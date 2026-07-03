Trump se sale del guion en el pódcast de Usha Vance con bromas y dardos a expresidentes

ARCHIVO – El presidente electo, Donald Trump, derecha, habla con Usha Vance y el vicepresidente electo JD Vance, que no aparece en la imagen, antes de una ceremonia religiosa en la iglesia de St. John, el 20 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) AP

En la participación de Trump en el pódcast de Vance, “Storytime with the Second Lady”, que se publicó en internet el viernes, el presidente leyó “Presidents Play!” (“¡Los presidente juegan!”), un libro infantil de la White House Historical Association que incluye ilustraciones de los presidentes disfrutando de deportes y usando la Casa Blanca y sus terrenos para recreación.

Trump grabó la participación con antelación a mediados de junio en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde los abundantes detalles dorados que él añadió se complementaron para la ocasión con un peluche de águila calva, mesas armadas con pilas de libros de gran tamaño y un globo hecho con piezas de Lego.

Cuando Vance le preguntó a Trump si tiene mucho tiempo para leer por placer mientras ejerce como presidente, él respondió que al final lee sobre todo periódicos.

Mientras el presidente pasaba las páginas del libro infantil, hizo observaciones sobre mandatarios anteriores, soltó algunas bromas e incluyó una promoción del amplio salón de baile que construye en los terrenos de la Casa Blanca.

Describió a Lyndon Johnson como un “tipo duro”, a Ronald Reagan como una “persona de gran calidad” y “como si tu padre fuera presidente”, y a John F. Kennedy como “el segundo presidente más guapo”. No dijo a quién consideraba el mandatario más apuesto.

Richard Nixon, el único presidente que renunció al cargo tras verse envuelto en el escándalo de Watergate, “se metió en problemas, supongo”. Herbert Hoover, que fue presidente durante la Gran Depresión, aparecía en el libro jugando un juego que él inventó llamado “Hoover Ball”.

“Eso le salió mejor que la economía”, bromeó Trump.

Barack Obama, que desde hace tiempo ha sido objeto de las burlas de Trump, aparecía ilustrado jugando baloncesto.

Llamándolo “Barack Hussein Obama”, Trump dijo que dudaba que Obama fuera un buen jugador de baloncesto. Luego contó que el deporte favorito de Obama es el golf, pero añadió: “No va a estar en el Masters en mucho tiempo”.

Cuando llegó a una página con un dibujo de Bill Clinton corriendo en la pista para trotar que el expresidente instaló en la Casa Blanca, Trump comentó: “No creo que yo vaya a hacer eso nunca”.

Pero añadió que Clinton le agrada “mucho”.

Trump reflexionó sobre montar a caballo después de ver una imagen de Abraham Lincoln montando uno.

“Eso es genial. A mí también me gustaría montar a caballo”, afirmó. “De hecho, esto me da una idea, pero cuando te caes de un caballo... He visto que pasan demasiadas cosas. Caerse de los caballos no es bueno”.

La solución que sugirió fue “un buen caballo viejo que sea extremadamente lento, perezoso”, y que “tal vez lo montaría”.

Una imagen de John Quincy Adams nadando en lo que entonces era el arroyo Tiber Creek, que pasaba junto al jardín sur de la Casa Blanca, llevó a Trump a comentar: “Creo que estamos construyendo un hermoso salón de baile encima de eso”.

La actividad física de algunos de los otros presidentes le provocó algunas reflexiones sobre su propio físico.

Cuando vio a Gerald Ford nadando en una piscina, Trump dijo: “No sé si me veo bien en traje de baño. Hace mucho tiempo que no uso un traje de baño”.

William Howard Taft, conocido por su corpulencia, “fue nuestro presidente más pesado”, señaló Trump.

“Debo tener cuidado porque no quiero superar su récord”, dijo. “Y algo así sería posible si yo dejara que pasara. Para todos los que están mirando, manténganse en buena forma”.

Además de animar a los jóvenes espectadores a mantenerse en forma, Trump ofreció un mensaje algo confuso cuando la segunda dama le pidió su consejo para los niños sobre por qué deberían celebrar el país el 4 de julio.

“Tenemos un gran país”, dijo Trump. “Tenemos un país que, ahora mismo, está un poco al borde de un precipicio. Puede ir en una dirección o en otra, ustedes entienden eso. Pero vamos a hacer que vaya hacia la otra. Y vamos a hacer que Estados Unidos sea más grande que nunca”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP