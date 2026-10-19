Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Un juez de Miami-Dade firmó una orden de arresto contra el exgobernante cubano Raúl Castro por su participación en la conspiración que condujo al derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en febrero de 1996, un ataque ejecutado por la Fuerza Aérea cubana que provocó la muerte de cuatro integrantes de la organización humanitaria con sede en Miami , según reportaron Fox News y el Miami Herald.

La orden judicial, que habría sido firmada el viernes 16 de octubre, contempla una acusación por conspiración para cometer asesinato en primer grado , de acuerdo con los documentos citados por la prensa estadounidense.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier , convocó para este lunes 19 de octubre una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida (FIU), donde se esperan detalles sobre la actuación judicial y los próximos pasos de la investigación.

La comparecencia está programada para las 10:00 de la mañana , en la sala C.A.M.P. 4 Justice de la universidad, un espacio cuyo nombre rinde homenaje a las cuatro víctimas del ataque.

La medida representa un nuevo avance judicial en un caso que continúa generando reclamos de justicia entre familiares de las víctimas y organizaciones del exilio cubano, tres décadas después de los hechos.

Según informó Fox News durante la madrugada de este lunes, un juez de Miami-Dade encontró causa probable para vincular a Raúl Castro con una conspiración relacionada con el derribo de las aeronaves.

La cadena estadounidense aseguró haber tenido acceso al documento judicial, que establece una orden de arresto sin derecho a fianza.

El procedimiento se desarrolla bajo la jurisdicción del estado de Florida y está relacionado con una investigación sobre la planificación del ataque y las actividades de agentes cubanos en territorio estadounidense.

El hecho de que exista una orden de arresto no significa que Castro haya sido detenido ni que se haya establecido judicialmente su culpabilidad.

Para que el exgobernante comparezca ante un tribunal de Florida, primero tendría que quedar bajo custodia de las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se ha informado que haya sido arrestado o trasladado a Estados Unidos.

Fiscal general de Florida convoca conferencia de prensa en FIU

James Uthmeier anunció una comparecencia ante los medios relacionada con el caso de Hermanos al Rescate.

El encuentro está previsto para este lunes 19 de octubre a las 10:00 a.m. en la Universidad Internacional de Florida.

Según la convocatoria, el fiscal general ofrecerá información sobre las actuaciones judiciales vinculadas al exgobernante cubano.

Fox News también adelantó que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, podría participar en el acto.

Sin embargo, la convocatoria mencionada en los reportes identifica a Uthmeier como responsable principal de la conferencia.

La comparecencia permitirá conocer con mayor precisión el alcance de la orden judicial y las medidas que podrían adoptar las autoridades estatales.

La investigación de Florida apunta a una conspiración organizada antes del ataque

La orden de arresto surge de una investigación encabezada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).

En marzo de 2026, Uthmeier había anunciado la reapertura del caso a nivel estatal para examinar posibles responsabilidades relacionadas con el derribo de las avionetas.

De acuerdo con la información atribuida a los documentos judiciales, los investigadores analizaron las actividades de agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate.

La investigación sostiene que esas personas obtuvieron información sobre los vuelos de la organización desde Miami y Cayo Hueso y la transmitieron posteriormente a las autoridades cubanas.

Los documentos también señalan que algunos integrantes de la red recibieron instrucciones de no abordar las aeronaves durante los días cercanos al ataque.

Uno de los presuntos infiltrados habría regresado a Cuba el 23 de febrero de 1996, apenas un día antes de que los aviones fueran derribados.

Estos elementos forman parte de la hipótesis de conspiración que las autoridades buscan sustentar judicialmente.

¿Qué ocurrió el 24 de febrero de 1996 con Hermanos al Rescate?

El 24 de febrero de 1996, dos avionetas civiles pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate fueron derribadas por aviones militares cubanos durante una operación sobre el estrecho de Florida.

La organización, fundada en Miami, realizaba misiones para localizar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla en embarcaciones precarias.

Las aeronaves fueron interceptadas por cazas de la Fuerza Aérea cubana.

Según las conclusiones de autoridades estadounidenses y de una investigación internacional, los derribos ocurrieron sobre aguas internacionales.

El Gobierno cubano sostuvo que las avionetas habían violado su espacio aéreo y defendió la actuación militar.

El ataque provocó la muerte de cuatro personas y desencadenó una grave crisis diplomática entre Washington y La Habana.

Los cuatro integrantes de Hermanos al Rescate que murieron en el ataque

Las víctimas fueron:

Carlos Costa.

Armando Alejandre Jr.

Mario de la Peña.

Pablo Morales.

Los cuatro participaban en las actividades de Hermanos al Rescate, una organización que desarrollaba misiones humanitarias relacionadas con la migración marítima cubana.

Sus muertes provocaron conmoción en la comunidad cubanoamericana del sur de Florida.

Desde entonces, los familiares han reclamado que los responsables de la planificación y ejecución del ataque sean llevados ante la justicia.

El caso se convirtió en uno de los episodios más recordados de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba durante la década de 1990.

¿Por qué Florida puede investigar un ataque ocurrido hace 30 años?

La investigación estatal se concentra en la presunta existencia de una conspiración que habría involucrado actividades desarrolladas también en Florida.

Según los documentos citados, agentes de inteligencia cubanos habrían recopilado información sobre las operaciones de Hermanos al Rescate dentro de Estados Unidos.

Ese componente territorial es relevante para los argumentos de jurisdicción de las autoridades estatales.

Sin embargo, la validez definitiva de cualquier acusación dependerá de los procedimientos judiciales y de la legislación aplicable.

La orden de arresto constituye una actuación preliminar y no reemplaza un juicio.

Raúl Castro también enfrenta una acusación federal, según los reportes

La nueva actuación de Florida se produce después de que, según los antecedentes proporcionados, el Departamento de Justicia estadounidense anunciara el 20 de mayo de 2026 una acusación federal contra Raúl Castro y otras cinco personas.

Ese expediente incluiría cuatro cargos de asesinato, dos relacionados con la destrucción de aeronaves y uno por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

La acusación federal y la nueva actuación estatal son procedimientos jurídicos diferentes.

La primera corresponde a la jurisdicción federal estadounidense, mientras que la orden anunciada ahora se atribuye a un tribunal de Florida.

La existencia de ambos procesos no significa que Castro haya sido condenado.

Los cargos representan acusaciones que tendrían que ser demostradas ante los tribunales correspondientes.

¿Podría Raúl Castro ser detenido y trasladado a Miami?

La orden reportada contempla la posibilidad de detener al exgobernante si se encuentra en una jurisdicción estadounidense donde pueda ejecutarse legalmente.

También se menciona su eventual traslado a Florida para responder ante la justicia.

Sin embargo, la ejecución práctica de la medida enfrenta obstáculos importantes.

Raúl Castro reside en Cuba, y la información disponible no indica que las autoridades cubanas hayan aceptado entregarlo.

La emisión de una orden de arresto en Miami no permite por sí sola detener a una persona que permanece bajo la jurisdicción de otro país.

Cualquier traslado dependería de mecanismos legales y de cooperación internacional aplicables.

Por ahora, la actuación tiene un alcance judicial que no debe confundirse con una detención efectiva.

Tres décadas después, las familias continúan reclamando justicia

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate sigue siendo un acontecimiento central en la memoria del exilio cubano de Miami.

Durante treinta años, familiares y organizaciones han exigido responsabilidades por la muerte de los cuatro tripulantes.

La nueva investigación de Florida vuelve a situar el caso en el centro del debate judicial y político estadounidense.

La conferencia convocada en FIU se celebrará en un espacio dedicado a recordar a las víctimas, lo que añade un significado especial al anuncio.

Miami espera nuevos detalles sobre la orden contra Raúl Castro

La conferencia del fiscal general James Uthmeier está prevista para las 10:00 a.m. de este lunes.

Se espera que las autoridades expliquen la fundamentación de la orden, el alcance de la investigación y los próximos pasos del procedimiento.

Según los reportes de Fox News y Miami Herald, un juez del Undécimo Circuito Judicial de Florida ya determinó la existencia de causa probable para emitir una orden de arresto contra Raúl Castro.

La actuación representa un nuevo paso en la búsqueda de responsabilidades por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, pero no implica que el exgobernante haya sido detenido ni condenado.

El caso continúa abierto, mientras los familiares de las víctimas esperan conocer las consecuencias de esta nueva decisión judicial.