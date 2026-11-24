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Dos pavos de Virginia Occidental, Freedom y Feathers, disfrutan los lujos del hotel Willard InterContinental antes de la Ceremonia Nacional de Indulto de Pavos por el Día de Acción de Gracias, el lunes 3 de noviembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert) AP

Ambas aves se librarán de acabar en una mesa de cena de Acción de Gracias, pero solo una de ellas recibirá un indulto ceremonial en la Casa Blanca. El público puede votar en línea cuál de las aves, originarias de Virginia Occidental, recibirá el honor en directo por parte de Trump. Ambas vivirán el resto de sus días en la Universidad Texas A&M.

El evento será el 79no indulto de pavos, según la Casa Blanca, pero la tradición no se volvió anual hasta el gobierno de George H.W. Bush en 1989.

Por lo general, el indulto del pavo, un desenfadado momento antes de la festividad estadounidense por excelencia, ofrece un breve respiro de la política y las decisiones de gobierno.

Según la Asociación Histórica de la Casa Blanca, una de las primeras historias del indulto presidencial de pavos se remonta al gobierno de Abraham Lincoln, cuando concedió un perdón a un ave que iba a servirse para la cena de Navidad después de que su hijo Tad intercediera en favor del pavo.

Casi un siglo después, un fotógrafo captó el momento en que un sonriente Dwight Eisenhower alimentó con un arándano a un pavo moteado en 1954. En 1963, John F. Kennedy, apenas unos días antes de ser asesinado a tiros en Texas, indultó a un pavo que llevaba alrededor del cuello un cartel que decía: “Buen provecho, señor presidente”.

En 2024, Joe Biden disfrutó de los juegos de palabras al indultar a Peach y Blossom, que provenían de una granja en Minnesota. Peach, afirmó Biden, “vive según el lema: ’Mantén la calma y sigue graznando”. Blossom tiene un lema distinto: “Nada de juego sucio. Solo la amabilidad típica de Minnesota”.

Pero la política no siempre está ausente. En 2025, el primer año del segundo mandato de Trump, perdonó a los pavos, pero dedicó parte de la ceremonia a atacar a sus adversarios políticos. En ese momento, sostuvo que las aves deberían llamarse Chuck y Nancy, en referencia a los líderes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi. “Yo nunca indultaría a esas personas”, expresó Trump entonces. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP