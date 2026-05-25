Trump vincula el pacto con Irán a que más países se sumen a los Acuerdos de Abraham

El presidente Donald Trump habla en Rockland Community College, el 22 de mayo de 2026, en Suffern, Nueva York (AP Foto/Alex Brandon) AP

Trump manifestó en su red social que las negociaciones “avanzan bien”, pero vinculó cualquier eventual acuerdo a una ampliación de la participación en los acuerdos firmados por primera vez en 2020.

Señaló a Arabia Saudí y Qatar como países que deberían adherirse “de inmediato”, seguidos por Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en los primeros países en sumarse en 2020.

Escribió que “después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para tratar de armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente, se adhieran a los Acuerdos de Abraham”.

El presidente indicó que planteó el plan de los Acuerdos de Abraham a los líderes durante las negociaciones el sábado.

Trump sugirió que podría aceptar que “uno o dos” países se nieguen a firmar, pero sostuvo que la mayoría debería estar dispuesta. Egipto y Jordania ya reconocen formalmente a Israel y tienen tratados de paz de larga data.

Sigue sin estar claro cuándo o cómo podría concretarse cualquier acuerdo con Teherán, o cómo ratificar los Acuerdos de Abraham podría afectar un pacto. Sugirió que incluso Irán podría eventualmente sumarse, si se alcanza un acuerdo.

Los acuerdos son una serie de pactos diplomáticos, económicos y de seguridad creados con influencia de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, originalmente entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, seguidos por Sudán, Marruecos y, más recientemente, Kazajistán.

Se presentaron como un esfuerzo por promover la cooperación entre países de Oriente Medio y el norte de África, y Washington los consideró como una vía que, en parte, allanaba el camino hacia vínculos plenos con Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP