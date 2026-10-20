Escándalo en panadería cubana de Miami: visita de líderes demócratas desata polémica y dueños responden

La visita del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y del candidato al Congreso Eliott Rodríguez a una conocida panadería cubanoamericana de Miami-Dade provocó una controversia política en redes sociales, obligando a los propietarios del establecimiento a aclarar que recibir a los dirigentes no significaba respaldar sus candidaturas ni sus posiciones ideológicas.

El episodio ocurrió el viernes 16 de octubre en CAO Bakery & Café , ubicada en Pinecrest, al sur de Miami, durante una actividad relacionada con la campaña de Rodríguez para el Distrito Congresional 27 de Florida.

La polémica comenzó después de que el candidato demócrata compartiera un video de su visita junto a Jeffries, quien había llegado al sur de Florida para impulsar su candidatura frente a la congresista republicana María Elvira Salazar .

Las imágenes provocaron críticas de usuarios que cuestionaron la presencia de dirigentes demócratas en un negocio identificado con las tradiciones del exilio cubano.

Ante la controversia, Yvette Rodríguez Cao , socia y directora de marketing de la panadería, difundió una declaración pública para explicar cómo se organizó el encuentro y reafirmar los principios de la empresa.

“Abrir nuestras puertas no fue un respaldo a ningún candidato, partido o plataforma”, aseguró la empresaria.

La visita de Hakeem Jeffries y Eliott Rodríguez desata críticas en Miami

El encuentro tuvo lugar durante una gira política de Hakeem Jeffries por el sur de Florida para respaldar a candidatos demócratas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Uno de los principales beneficiarios de esa visita fue Eliott Rodríguez, quien compite contra María Elvira Salazar por el Distrito Congresional 27, que incluye sectores de Miami-Dade.

Durante su recorrido, Jeffries acompañó a Rodríguez a CAO Bakery & Café, un establecimiento reconocido por su oferta de café cubano, pastelitos y otros productos tradicionales.

El candidato difundió imágenes de la visita en redes sociales.

Sin embargo, la publicación provocó una reacción negativa entre algunos usuarios, que interpretaron la presencia de los políticos como una posible muestra de respaldo electoral por parte del negocio.

Las críticas aumentaron hasta llevar a sus propietarios a ofrecer explicaciones públicas.

CAO Bakery rompe el silencio: “No respaldamos a ningún candidato”

Yvette Rodríguez Cao respondió a los cuestionamientos mediante un comunicado dirigido a la comunidad.

La empresaria aseguró comprender las preocupaciones de quienes se sintieron molestos por la visita.

“He leído sus mensajes y entiendo por qué lo ocurrido el viernes les ha dolido. Quiero explicarles qué pasó”, expresó.

Rodríguez Cao explicó que el establecimiento había recibido una solicitud previa de un equipo de campaña política.

Según su relato, el jueves anterior le comunicaron que un candidato cubanoamericano al Congreso estaría visitando la zona y deseaba detenerse en la panadería para tomar café y saludar a miembros de la comunidad.

La empresaria afirmó que inicialmente entendió la actividad como una visita informal.

“Como negocio, no discriminamos a nadie por sus opiniones políticas, pero, al mismo tiempo, yo no sabía que aquello terminaría convirtiéndose en una rueda de prensa”, declaró.

También insistió en que permitir el ingreso de figuras políticas no implica una identificación partidista.

“Estamos contra el comunismo”: la respuesta de los propietarios

La controversia llevó a CAO Bakery a reafirmar públicamente sus posiciones respecto a Cuba y su historia familiar.

En declaraciones a NBC6 South Florida, Yvette Rodríguez Cao aseguró que los valores de la empresa permanecen vinculados a la defensa de la libertad.

“Defendemos la libertad y estamos contra el comunismo”, afirmó.

Posteriormente, el establecimiento difundió otro comunicado mediante Instagram.

“CAO apoya a nuestra comunidad cubanoamericana, defiende una Cuba libre y condena el socialismo. Eso nunca cambiará”, señaló la empresa.

Rodríguez Cao también recordó que su familia llegó a Estados Unidos después de abandonar Cuba y destacó los sacrificios realizados por generaciones anteriores.

“Nuestra familia está aquí gracias a todo lo que nuestros padres y abuelos sacrificaron para poder llegar a este país”, expresó.

La empresaria sostuvo que el negocio ha crecido gracias a las oportunidades económicas y libertades disponibles en Estados Unidos.

Una visita informal que terminó convertida en controversia electoral

La directora de marketing de CAO Bakery aseguró que no esperaba que la visita tuviera la repercusión política que finalmente alcanzó.

Según su explicación, el encuentro fue presentado inicialmente como una oportunidad para que un candidato cubanoamericano saludara a residentes de la comunidad.

Sin embargo, la presencia de Jeffries y la posterior difusión del video transformaron la visita en un asunto de debate electoral.

La empresaria defendió la decisión de mantener abiertas las puertas del establecimiento a personas con diferentes opiniones.

También destacó que CAO Bakery es un espacio de encuentro para familias y residentes de Miami-Dade.

“CAO siempre ha sido un lugar donde la gente conversa mientras se toma un cafecito, donde las familias se reúnen y donde nuestras tradiciones se mantienen vivas”, afirmó.

Su posición busca separar la actividad comercial de cualquier respaldo formal a una candidatura.

Vicky Bakery aclara que no tiene relación con la visita demócrata

La polémica también alcanzó a Vicky Bakery, otra conocida cadena de panaderías cubanas del sur de Florida.

Ambas empresas mantienen vínculos históricos familiares, pero operan como negocios independientes.

Vicky Bakery fue fundada en 1972 en Hialeah por los exiliados cubanos Antonio y Gelasia Cao.

Después de que comenzaron a circular comentarios sobre la visita de Jeffries y Rodríguez, la cadena publicó una aclaración.

La empresa explicó que cuenta con propietarios diferentes y que la actividad política no se realizó en ninguna de sus sucursales.

También reafirmó sus valores asociados a la historia del exilio cubano.

La aclaración buscó evitar que el episodio protagonizado en CAO Bakery fuera atribuido erróneamente a Vicky Bakery.

María Elvira Salazar critica a Eliott Rodríguez por la visita

La controversia se trasladó rápidamente a la campaña por el Distrito Congresional 27.

La congresista republicana María Elvira Salazar, quien busca conservar su escaño, cuestionó la decisión de su rival de llevar a Hakeem Jeffries a una panadería cubanoamericana.

Salazar publicó una fotografía desde Vicky Bakery y utilizó sus redes sociales para criticar la actividad.

La legisladora acusó a Rodríguez de convertir un pequeño negocio cubano en un instrumento de campaña y dejar a sus propietarios enfrentando las consecuencias de la polémica.

También sostuvo que la visita reflejaba una falta de sensibilidad hacia una comunidad marcada por las experiencias del exilio y el rechazo al comunismo.

En su mensaje, Salazar se refirió a Jeffries y a sus aliados políticos como socialistas, una caracterización partidista que forma parte de su crítica electoral y no constituye una descripción neutral de las posiciones de todos los dirigentes demócratas.

La congresista cuestionó además la capacidad de Rodríguez para representar a los votantes del distrito.

Eliott Rodríguez responde a Salazar y revive una entrevista con Fidel Castro

El candidato demócrata rechazó las acusaciones de su rival republicana.

Rodríguez sostuvo que Salazar estaba utilizando la controversia para atacar políticamente a un pequeño negocio de Miami.

También cuestionó que la congresista presentara la visita como una ofensa a la comunidad cubanoamericana.

En medio del enfrentamiento, el candidato difundió imágenes de una entrevista que Salazar realizó al fallecido gobernante cubano Fidel Castro durante la década de 1990.

La legisladora respondió que aquella conversación formó parte de su trayectoria profesional como periodista.

El intercambio amplió la controversia más allá de la panadería y la convirtió en un nuevo episodio de confrontación entre ambos candidatos.

¿Quién es Hakeem Jeffries y por qué visitó Miami?

Hakeem Jeffries es el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Su visita al sur de Florida formó parte de las actividades de campaña de su partido para las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.

Uno de los objetivos de su recorrido fue apoyar la candidatura de Eliott Rodríguez en el Distrito Congresional 27.

La presencia de una figura de liderazgo nacional junto al candidato local dio mayor visibilidad a la actividad.

Sin embargo, también incrementó la atención sobre el establecimiento comercial que ambos visitaron.

La panadería terminó situada en el centro de una disputa política que sus propietarios aseguran no haber buscado.

La polémica llega a dos semanas de las elecciones legislativas

El incidente ocurrió en un momento decisivo de la campaña electoral estadounidense.

El 3 de noviembre, los votantes acudirán a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y elegir parte del Senado.

En Florida, María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez mantienen una disputa por el Distrito Congresional 27.

La visita de Jeffries a Miami se produjo pocos días antes del comienzo de la votación anticipada en Miami-Dade.

La controversia de CAO Bakery se convirtió así en un nuevo tema de confrontación electoral.

Mientras Salazar cuestionó la presencia de los dirigentes demócratas en el establecimiento, Rodríguez acusó a su rival de perjudicar al negocio mediante ataques políticos.

CAO Bakery insiste en que sus puertas están abiertas a todos

Tras varios días de críticas, los propietarios de CAO Bakery reafirmaron que su intención era recibir a visitantes de la comunidad sin discriminación por sus preferencias políticas.

La empresa defendió sus vínculos con el exilio cubano y reiteró su rechazo al comunismo y al socialismo.

También aseguró que no había ofrecido respaldo electoral a Hakeem Jeffries, Eliott Rodríguez ni a ningún otro candidato.

La visita terminó convirtiendo una parada para tomar café en una controversia política que enfrentó a los aspirantes al Congreso y obligó a dos conocidas cadenas de panaderías cubanas a aclarar públicamente sus posiciones.

Por ahora, CAO Bakery mantiene que su actividad comercial y su identidad familiar no deben confundirse con el apoyo a un partido político.