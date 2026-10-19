TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

Un enfrentamiento verbal entre diplomáticos cubanos y representantes de la oposición al Gobierno de La Habana marcó este lunes una actividad organizada por Estados Unidos en Naciones Unidas.

Integrantes de la misión cubana, encabezados por el embajador Ernesto Soberón, gritaron consignas contra los participantes de una mesa redonda sobre derechos humanos, corrupción y represión en Cuba, en un episodio que quedó registrado en video.

#Ahora . Acto de repudio del régimen castrista en la sede la ONU… les gritaron a la entrada y esperaron hasta que terminara el evento. Miren a Ernesto Soberón el Embajador castrista liderando la turba. Se retratan solos… mafiosos. Video. José Daniel Ferrer pic.twitter.com/bkyBoiPSmk

El incidente ocurrió en uno de los pasillos de un edificio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando los exprisioneros políticos José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara se dirigían al salón donde se celebraría el encuentro convocado por la representación estadounidense.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, los diplomáticos cubanos corearon expresiones como “Terroristas”, “Abajo el bloqueo” y “Viva la Revolución” , en una protesta dirigida contra los opositores y la actividad diplomática.

#Ahora . El castrismo desesperado pone a Ernesto Soberón a cantar el himno y gritar en la ONU ante la realización del evento “Cuba libre: La opresión que esconde la Habana”. Un encuentro que reúne a expresos políticos cubanos. pic.twitter.com/IoPAvkozKg

El evento fue organizado por la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas en colaboración con Archivo Cuba , con el objetivo declarado de denunciar violaciones de derechos humanos y examinar la situación política de la isla.

La confrontación ocurre en un momento de creciente tensión entre Washington y La Habana, a pocos días de una nueva votación en la Asamblea General sobre la resolución anual cubana que reclama el fin del embargo estadounidense.

El embajador Waltz, representante de EEUU ante @ONU_es, introdujo hoy en Naciones Unidas a un conocido terrorista y estafador: Orlando Gutiérrez Boronat.



Este personaje está incluido en la lista nacional de personas y entidades vinculadas al terrorismo que compila el gobierno… pic.twitter.com/0qLm0UNsj3 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 19, 2026

Diplomáticos cubanos protagonizan un altercado durante un acto en Naciones Unidas

El episodio se produjo cuando representantes de la oposición cubana caminaban por las instalaciones de Naciones Unidas para participar en una mesa redonda.

Entre los asistentes figuraban José Daniel Ferrer, líder opositor y exprisionero político, y Luis Manuel Otero Alcántara, artista y fundador del Movimiento San Isidro.

De acuerdo con el video difundido en Facebook, varios integrantes de la delegación cubana comenzaron a gritar consignas mientras los participantes se dirigían al encuentro.

Los diplomáticos expresaron su rechazo a la actividad y a los opositores invitados.

El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón, estuvo presente en el enfrentamiento verbal.

La protesta provocó momentos de tensión dentro del edificio, aunque la información disponible no describe agresiones físicas ni confirma que el evento haya sido suspendido.

“Terroristas” y “Viva la Revolución”: los gritos registrados en video

Las imágenes difundidas muestran a integrantes de la representación cubana elevando la voz y coreando consignas políticas.

Entre las expresiones recogidas aparecen:

“Terroristas”.

“Abajo el bloqueo”.

“Viva la Revolución”.

Los mensajes reflejan el rechazo de la misión cubana a los participantes y a la posición estadounidense sobre la situación política de la isla.

El incidente fue presentado por medios críticos del Gobierno cubano como un intento de boicotear la actividad.

Sin embargo, las imágenes del altercado no permiten determinar por sí solas si existió una estrategia previamente coordinada para impedir el desarrollo del encuentro.

EEUU organiza una mesa redonda sobre derechos humanos y corrupción en Cuba

La misión estadounidense ante Naciones Unidas informó que el encuentro fue organizado conjuntamente con Archivo Cuba.

La actividad abordó tres temas principales: derechos humanos, corrupción y represión sistémica en Cuba.

Según la representación de Washington, el objetivo era exponer denuncias contra el Gobierno cubano y expresar solidaridad con la población de la isla.

La participación de José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara situó en el centro del encuentro los testimonios y experiencias de figuras opositoras que han enfrentado procesos penales y encarcelamiento en Cuba.

La celebración de este tipo de actividades forma parte de la confrontación diplomática entre ambos gobiernos sobre la situación de los derechos humanos.

Mientras Estados Unidos denuncia restricciones a las libertades políticas y civiles, La Habana acusa a Washington de utilizar esos asuntos para justificar su política de sanciones.

Mike Waltz acusa al Gobierno cubano de corrupción y represión

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, reaccionó al episodio con un mensaje crítico hacia las autoridades cubanas.

Según declaró, el Gobierno de La Habana intenta responsabilizar a otros países de sus problemas internos.

“La corrupción, los abusos a los derechos humanos y la represión son las verdaderas raíces de los problemas de Cuba”, sostuvo Waltz.

El diplomático presentó esa valoración como parte de la posición estadounidense sobre las causas de la crisis que atraviesa la isla.

Washington mantiene que las restricciones políticas, el control estatal y la gestión económica del Gobierno cubano son factores centrales de la situación nacional.

Por su parte, las autoridades de La Habana atribuyen una parte importante de sus dificultades económicas a las sanciones y al embargo estadounidense.

Ambas posiciones forman parte del debate político y diplomático que se desarrolla ante Naciones Unidas.

Ernesto Soberón llama “mentiroso” al embajador estadounidense

El representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, también respondió públicamente a las declaraciones de Mike Waltz.

En un mensaje publicado en X, el diplomático cubano acusó al embajador estadounidense de mentir sobre la situación de la isla.

Soberón defendió la legitimidad de la representación oficial cubana y cuestionó que los opositores invitados por Washington hablaran en nombre de la población.

“La inmensa mayoría de la ONU está con nosotros, tal como lo estarán una vez más el 27 y 28 de octubre”, afirmó.

La declaración hizo referencia a la próxima votación de la resolución cubana contra el embargo estadounidense.

El mensaje refleja la estrategia diplomática de La Habana, que busca mantener el respaldo internacional a su reclamación contra las sanciones de Washington.

EEUU vuelve a señalar a GAESA y al aparato económico militar cubano

La confrontación en Naciones Unidas coincidió con nuevas declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre el papel del conglomerado militar GAESA en la economía cubana.

El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, cuestionó en X los recursos controlados por la estructura empresarial vinculada a las Fuerzas Armadas cubanas.

Según el funcionario, la élite gobernante dispone de recursos económicos muy superiores a los ingresos de la población.

Segura también afirmó que GAESA controla aproximadamente 20.000 millones de dólares en activos que calificó de ilícitos y acusó al conglomerado de desviar fondos hacia cuentas en el extranjero.

Estas cifras y acusaciones corresponden a declaraciones del Gobierno estadounidense y no constituyen, por sí solas, una auditoría independiente de los activos de GAESA.

El funcionario relacionó sus señalamientos con los apagones, la escasez de alimentos y las dificultades económicas que enfrenta la población cubana.

Washington busca apoyos contra el Gobierno cubano antes de la votación en la ONU

La confrontación diplomática ocurre cuando falta poco más de una semana para la votación anual sobre el embargo estadounidense contra Cuba.

La resolución presentada por La Habana solicita el fin de las restricciones económicas, comerciales y financieras impuestas por Washington.

Estados Unidos ha intensificado sus contactos diplomáticos con otros gobiernos para explicar su posición sobre el régimen cubano.

La administración Trump sostiene que las autoridades de la isla deben responder por denuncias de represión, corrupción y actividades que Washington considera amenazas a su seguridad nacional.

La Habana, por su parte, defiende que el embargo constituye un obstáculo fundamental para el desarrollo económico del país y reclama su eliminación.

El resultado de la votación dependerá de las posiciones que adopten los Estados miembros de Naciones Unidas.

Cuba obtuvo 165 votos a favor de su resolución contra el embargo en 2025

La votación de 2025 mostró una reducción del respaldo internacional a la resolución presentada por el Gobierno cubano.

Según los resultados citados, el texto obtuvo:

165 votos a favor.

7 votos en contra.

12 abstenciones.

El número de votos favorables representó una disminución de 22 respecto al año anterior.

Aunque la resolución volvió a ser aprobada, el resultado reflejó cambios en las posiciones de algunos Estados.

La Unión Europea mantuvo su respaldo a la petición de levantar el embargo, pero acompañó esa postura con críticas a la situación de los derechos humanos y las libertades políticas en Cuba.

La votación de 2026 está prevista para los días 27 y 28 de octubre.

No obstante, todavía no es posible establecer cuántos países respaldarán la resolución en esta ocasión.

Dos posiciones enfrentadas sobre la crisis cubana

El incidente en Naciones Unidas puso de manifiesto las diferencias entre las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba.

Washington acusa al Gobierno cubano de restringir derechos fundamentales, perseguir a opositores y mantener estructuras económicas controladas por las Fuerzas Armadas.

La Habana rechaza esas acusaciones y sostiene que las sanciones estadounidenses constituyen una política de presión que perjudica a la población.

Los opositores invitados al encuentro reclaman mayores libertades políticas y el respeto de los derechos humanos en la isla.

La confrontación verbal entre diplomáticos y activistas trasladó esas diferencias a los pasillos de Naciones Unidas.

La tensión aumenta antes de una nueva votación sobre el embargo

El enfrentamiento protagonizado por integrantes de la misión cubana ocurrió en una jornada de fuerte actividad diplomática relacionada con la situación de la isla.

Estados Unidos organizó una mesa redonda con representantes de la oposición para abordar denuncias de corrupción y represión.

La delegación cubana respondió con consignas y críticas a los participantes, mientras sus representantes defendieron públicamente la posición del Gobierno de La Habana.

El incidente se produce a pocos días de que Naciones Unidas vuelva a debatir el embargo estadounidense contra Cuba, una votación que concentra cada año las diferencias diplomáticas sobre la política de Washington hacia la isla.

Por ahora, el video documenta un enfrentamiento verbal, pero no se ha confirmado que el acto fuera cancelado o que Naciones Unidas adoptara medidas disciplinarias por lo ocurrido.