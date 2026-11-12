Trump le exige a Vance que deje de hablar de Irán y apunte a la "corrupción y el crimen" en el país

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante un evento de campaña, el martes 27 de octubre de 2026, en Howell, Michigan. (Saul Loeb/Pool Photo via AP) AP

Vance, quien se desempeñó como el principal negociador de una breve tregua en el conflicto, ha sido tajante al momento de culpar a la guerra —y sus repercusiones económicas— de las contundentes derrotas que sufrió el Partido Republicano en las elecciones legislativas de la semana pasada en Estados Unidos.

Pero Trump fue firme en su mensaje en redes sociales del jueves, exigiéndole al vicepresidente que redirija sus energías hacia lo que, asegura, es un asunto más apremiante —y quizá más relevante a nivel político— después de que los republicanos fueron vapuleados en las urnas.

“No necesitamos un acuerdo con Irán", afirmó Trump en su publicación. "Esos días hace mucho que quedaron atrás. Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, ¡y tenemos su estrecho!”.

Trump dijo esta semana que creía que la guerra “en el sentido militar, prácticamente había terminado",y pareció reforzar ese mensaje cuando le ordenó de manera enfática a Vance “que concentre toda su atención” a su campaña para combatir el fraude.

Los demócratas han prometido una intensa supervisión sobre los negocios de Trump y otros objetivos una vez que asuman el control del Congreso en enero próximo, después de que los votantes mencionaron la corrupción como una de sus principales preocupaciones. La publicación de Trump sobre Vance y la guerra con Irán fue, en parte, una respuesta a la oleada de reportes sobre los planes de los demócratas.

Pero también se produjo después de que The Wall Street Journal reportó la noche del miércoles que Vance sopesaba la posibilidad de entablar una nueva ronda de conversaciones directas con un alto funcionario iraní.

La oficina del vicepresidente no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La oficina de prensa de la Casa Blanca señaló en un correo electrónico que Trump dejó claro en su publicación que no ve la necesidad de negociar con Irán.

Vance culpó a la guerra con Irán de la derrota electoral

Vance, quien desde hace mucho ha pedido moderación en cuanto a las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero, fue tibio al defender el conflicto que inició Trump. Al encabezar las negociaciones a mediados de este año, el vicepresidente se convirtió en el rostro de un intento fallido por poner fin a los combates.

Luego de las derrotas electorales del 3 de noviembre, Vance escribió un extenso mensaje en la red social X en el que fue contundente sobre el impacto político del conflicto.

“Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos 6 años valió la pena, entonces háganlo", señaló. "Argumenten que fue un costo que valía la pena pagar. Estén de acuerdo o no, al menos eso es honesto”.

El vicepresidente sopesa la posibilidad de presentarse como candidato a la Casa Blanca en 2028. El descontento de los votantes con la forma en que Trump manejó la guerra con Irán podría lastrar sus ambiciones.

El presidente aún no ha expresado apoyo por un sucesor para la contienda de 2028. En una entrevista con el programa “60 Minutes” de CBS transmitida el domingo, el mandatario dijo que “puede que se involucre o puede que no”.

Trump dijo esta semana que cree que los esfuerzos de mediación que encabeza Qatar van por buen camino, y que era poco probable que tuviera que cumplir con sus amenazas anteriores de reanudar los bombardeos a gran escala sobre Irán después de las elecciones.

Las aguas alrededor de Irán siguen siendo peligrosas

Los envíos de petróleo que salen del estrecho de Ormuz se han recuperado hasta alcanzar niveles cercanos a los que tenían antes del inicio de la guerra, cuando Irán cerró prácticamente por completo la navegación por el canal, frenando el flujo de crudo y recursos energéticos desde el golfo Pérsico.

Pero ahora los buques petroleros internacionales dependen de escoltas de la Marina de Estados Unidos para sacar el crudo de la región. Las fuerzas armadas estadounidenses han realizado ataques limitados contra Irán recientemente, incluidos bombardeos contra baterías antiaéreas.

Y aunque las exportaciones de crudo y gas natural licuado desde el Golfo van en aumento, también se ha registrado un repunte de ataques contra embarcaciones que intentan atravesar el estrecho.

El ejército británico informó el jueves que en los últimos días al menos dos buques petroleros fueron alcanzados por proyectiles mientras navegaban por aguas en disputa cerca de Irán.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO por sus iniciales en inglés), una agencia que monitorea la seguridad marítima, indicó que uno de los buques fue alcanzado el miércoles en el estrecho de Ormuz. Añadió que la tripulación evacuó de forma segura y no se reportaron víctimas.

En otro incidente del martes, el UKMTO señaló que un buque petrolero fue alcanzado por un proyectil en el Golfo Pérsico. Varias personas fueron trasladadas a tierra para recibir asistencia médica, mientras que el resto de la tripulación se encontraba a salvo, indicó la agencia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo esta semana que presionó a sus homólogos del G7 para que “redoblen” esfuerzos y ayuden a proteger a las embarcaciones de cualquier ataque iraní, aunque reconoció que no logró avances en el tema.

Al mismo tiempo, una coalición encabezada por Arabia Saudí se encuentra enfrascada en combate con los hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán. Dichos enfrentamientos han creado condiciones peligrosas para el transporte de petróleo y otros productos a través del estrecho de Bab el-Mandeb, el cual conecta al mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico.

Qalibaf afirma que EEUU quiere que Rusia intervenga

En tanto, el principal negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, aseguró en una entrevista que Washington le ha pedido al presidente ruso Vladímir Putin que facilite negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán.

“Fueron los estadounidenses quienes, durante una visita a Moscú, hablaron con el señor Putin y le pidieron que hablara con Irán para que, en cualquier caso, Irán aceptara hablar directamente con ellos", declaró Qalibaf a Al Jazeera. "Miren, Rusia y el señor Putin, el presidente ruso, son amigos nuestros. Tenemos relaciones estratégicas con Rusia. Somos muy cercanos, y le tenemos una estima particularmente alta al señor Putin.

La Casa Blanca no respondió directamente a una consulta sobre si Estados Unidos le ha pedido a Putin que facilite las conversaciones con Irán.

Qalibaf añadió que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, mayor general Mohsen Rezaei, viajó a Rusia y le informó a Putin sobre el estado de las negociaciones. “Le informó que habíamos transmitido a los estadounidenses nuestras posturas, las cuales representan los derechos legítimos y las demandas justas de nuestro pueblo”, indicó, añadiendo que corresponde a la parte estadounidense responder.

“La decisión depende de ellos. Si realmente dicen la verdad y son sinceros respecto a las negociaciones, entonces deberían responder y comenzar el proceso", subrayó. "Pero si quieren seguir el camino de la guerra, entonces, naturalmente, también estamos plenamente preparados para eso”.

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Las periodistas de AP Michelle L. Price en Washington y Elena Becatoros en Atenas contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP