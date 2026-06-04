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Díaz-Canel desafía a EEUU tras ser sancionado junto a su familia y promete resistir la presión de Trump

El gobernante cubano reaccionó tras ser sancionado por primera vez por Washington y aseguró que el régimen resistirá la ofensiva de la administración Trump

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el centro, asiste a una celebración conmemorativa del 65 aniversario de la proclamación que declara socialista a la revolución cubana, en La Habana, Cuba, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el centro, asiste a una celebración conmemorativa del 65 aniversario de la proclamación que declara socialista a la revolución cubana, en La Habana, Cuba, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

Díaz-Canel responde a las sanciones de EEUU con un mensaje de resistencia y desafío

Miguel Díaz-Canel reaccionó este jueves a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos con un discurso de confrontación y resistencia, horas después de convertirse en el primer gobernante cubano en décadas en ser sancionado personalmente por Washington junto a miembros de su círculo familiar más cercano.

La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de la tercera fase de sanciones aplicadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo.

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Washington apunta por primera vez al círculo familiar de Díaz-Canel

Además del mandatario cubano, las sanciones alcanzan a su esposa, Lis Cuesta Peraza; a su hijastro, Manuel Anido Cuesta; así como a nuevas entidades vinculadas al aparato político y militar del régimen.

También fueron incluidos en la lista el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y otras organizaciones señaladas por Washington de respaldar actividades consideradas contrarias a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con personas o entidades de Estados Unidos.

La respuesta de Díaz-Canel: “La Patria se defiende”

A través de un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel calificó las medidas como “ilegítimas” y acusó a la administración Trump de intentar intensificar el conflicto bilateral.

“Están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”, escribió el gobernante.

El mandatario aseguró además que las sanciones forman parte de una estrategia destinada a agravar la situación económica de la isla y afirmó que el gobierno cubano está preparado para enfrentar escenarios aún más complejos.

“La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”, expresó.

La presión de Trump escala contra el régimen cubano

Las sanciones anunciadas este jueves representan la tercera gran ofensiva de Washington contra la estructura de poder cubana desde el inicio de la nueva estrategia de presión de la administración Trump.

La primera fase estuvo dirigida contra el conglomerado militar GAESA y varias de sus empresas vinculadas al turismo, la minería y las finanzas.

Posteriormente fueron sancionados altos funcionarios del régimen, organismos de inteligencia, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.

La nueva ronda marca una escalada significativa al incluir directamente al jefe de Estado cubano y a integrantes de su familia.

El plazo para romper con GAESA llega a su fin

La reacción de Díaz-Canel coincide con la entrada en vigor del plazo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para que empresas extranjeras corten relaciones comerciales con entidades vinculadas a GAESA.

La medida ha provocado movimientos en importantes sectores económicos de la isla, incluyendo turismo, banca, transporte y servicios financieros.

Empresas internacionales como Meliá, Iberostar y otras compañías extranjeras han iniciado procesos de revisión o modificación de sus operaciones en Cuba ante el riesgo de sanciones secundarias por parte de Estados Unidos.

¿Más sanciones o una negociación?

Mientras La Habana denuncia una política de asfixia económica, Washington mantiene abierta la posibilidad de endurecer aún más las medidas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió recientemente que las sanciones podrían incrementarse o flexibilizarse dependiendo de las acciones del gobierno cubano.

Por el momento, el choque entre ambas administraciones continúa escalando en medio de una profunda crisis económica, energética y social que atraviesa la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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