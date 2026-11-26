Compartir en:









El presidente Donald Trump, izquierda, camina para abordar el Air Force One, el martes 24 de noviembre de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

El viaje se producirá al final de una semana en que la IA estará bajo la lupa en Washington, tras la intervención de Trump para que su aliado Jensen Huang fuera restituido como director general de Nvidia. Huang tiene previsto testificar ante una audiencia de la Comisión Bancaria del Senado el 3 de diciembre y afrontará preguntas sobre cómo su empresa ha estado vendiendo sus chips en el extranjero —y sobre su relación con una mujer sospechosa de ser una espía china. Beijing lo ha negado.

TSMC se ha expandido de forma agresiva en el área de Phoenix, Arizona, utilizando sus instalaciones en Estados Unidos para fabricar chips para empresas tecnológicas como Nvidia, Apple, AMD, Broadcom y Qualcomm. Trump asistirá al inicio de la construcción de la quinta fase de la expansión de TSMC en Arizona.

En julio, TSMC anunció planes para gastar otros 100.000 millones de dólares en ampliar su capacidad de fabricación en Estados Unidos, lo que eleva su inversión total comprometida en la fabricación de chips en el país a 265.000 millones de dólares.

El tamaño de la inversión ha crecido a medida que el desarrollo de la inteligencia artificial ha estimulado la demanda de más chips informáticos, al mismo tiempo que el dominio de Taiwán en la fabricación de chips ha llevado a países, entre ellos Estados Unidos, a abordar vulnerabilidades en la cadena de suministro produciendo más a nivel nacional.

Aunque Trump ha intentado presentar las inversiones como resultado de sus aranceles, la empresa comenzó la construcción en Arizona durante la presidencia del demócrata Joe Biden. La Ley CHIPS y de Ciencia, de carácter bipartidista y promulgada por Biden, también ayudó a aportar cierto apoyo financiero para el proyecto.

La Casa Blanca indicó que la expansión permitirá la creación de 10.000 empleos directos y otros 11.000 empleos indirectos en la comunidad en general. El sitio actualmente concentra más de 12.000 empleos de construcción.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP