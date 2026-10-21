Trump y Vance dan discursos distintos sobre la economía: la "edad de oro" frente a "en proceso"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa blanca el martes 20 de octubre de 2026 en Washington, mientras el vicepresidente, JD Vance, escucha. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

“Me atacaron con el tema de la asequibilidad, y es la primera vez que oigo que se use esa palabra”, se quejó en Nebraska a principios de este mes.

La Casa Blanca deja que el vicepresidente JD Vance use un tono más suave. El mes pasado en Texas, admitió que “hay gente por ahí que está frustrada por el ritmo del progreso”. Y durante un encuentro con ciudadanos emitido por CBS News el sábado, Vance dijo que “reconozco que los precios de la gasolina están demasiado altos en este momento” y que “estamos trabajando en ello”.

Dependiendo de qué republicano esté hablando, los estadounidenses reciben una perspectiva distinta sobre la situación económica. Trump habla de una “edad de oro de Estados Unidos”. Vance camina por la cuerda floja para demostrar que sabe que los votantes sienten el apretón económico, mientras sigue vendiéndoles el proyecto de Trump.

La desconexión se produce mientras la confianza de los estadounidenses en la economía cayó este mes al nivel más bajo en más de una década, la tasa promedio a largo plazo de las hipotecas en Estados Unidos subió este mes a su nivel más alto en casi tres años y la tasa de desempleo aumentó ligeramente el mes pasado.

Datos económicos recientes publicados este mes muestran que los altos precios de la gasolina están intensificando la inflación y que el encarecimiento del petróleo y el gas ha empezado a empujar al alza los precios en otras partes de la economía.

Aunque la mayoría de los simpatizantes de Trump no le consideran responsable, algunos reconocen que la inclinación del presidente por el discurso de vendedor puede no dar en el blanco.

“Creo que lo pinta demasiado bonito”, comentó Conda Little, una jubilada de 76 años que fue a ver a Trump en Dalton, Georgia, el viernes. “Creo que Vance es más auténtico”.

Little le cree al presidente cuando dice que logrará una victoria sobre Irán de una manera que beneficie a los consumidores en Estados Unidos. Pero señaló que es imposible negar las consecuencias del conflicto.

“Todo el mundo está realmente molesto por la gasolina” y “los comestibles están por las nubes”, afirmó. “Es duro. Es realmente duro”, añadió, y agregó que “creo que la gente necesita escuchar la verdad”.

“Tenemos que hacer más”

A Trump le cuesta reconocer las preocupaciones. A principios de este mes dijo a reporteros que se pone a sí mismo la nota máxima “en el gobierno, en la economía, en todo”. Ha desestimado las preocupaciones por los altos costos, al argumentar que las inquietudes sobre la asequibilidad son un “engaño”.

“Estamos en la edad de oro de Estados Unidos. Así que nuestra nación está mejor ahora que nunca antes”, le dijo a una multitud en Kentucky el sábado mientras hacía campaña por candidatos republicanos.

Trump ha reconocido en ocasiones que los precios de la gasolina son altos, pero lo ha calificado como “un pequeño precio a pagar” por mantener al país y al mundo a salvo con la guerra con Irán.

El mensaje discordante de Trump con una de las principales preocupaciones que los votantes expresan de cara a las elecciones de mitad de mandato ha parecido intensificarse por su fijación con embellecer Washington y construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.

Durante una visita este mes a un rincón de Arizona con dificultades económicas, entretuvo a la multitud con la historia de cómo terminó con un jet de lujo regalado por Qatar para usarlo como Air Force One.

Vance, mientras recorre el país de un lado a otro, se apresura a decir que el gobierno tiene más trabajo por hacer.

Para asignar culpas, el vicepresidente suele decir que los predecesores demócratas de su gobierno dejaron al país en un hoyo tan profundo que necesitan más tiempo para salir.

Para mostrar empatía, a menudo alude a su propia experiencia, a su infancia en una familia trabajadora en una ciudad del Cinturón del Óxido. Eso es muy distinto de Trump, que proviene de una familia adinerada, es multimillonario e incluso bromeó en sus discursos del viernes y el sábado que si la gente almuerza en su club Mar-a-Lago, “por 5.000 dólares, obtendrán una hamburguesa y un postre pequeño”.

“Crecí en una familia trabajadora", dijo Vance durante un foro comunitario de CBS News que se emitió el sábado. "Cuando los precios de la gasolina eran altos, sé que eso hizo sufrir a mi abuela, y estoy seguro de que ustedes están batallando con ello de diversas maneras”.

Cuando el moderador le preguntó por el mensaje dispar que él y Trump están dando sobre la economía, Vance respondió que Trump hablaba de nuevas inversiones que están llegando al país, pero señaló que los cambios toman tiempo.

“Tenemos que hacer más, y sin duda podemos hacerlo mejor”, reconoció.

Muchos simpatizantes de Trump confían en su discurso

Algunos votantes dijeron que la visión optimista de Trump sobre la economía los aleja, como Santiago Rodriguez, un estudiante universitario de Texas de 19 años que votará por primera vez este año.

Rodriguez, que asistió la semana pasada a un mitin de campaña del candidato demócrata al Senado James Talarico, dijo que consideraría votar por un republicano, pero no mientras Trump esté al mando porque no comprende el alto costo de vida para los estadounidenses.

“Creo que está desconectado; creo que nunca ha visto lo que es un día real como texano o, en general, como cualquiera que pertenezca a la clase trabajadora”, expresó Rodriguez.

Los simpatizantes más leales de Trump no están interesados en culpar los altos precios a nada que el presidente haya hecho.

Cindy Massengill, de 67 años, que fue a ver a Trump en Dalton, Georgia, dijo que sentía que él está haciendo lo mejor que puede.

“Estoy segura de que ha hecho más que cualquier otro presidente después del desastre que nos dejaron Obama y Biden”, sostuvo.

Mary Bunker, una republicana de 67 años que asistió al mitin de Trump el lunes cerca de Wichita, Kansas, dijo que trabaja en varios empleos, incluso como mesera y conductora de DoorDash.

Siente la presión de los altos precios de la gasolina, pero le gustan las rebajas de impuestos que Trump promulgó el año pasado y no le reprocha la manera en que habla sobre las preocupaciones económicas.

“Creo que es un muy buen hombre de negocios”, dijo Bunker. “Ha estado en los negocios mucho tiempo, así que creo que sabe de lo que está hablando”.

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Los periodistas de The Associated Press Bill Barrow en Dalton, Georgia; Jesse Bedayn en San Marcos, Texas; y Nicholas Ingram en Park City, Kansas, contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP