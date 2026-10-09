Turbulencia en vuelo de Avianca deja 8 heridos y lo obliga a aterrizar en Miami

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En esta imagen tomada de un video, un avión de Avianca que encontró turbulencia severa y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia se encuentra estacionado el viernes 9 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Miami. (WSVN/ABC Miami vía AP) AP

El departamento de bomberos Miami-Dade Fire Rescue informó que una persona fue trasladada de urgencia a un centro de traumatología con lesiones graves, mientras que otras siete fueron llevadas en ambulancias a hospitales de la zona después de que el avión aterrizara poco después de las 3 de la mañana del viernes. La aerolínea indicó que nueve personas —tres miembros de la tripulación y seis pasajeros— se vieron afectadas por las turbulencias y necesitaron ser trasladadas a un centro médico.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) señaló que el vuelo de Avianca se dirigía de Medellín, Colombia, al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York cuando el Airbus A320 tuvo que desviarse a Miami.

Avianca indicó que los pasajeros que no resultaron heridos fueron trasladados a Nueva York el viernes por la mañana. “La seguridad de nuestros clientes y empleados es, y seguirá siendo, la base de nuestras operaciones”, señaló la aerolínea.

Las lesiones graves por turbulencias en vuelo son poco frecuentes, pero algunos científicos sostienen que podrían estar volviéndose más comunes a medida que el cambio climático altera la corriente en chorro. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo indicó que el número de reportes que recibió sobre incidentes de turbulencia se disparó más de un 25% el año pasado.

El verano pasado, 24 personas fueron llevadas al hospital después de que un vuelo de Delta Air Lines se topara con turbulencias provocadas por una tormenta eléctrica sobre Wyoming. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha señalado que pasajeros y auxiliares de vuelo fueron lanzados contra el techo con fuerza suficiente como para agrietar algunos paneles interiores, antes de caer de nuevo al piso y luego ser impulsados hacia arriba otra vez. La señal de cinturón de seguridad se encontraba apagada en ese momento, por lo que algunos pasajeros estaban de pie y se estaban sirviendo bebidas cuando ese avión atravesó la turbulencia.

Al menos 20 pasajeros han presentado demandas contra Delta por ese incidente, alegando que la aerolínea podría haber evitado el mal clima.

La FAA recomienda que los pasajeros permanezcan con el cinturón abrochado siempre que sea posible para protegerse de turbulencias inesperadas. ———- Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP