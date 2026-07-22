Trump viaja a Delaware para recibir restos de soldados caídos en la guerra

Trump estará en la Base Aérea de Dover en Delaware cuando los restos de los militares caídos en combate sean devueltos a sus familias, informó la Casa Blanca. El ritual es una de las tareas más solemnes de un comandante en jefe. Será el tercero al que Trump asiste desde que inició la guerra en Irán en febrero.

Al hablar con periodistas mientras se dirigía a Dover, Trump lo calificó como “una de las cosas más difíciles de hacer como presidente”. Su mensaje a las familias en duelo, indicó, será simplemente: “los amamos, amamos a su hijo”.

“No hay juegos, no hay nada: ese es su hijo”, manifestó Trump. “Y lo único que puedes hacer es entregar tu corazón”.

Dos soldados muertos en ataques de misiles iraníes en Jordania serán repatriados, según un funcionario del gobierno que no estaba autorizado a hablar públicamente del tema y habló bajo condición de anonimato.

También serán devueltos los restos de un tercer miembro del servicio, al parecer el soldado desaparecido tras los ataques en Jordania, señaló el funcionario, así como los restos de un soldado muerto en Irak durante la detonación de un dron iraní.

El Departamento de Defensa identificó a los soldados muertos en Jordania como Tyler James Feehan, de 25 años, de Ewa Beach, Hawai, e Isabella Gonzales, de 19, de Carrollton, Texas. El soldado que desapareció tras los ataques en Jordania y ahora es considerado fallecido es Angel S. Rampersad, de 28 años, de Ozone Park, Nueva York, informó el Departamento de Defensa.

El soldado muerto en Irak fue identificado como Michael Emmanuel Swinton, de 30 años, quien vivía en Spring Lake, Carolina del Norte.

“Lo sentimos muchísimo, pero ya saben, esas grandes personas, esos grandes patriotas estaban allí luchando para que Irán no pueda tener un arma nuclear”, declaró Trump a los periodistas el domingo. Añadió que Estados Unidos estaba atacando a Irán “en honor” de los militares caídos.

Estados Unidos ha lanzado múltiples ataques de represalia contra Irán mientras se desmorona un acuerdo provisional para poner fin a la guerra. Trump afirmó el lunes que cada vez que Irán mata a un soldado estadounidense, “¡pagarán por esa muerte muchas veces!”.

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, han muerto 18 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Trump indicó el martes que, aunque casi todo el fuego entrante en Jordania fue detenido, algo logró pasar.

“Sí lograron colar algo en Jordania”, expresó. “Si hubiéramos tenido otros operadores, ya saben, no habría ocurrido, lamentablemente”.

Añadió: “Hemos detenido casi todo, pero cuando dejas que otras personas hagan tu trabajo con Estados Unidos — dejamos que otras personas hagan el trabajo — y a veces no sale tan bien”.

Trump no explicó a qué se refería ni a quién señalaba como responsable de proteger a las fuerzas estadounidenses en Jordania.

Trump ha asistido a otras dos ceremonias para recibir restos de soldados caídos desde el inicio de la guerra, la más reciente en marzo.

Durante el ritual, los féretros, cubiertos con la bandera estadounidense, son llevados desde el avión militar que los transportó hasta un vehículo que los trasladará a la instalación mortuoria en la base. Allí, los restos son preparados para su lugar de descanso final.

Feehan, un primer teniente que murió el sábado, será ascendido póstumamente al rango de capitán y recibirá la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y la Insignia de Acción de Combate. Estaba asignado desde Fort Bragg, Carolina del Norte, al 32º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército.

Gonzales, quien murió el viernes, era soldado raso del 10º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército en Ansbach, Alemania. Se graduó el año pasado de la escuela secundaria Hebron High School en Carrollton, cerca de Dallas, informaron autoridades escolares.

Rampersad, un sargento al parecer muerto en los ataques del viernes, estaba asignado al 57º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 52ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, 10º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército en Ansbach, Alemania.

Swinton, un sargento que murió el domingo, recibirá una Estrella de Bronce, un Corazón Púrpura y una Insignia de Acción de Combate, y será ascendido a sargento de Estado Mayor. Se alistó en el Ejército en 2017 y estaba asignado al 55º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 108ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, desde Fort Bragg, Carolina del Norte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP