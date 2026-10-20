ALARMA PARA CUBANOS: USCIS aprobó solo 139 residencias por Ley de Ajuste y rechazó otras 447

Las aprobaciones de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano registraron una caída extraordinaria en Estados Unidos durante el segundo trimestre calendario de 2026. Entre abril y junio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aprobó apenas 139 solicitudes y denegó otras 447, mientras más de 342.000 expedientes permanecían pendientes de una decisión.

Las cifras corresponden al informe estadístico del tercer trimestre del año fiscal 2026 de USCIS y muestran un cambio drástico en el procesamiento de solicitudes de residencia mediante el formulario I-485 bajo la categoría cubana.

De los 586 expedientes resueltos durante esos tres meses, solo el 23,7% recibió una decisión favorable , mientras el 76,3% terminó en una denegación.

La proporción contrasta con los resultados de años anteriores y coincide con un período de modificaciones administrativas, restricciones migratorias y disputas judiciales relacionadas con los procedimientos de la agencia federal.

Sin embargo, las estadísticas no significan que todos los cubanos que soliciten actualmente la residencia tengan únicamente un 23,7% de posibilidades de obtenerla. El porcentaje refleja exclusivamente los casos decididos durante el trimestre analizado.

El informe oficial correspondiente a abril, mayo y junio de 2026 presenta un panorama especialmente desfavorable entre los expedientes que recibieron una resolución.

Durante ese período, USCIS registró:

139 solicitudes aprobadas.

447 solicitudes denegadas.

586 decisiones en total.

23,7% de aprobaciones.

76,3% de denegaciones.

Esto significa que la agencia rechazó aproximadamente 3,2 solicitudes por cada una que aprobó.

La cifra refleja un cambio considerable respecto de los períodos anteriores, cuando las aprobaciones representaban una proporción mucho mayor de las decisiones.

No obstante, la cantidad absoluta de denegaciones fue inferior a la registrada en los mismos trimestres de 2024 y 2025.

El cambio más pronunciado se observa en la reducción de aprobaciones y en el número total de expedientes resueltos.

Las aprobaciones de residencia para cubanos cayeron un 99,7% frente a 2024

La comparación histórica permite dimensionar la magnitud del descenso.

Entre abril y junio de 2024, USCIS había aprobado 49.965 residencias permanentes bajo la categoría cubana.

Un año después, durante el mismo trimestre de 2025, las aprobaciones disminuyeron a 10.432.

En 2026, la cifra cayó a solamente 139.

Esto representa una reducción aproximada del 99,7% respecto de 2024 y del 98,7% frente a 2025.

Aprobaciones y denegaciones bajo la Ley de Ajuste CubanoPeríodoAprobadasDenegadasAbril-junio 202449.965662Abril-junio 202510.432757Abril-junio 2026139447

Los números también muestran que USCIS resolvió muchos menos casos.

En el trimestre de 2024 analizado se registraron 50.627 decisiones, frente a solo 586 en 2026.

Por tanto, la crisis estadística no consiste únicamente en una mayor proporción de negativas, sino también en una caída extraordinaria del volumen de expedientes procesados.

La tasa de aprobación cayó del 52,6% al 23,7% en tres meses

El deterioro también se observa al comparar los dos primeros trimestres calendario de 2026.

Entre enero y marzo, USCIS decidió 95 solicitudes bajo la categoría cubana.

De ellas, aprobó 50 y denegó 45, lo que representó una tasa favorable del 52,6%.

Durante abril, mayo y junio, la cantidad de decisiones aumentó hasta 586, pero las aprobaciones representaron únicamente el 23,7%.

La diferencia equivale a una caída de 28,9 puntos porcentuales en la proporción de decisiones favorables.

Sin embargo, esa variación no permite concluir que USCIS esté rechazando automáticamente todas las solicitudes cubanas.

Cada expediente puede presentar circunstancias migratorias, antecedentes y requisitos legales diferentes.

Más de 342.000 cubanos esperan una decisión sobre su residencia

Uno de los indicadores más preocupantes es la acumulación de solicitudes pendientes.

Al cierre de junio de 2026, USCIS registraba 342.360 expedientes sin una decisión definitiva bajo la categoría de ajuste cubano.

En junio de 2024, el volumen pendiente era de aproximadamente 146.000 casos.

Esto significa que el número de solicitudes acumuladas se ha más que duplicado en dos años.

El aumento del atraso resulta especialmente significativo porque las nuevas solicitudes también han disminuido.

Entre abril y junio de 2026, USCIS recibió 6.279 expedientes, frente a más de 72.000 durante el mismo período de 2025.

La reducción de nuevas solicitudes ronda el 91%.

Pese a esa caída, el volumen de decisiones continúa siendo reducido frente a la cantidad de casos acumulados.

¿Cuánto está demorando la residencia por Ley de Ajuste Cubano?

El informe trimestral de USCIS sitúa el tiempo mediano de procesamiento de la categoría analizada en aproximadamente 16,3 meses.

Esto significa que la mitad de los casos incluidos en ese cálculo se resolvió en ese plazo o menos, mientras que la otra mitad tardó más.

La cifra no constituye una garantía sobre el tiempo que demorará una solicitud presentada actualmente.

Otros indicadores históricos publicados por USCIS muestran períodos diferentes.

A comienzos de octubre se conoció que la mediana acumulada del año fiscal 2026 hasta julio había alcanzado los 11,8 meses, frente a los 3,3 meses registrados en 2023.

Ambas estadísticas utilizan períodos de referencia distintos y no deben interpretarse como tiempos de espera aplicables a todos los solicitantes.

Las políticas migratorias de Trump coinciden con la caída de aprobaciones

El descenso ocurre durante la administración del presidente Donald Trump, en un contexto de modificaciones a las políticas migratorias y disputas judiciales sobre los procedimientos de USCIS.

El 21 de mayo de 2026, la agencia emitió un memorando relacionado con el carácter discrecional del ajuste de estatus y las circunstancias que pueden influir en determinadas decisiones migratorias.

La orientación recordó que el ajuste de estatus constituye un beneficio sujeto a evaluación discrecional y abordó la posibilidad de recurrir al procesamiento consular en determinados casos.

El documento generó preocupación entre solicitantes cubanos que buscan obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos.

Sin embargo, los datos estadísticos por sí solos no permiten demostrar que ese memorando sea la causa directa del desplome de las aprobaciones.

Para establecer una relación causal sería necesario analizar los expedientes afectados, las decisiones individuales y los procedimientos administrativos aplicados.

Una corte federal bloqueó restricciones de procesamiento que afectaban a cubanos

La situación migratoria también ha estado marcada por decisiones judiciales.

USCIS había aplicado restricciones administrativas que afectaban el procesamiento de solicitudes de ciudadanos y nacionales de 39 países, incluida Cuba.

El 24 de agosto de 2026, un tribunal federal del Distrito Norte de California bloqueó dos memorandos relacionados con esa pausa administrativa.

La decisión ordenó reanudar la adjudicación ordinaria de los expedientes afectados.

Sin embargo, esa resolución debe distinguirse del memorando de mayo sobre el carácter discrecional del ajuste de estatus.

Se trata de medidas diferentes y no puede afirmarse que todas las orientaciones administrativas hayan quedado anuladas por la misma decisión judicial.

Además, el fallo de agosto ocurrió después del trimestre estadístico analizado, por lo que sus posibles efectos no aparecen reflejados en las cifras de abril a junio.

¿Qué ocurre con los cubanos que tienen I-220A?

La caída de aprobaciones genera especial preocupación entre quienes mantienen situaciones migratorias complejas.

Uno de los grupos afectados por la incertidumbre jurídica es el de los cubanos que recibieron un formulario I-220A después de ingresar a Estados Unidos.

Ese documento acredita una liberación bajo reconocimiento propio y determinadas condiciones, pero no equivale automáticamente al parole migratorio exigido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

La elegibilidad depende de las circunstancias específicas de entrada, detención y liberación, así como de los demás requisitos legales aplicables.

Por tanto, las estadísticas trimestrales no permiten establecer cuántas denegaciones correspondieron a personas con I-220A.

Tampoco demuestran que todos los solicitantes con ese documento recibirán una decisión negativa.

¿La Ley de Ajuste Cubano sigue vigente en Estados Unidos?

Sí. La Ley de Ajuste Cubano continúa vigente.

La legislación permite solicitar la residencia permanente a determinadas personas nacidas en Cuba o con ciudadanía cubana que cumplan los requisitos correspondientes.

Entre las condiciones relevantes se encuentran haber sido inspeccionado y admitido o puesto en parole, y acreditar al menos un año de presencia física en Estados Unidos.

Además, el solicitante debe cumplir las demás exigencias legales aplicables a su expediente.

No todos los documentos migratorios constituyen una admisión o un parole válido para esta legislación.

Tampoco tener una solicitud de asilo pendiente garantiza automáticamente el cumplimiento de los requisitos de residencia.

La reducción de aprobaciones no equivale a la derogación de la Ley de Ajuste Cubano ni demuestra que USCIS haya eliminado todas las posibilidades de obtener una tarjeta de residencia mediante esa vía.

¿Qué deben hacer los cubanos que ya presentaron el formulario I-485?

Para quienes mantienen solicitudes pendientes, resulta importante conservar un seguimiento actualizado de sus expedientes.

Los solicitantes deben revisar las notificaciones oficiales de USCIS, mantener actualizada su dirección postal y responder dentro de los plazos establecidos a cualquier requerimiento de evidencia.

También deben verificar si su caso está sujeto a circunstancias particulares, como procedimientos ante tribunales de inmigración, antecedentes de entrada o documentos migratorios que requieran una evaluación adicional.

El estado del expediente puede consultarse mediante el sistema oficial de seguimiento de USCIS utilizando el número de recibo correspondiente.

Los porcentajes generales de aprobación no sustituyen una evaluación individual de elegibilidad.

Una caída histórica que aumenta la incertidumbre migratoria

Las cifras correspondientes al segundo trimestre calendario de 2026 muestran un cambio extraordinario en los resultados del ajuste de estatus para cubanos.

En apenas dos años, las aprobaciones trimestrales pasaron de casi 50.000 a solo 139.

Al mismo tiempo, el volumen de expedientes pendientes superó los 342.000.

Aunque el número absoluto de solicitudes denegadas fue menor que en años anteriores, las negativas representaron más de tres cuartas partes de las decisiones adoptadas durante el trimestre.

La Ley de Ajuste Cubano sigue vigente, pero los datos muestran una fuerte reducción de resoluciones favorables y un atraso considerable en el procesamiento de solicitudes.

El impacto de las decisiones judiciales posteriores y de las políticas administrativas sobre los próximos trimestres todavía deberá evaluarse con nuevas estadísticas oficiales.