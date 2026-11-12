¡DOS GOBERNADORES FUERA DEL CARGO EN CUBA EN MENOS DE 48 HORAS!: DIAZ-CANEL no explica las renuncias

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Dos gobernadores dejan sus cargos en Cuba en menos de 48 horas: crecen las preguntas sobre los relevos El Gobierno de Miguel Díaz-Canel confirmó la salida de dos gobernadores provinciales en menos de 48 horas, sin ofrecer explicaciones detalladas sobre las circunstancias de ambas renuncias. Los cambios afectan a Las Tunas y Camagüey, en medio de la crisis económica y el deterioro de los servicios públicos en Cuba.

Las Tunas: renuncia por motivos personales El miércoles 11 de noviembre se anunció la salida de Yelenys Tornet Menéndez, gobernadora de Las Tunas desde diciembre de 2024.

Según el comunicado oficial, la funcionaria alegó limitaciones familiares y personales que le impedían continuar en el cargo.

Díaz-Canel designó provisionalmente a Juana Yamilka Viñals Suárez, hasta entonces vicegobernadora.

La administración de Tornet estuvo marcada por dificultades en la recogida de basura, deudas con productores agrícolas y problemas de seguridad ciudadana. Las autoridades no vincularon esas situaciones con su renuncia. infobae

Camagüey: un gobernador admite errores sin precisarlos Un día antes, Jorge Enrique Sutil Sarabia dejó la gobernación de Camagüey tras reconocer errores en el ejercicio de sus funciones que, según la versión oficial, resultaban incompatibles con su responsabilidad.

El Gobierno no aclaró cuáles fueron esas faltas ni si existe alguna investigación. Yennis León Mayedo, hasta entonces vicegobernador, asumió temporalmente el puesto. Infobae Dos salidas y varias preguntas sin respuesta Los relevos ocurren mientras ambas provincias enfrentan problemas económicos y deficiencias en servicios esenciales. No se han anunciado fechas para elegir a los nuevos gobernadores, ni se han ofrecido detalles adicionales que expliquen las dos salidas consecutivas.