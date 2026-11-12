TRUMP QUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN DE CUBA ANTES DE DEJAR EL PODER | no descarta una operación militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves 12 de noviembre que pretende resolver la situación de Cuba antes de finalizar su mandato y que estaría dispuesto a considerar una operación militar limitada contra la isla.

#Ahora . Trump dice que quiere resolver lo de #Cuba antes de dejar el poder “Quiero resolver lo de Cuba antes de irme, sí. Tenemos un tipo muy bueno y talentoso para Cuba llamado Marco”. pic.twitter.com/hH4q1KD2dc

Durante una entrevista telefónica con el periodista Hugh Hewitt, de Salem News Channel, Trump afirmó que sigue de cerca la crisis cubana y volvió a destacar al secretario de Estado, Marco Rubio, como figura central de su estrategia hacia La Habana.

Trump no descarta el uso de la fuerza militar

Cuando Hewitt le preguntó si contemplaría una campaña militar breve, incluso de una semana, el mandatario respondió:

Trump no anunció ninguna operación concreta ni explicó bajo qué circunstancias autorizaría una intervención.

Marco Rubio, pieza clave en los planes de Washington

El presidente elogió a Rubio y recordó sus raíces familiares cubanas. También calificó a Cuba como una nación fallida y expresó su deseo de actuar en beneficio de los cubanos que emigraron a Estados Unidos.

Trump afirmó haber obtenido el 94% del voto cubano en Florida, una cifra que no acompañó de evidencia electoral verificable.

Washington mantiene la presión sobre La Habana

Las declaraciones llegan después de que Rubio reiterara desde París que Estados Unidos continuará promoviendo cambios políticos y económicos en Cuba.

El secretario de Estado sostuvo que cualquier transformación también requerirá decisiones de las autoridades cubanas.

Por ahora, Trump mantiene abierta la posibilidad militar, pero no existe un anuncio oficial de intervención ni una fecha establecida.