TRUMP YA CONSIDERA OPERACIÓN MILITAR CONTRA LA DICTADURA DE CUBA

Trump considera una operación militar breve contra Cuba y afirma que quiere resolver la crisis antes de irse
Trump abre la puerta a una operación militar contra Cuba: “Sin duda lo consideraría”
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Donald Trump aseguró que consideraría una operación militar limitada contra Cuba y señaló a Marco Rubio como figura clave de su estrategia hacia La Habana
Trump abre la puerta a una operación militar contra Cuba: “Sin duda lo consideraría”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que estaría dispuesto a considerar una operación militar breve contra Cuba y expresó su intención de resolver la situación de la isla antes de concluir su mandato.
Durante una entrevista telefónica con Salem News Channel, el mandatario respondió afirmativamente cuando le preguntaron si contemplaría el uso limitado de la fuerza militar.
Marco Rubio, pieza clave de su estrategia
Trump aseguró que quiere abordar el futuro de Cuba antes de abandonar la Casa Blanca y destacó el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, a quien identificó como una figura central de su política hacia La Habana.
El presidente también calificó a Cuba como una nación fallida y afirmó que desea actuar en beneficio de los cubanos que emigraron a Estados Unidos.
Washington aumenta la presión sobre La Habana
Las declaraciones llegan después de nuevas sanciones estadounidenses contra entidades vinculadas al Gobierno cubano, incluidas medidas anunciadas el 5 de noviembre.
Por su parte, las autoridades de La Habana han denunciado la presión de Washington y realizado ejercicios militares de preparación defensiva.
¿Habrá una intervención militar?
Aunque Trump manifestó que consideraría una campaña breve, no anunció una operación, una fecha ni una orden de intervención.
Sus declaraciones representan una posibilidad planteada públicamente, no la confirmación de un ataque inminente.
La posición del mandatario contrasta con pronunciamientos anteriores en los que había favorecido una salida negociada.
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