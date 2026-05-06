americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tyler Glasnow, de los Dodgers, sale temprano ante Astros por dolor lumbar bajo

HOUSTON (AP) — El abridor de los Dodgers de Los Ángeles Tyler Glasnow abandonó el juego del martes contra los Astros de Houston antes de la segunda entrada debido a dolor en la parte baja de la espalda.

Glasnow permitió un jonrón al primer bateador, Brice Matthews, antes de retirar a los siguientes tres, con dos ponches para cerrar la primera entrada. Regresó al montículo para calentar antes de la segunda, pero pareció estar incómodo después un lanzamiento y le hizo una señal al dugout.

Varios miembros del personal de los Dodgers, incluido el mánager Dave Roberts, salieron al terreno para hablar con él y, tras un par de minutos, se retiró del campo con ellos.

Fue reemplazado por Jack Dreyer.

El ponche de Glasnow al cubano Yordan Álvarez en la primera entrada fue el número 1.000 de su carrera.

Glasnow, un lanzador derecho de 32 años, estuvo limitado el año pasado a 18 aperturas en la temporada regular por una inflamación en el hombro derecho que lo dejó fuera con los Dodgers entre el 27 de abril y el 9 de julio.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

MINFAR endurece su discurso: La orden de alto el fuego no será dada jamás

MINFAR endurece su discurso: "La orden de alto el fuego no será dada jamás"

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR
ULTIMA HORA

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter