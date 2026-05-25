americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump vincula el pacto con Irán a que más países se sumen a los Acuerdos de Abraham

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el lunes que cualquier acuerdo con Irán debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudí y Turquía, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos destinados a normalizar las relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.

El presidente Donald Trump habla en Rockland Community College, el 22 de mayo de 2026, en Suffern, Nueva York (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump habla en Rockland Community College, el 22 de mayo de 2026, en Suffern, Nueva York (AP Foto/Alex Brandon) AP

Trump manifestó en su red social que las negociaciones “avanzan bien”, pero vinculó cualquier eventual acuerdo a una ampliación de la participación en los acuerdos firmados por primera vez en 2020.

Señaló a Arabia Saudí y Qatar como países que deberían adherirse “de inmediato”, seguidos por Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en los primeros países en sumarse en 2020.

Escribió que “después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para tratar de armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente, se adhieran a los Acuerdos de Abraham”.

El presidente indicó que planteó el plan de los Acuerdos de Abraham a los líderes durante las negociaciones el sábado.

Trump sugirió que podría aceptar que “uno o dos” países se nieguen a firmar, pero sostuvo que la mayoría debería estar dispuesta. Egipto y Jordania ya reconocen formalmente a Israel y tienen tratados de paz de larga data.

Sigue sin estar claro cuándo o cómo podría concretarse cualquier acuerdo con Teherán, o cómo ratificar los Acuerdos de Abraham podría afectar un pacto. Sugirió que incluso Irán podría eventualmente sumarse, si se alcanza un acuerdo.

Los acuerdos son una serie de pactos diplomáticos, económicos y de seguridad creados con influencia de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, originalmente entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, seguidos por Sudán, Marruecos y, más recientemente, Kazajistán.

Se presentaron como un esfuerzo por promover la cooperación entre países de Oriente Medio y el norte de África, y Washington los consideró como una vía que, en parte, allanaba el camino hacia vínculos plenos con Israel.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cubano muere baleado en houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece profugo

Cubano muere baleado en Houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece prófugo

Por Redacción América Noticias Miami
identifican al hombre abatido cerca de la casa blanca: tenia antecedentes con el servicio secreto

Identifican al hombre abatido cerca de la Casa Blanca: tenía antecedentes con el Servicio Secreto

Por Redacción América Noticias Miami
departamento de justicia y tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de cuba

Departamento de Justicia y Tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
piloto acusado junto a raul castro se declaro culpable y enfrentara sentencia en eeuu

Piloto acusado junto a Raúl Castro se declaró culpable y enfrentará sentencia en EEUU

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU acumula más de 150 horas de vigilancia cerca de Cuba y aumenta tensión con La Habana

EEUU acumula más de 150 horas de vigilancia cerca de Cuba y aumenta tensión con La Habana

Petrolero ruso se aleja de Cuba y dispara dudas sobre el combustible

Petrolero ruso se aleja de Cuba y dispara dudas sobre el combustible

Gobernadora de Puerto Rico revela una posible guerra de EE.UU. con Cuba en las próximas semanas

Gobernadora de Puerto Rico revela una posible guerra de EE.UU. con Cuba en las "próximas semanas"

Cubano muere baleado en Houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece prófugo

Cubano muere baleado en Houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece prófugo

Activistas de extrema izquierda, Hasan Piker y Medea Benjamin bajo investigación federal por viajes a Cuba

Activistas de extrema izquierda, Hasan Piker y Medea Benjamin bajo investigación federal por viajes a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter