirar a los siguientes tres, con dos ponches para cerrar la primera entrada. Regresó al montículo para calentar antes de la segunda, pero pareció estar incómodo después un lanzamiento y le hizo una señal al dugout.

Varios miembros del personal de los Dodgers, incluido el mánager Dave Roberts, salieron al terreno para hablar con él y, tras un par de minutos, se retiró del campo con ellos.

Fue reemplazado por Jack Dreyer.

El ponche de Glasnow al cubano Yordan Álvarez en la primera entrada fue el número 1.000 de su carrera.

Glasnow, un lanzador derecho de 32 años, estuvo limitado el año pasado a 18 aperturas en la temporada regular por una inflamación en el hombro derecho que lo dejó fuera con los Dodgers entre el 27 de abril y el 9 de julio.

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