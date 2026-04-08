Turquía arresta a 9 tras ataque a edificio que alberga el consulado de Israel

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Policías y militares turcos aseguran la zona tras un ataque de hombres armados en un edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, Turquía, el martes 7 de abril de 2026. (Foto AP/Khalil Hamra) AP

Otros dos atacantes resultaron heridos y fueron capturados durante el tiroteo del martes en el distrito financiero y empresarial de la ciudad, mientras que dos policías sufrieron heridas leves, indicaron las autoridades.

Israel retiró a sus diplomáticos de Turquía por cuestiones de seguridad y el deterioro de las relaciones con Ankara poco después del inicio de la guerra en Gaza, y las autoridades señalaron que el consulado estaba cerrado en el momento del ataque.

El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, afirmó que uno de los atacantes tenía vínculos con un grupo que, según dijo, “explota la religión”, sin nombrar a la organización.

El grupo Estado Islámico ha perpetrado ataques mortales en Turquía en el pasado.

La Agencia Anadolu informó que las fuerzas de seguridad detuvieron a nueve sospechosos en operaciones realizadas en Estambul, así como en las provincias de Konya y Kocaeli. Según la agencia, estaban siendo interrogados junto con los dos atacantes heridos, sin ofrecer más detalles.

Ciftci indicó que los atacantes viajaron desde la ciudad de Izmit, en la provincia de Kocaeli, en un automóvil alquilado. Los dos atacantes heridos son hermanos, identificados como Onur C. y Enes C. El primero tiene antecedentes penales relacionados con drogas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel condenó el martes el ataque y elogió a las autoridades turcas por evitar más violencia. ________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP