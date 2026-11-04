Trump habla sobre la construcción del Salón de Baile y evita el tema de las elecciones

El presidente Donald Trump habla con reporteros durante un recorrido por la construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca, el miércoles 4 de noviembre de 2026, un día después de las elecciones intermedias, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) AP

Trump invitó a reporteros al enorme sitio de construcción y habló sobre el proyecto durante casi 20 minutos sin mencionar las derrotas republicanas en todo el país la noche anterior.

“Esta ha sido una estructura como nunca se ha visto en ningún lugar”, manifestó Trump, dirigiéndose a los reporteros desde el sitio de construcción del salón de baile.

El presidente no tenía actos públicos en su agenda originalmente, pero convocó a los reporteros a última hora. También respondió brevemente a preguntas, insistiendo: “Si hubiera estado en la boleta, habría ganado”.

Dijo que una serie de mítines que organizó antes de la elección mostraron mucho cariño de sus seguidores de que “no pudimos transferir amor a los candidatos”.

El enfoque de Trump en el salón de baile se produjo incluso cuando los votantes opinan que se enfoca en los temas equivocados.

Aproximadamente dos tercios de los votantes dijeron que Trump no tiene las prioridades correctas, según la Encuesta de Votantes de The Associated Press, y la abrumadora mayoría de esos votantes apoyó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes. Casi un tercio de los votantes opina que Trump tiene las prioridades correctas.

Tras una ráfaga de mítines en los que imploró a sus simpatizantes que fingieran que él estaba en la boleta, Trump vio a su partido sufrir fuertes pérdidas el día de las elecciones.

Ahora podría trabajar con la misma tenacidad para insistir en que no fue su culpa.

Las derrotas republicanas llevaron a los demócratas a tomar el control del Congreso con una oleada de victorias en el Senado que antes parecían inverosímiles en bastiones del Partido Republicano. Hubo triunfos en Carolina del Sur y Kansas, que no habían elegido a un senador demócrata desde 1932. En Texas, los demócratas habían quedado excluidos de todas las contiendas estatales durante más de tres décadas, hasta el martes.

Trump ya estaba dando marcha atrás incluso antes de que se conociera el alcance total de la derrota de su partido. La noche electoral sonó más humilde de lo habitual, al prometer trabajar con los demócratas y aceptar los resultados. Pero aun así buscaba desviar la responsabilidad.

“No me gusta considerarlo una derrota para mí. Yo no estaba en la boleta”, le dijo a Fox News. A los votantes, sostuvo, simplemente “no les gustaron los candidatos” que estaban en la boleta.

De hecho, la Encuesta de Votantes de AP indica que Trump fue un lastre para los candidatos republicanos. Solo 4 de cada 10 votantes a nivel nacional aprueban la manera en que Trump está manejando la presidencia. En las derrotas en Ohio, Iowa, Maine y Carolina del Norte, mayorías dijeron que los candidatos republicanos al Senado eran “demasiado complacientes” con el impopular presidente.

Yendo más allá, en su red social, el presidente aun así insistió en que si él hubiera estado compitiendo, “¡Habríamos ganado EN AVALANCHA!”.

Trump suele culpar a cualquiera menos a él

Trump tiene un largo historial de pasarle la responsabilidad a otros, en asuntos grandes y pequeños, pero especialmente cuando hay fracasos en las urnas.

Después de que los republicanos perdieron la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de 2018 durante el primer mandato de Trump, culpó a miembros derrotados de su propio partido.

La representante de Utah, Mia Love, que intentó distanciarse de él, “no me mostró amor, y luego perdió. Qué lástima”, manifestó el presidente.

Se burló de otros legisladores que perdieron por no apoyarlo —Carlos Curbelo, de Florida; Mike Coffman, de Colorado; Barbara Comstock, de Virginia; y Peter Roskam, de Illinois— con las mismas palabras que usaría ocho años después: “Mi nombre no estaba en la boleta”.

Ahora intenta desviar la culpa una vez más, pese a haber instado a los votantes a “fingir que estaba en la boleta”.

Un análisis de The Associated Press de los 39 discursos y mítines que Trump realizó desde el 1 de septiembre mostró que el presidente usó una versión de esa frase en 30 de ellos. En algunos mensajes volvió al tema más de una vez, lo que significa que hubo al menos 40 ocasiones en las que apeló a los votantes para que participaran en ese juego de fingir.

Los presidentes suelen responsabilizarse por las derrotas en elecciones de mitad de mandato

Después de que sus partidos reciben golpes en las elecciones de mitad de mandato, la mayoría de las Casas Blancas hacen un examen de conciencia, y el presidente asume públicamente al menos parte de la responsabilidad.

El presidente demócrata Barack Obama dijo que recibió “una paliza” un día después de los grandes triunfos republicanos en el Congreso en 2010. El republicano George W. Bush describió las victorias demócratas en las elecciones de mitad de mandato de 2006 como “un golpe fuerte”.

Pero Trump, conocido por desafiar todo tipo de normas presidenciales, empezó a sentar las bases para eludir la culpa en este ciclo mucho antes de que comenzara la votación.

Le dijo a Punchbowl News en agosto que los votantes estaban enojados con los republicanos “pero no están enojados conmigo”.

Trump publicó en su red social el mes pasado que si el candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, perdía —y perdió— “será por culpa de OPERADORES políticos DÉBILES e INEFICACES como John Cornyn y Karl Rove”. Eso pese al arriesgado respaldo de Trump a Paxton, marcado por escándalos, en las primarias frente al titular Cornyn, quien llegó por primera vez al Senado en 2002 y era considerado la opción más segura. Rove es un estratega político que ayudó a Bush a ganar la Casa Blanca.

También perdió el gobernador de Texas, Greg Abbott, un aliado de Trump. El mandatario publicó en redes sociales que si Abbott “no se hubiera convertido en un RINO en los últimos seis meses de su vida política, no hubiera perdido”, sugiriendo que el gobernador se había alejado de sus credenciales firmemente conservadoras y se había convertido en “republicano solo de nombre”.

Trump se contiene, por ahora, con el fraude electoral

Sin embargo, una cosa que Trump no hizo inmediatamente después de los resultados del martes fue lanzar acusaciones de fraude electoral generalizado. Lo ha hecho tras derrotas anteriores.

Después de perder en 2020, Trump afirmó falsamente que sus oponentes hicieron trampa, aunque una serie de recuentos, auditorías y decenas de demandas presentadas en su nombre fueron desestimadas, confirmando la victoria del demócrata Joe Biden. El propio fiscal general de Trump dijo que no había evidencia de fraude electoral generalizado.

Este año, Trump mostró contención pese a pedir, incluso antes de que comenzara la votación, el enjuiciamiento penal de la candidata demócrata al Senado, Mary Peltola, en Alaska. Eso siguió a revelaciones de que la campaña de Peltola parecía estar involucrada en reclutar a un candidato con el mismo nombre que el senador republicano Dan Sullivan. Peltola niega estar involucrada.

El enfoque de Trump fue más allá de Alaska.

En un mitin reciente en Youngstown, Ohio, Trump dijo que “la única manera” en que los demócratas “pueden ganar elecciones es amañando la elección”. Los demócratas ganaron las contiendas para gobernador y para el Senado en el estado. De manera similar, publicó en redes sociales que “la única manera” en que la candidata republicana al Senado por Minnesota, Michele Tafoya, “puede perder es si hacen trampa jugando con las boletas”. Ella perdió.

Eludir la responsabilidad va más allá de las elecciones

Trump ha buscado evitar la responsabilidad por una larga lista de resultados negativos durante su tiempo en la política.

“El dinero se detiene con todos”, dijo Trump en 2019, durante un prolongado cierre del gobierno. Trump primero se había jactado de que estaría orgulloso de asumir el cierre mientras intentaba, sin éxito, presionar a los demócratas del Congreso para que aprobaran más dinero para seguridad fronteriza.

Al año siguiente, el mismo día en que declaró la pandemia de coronavirus una emergencia nacional, dijo: “No asumo ninguna responsabilidad” por la falta de pruebas de COVID-19.

Desde su regreso a la Casa Blanca, ha sido más de lo mismo.

En febrero, cuando una reacción bipartidista lo obligó a borrar una publicación racista en redes sociales que mostraba a Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como primates, Trump se negó a disculparse. “No cometí un error”, afirmó.

A medida que se acercaban las elecciones de mitad de mandato, Trump culpó a Biden —quien para entonces llevaba más de 18 meses fuera del cargo— por las preocupaciones de los estadounidenses sobre la inflación. Trump también siguió insistiendo en que la renovación tardía, costosa y plagada de problemas del estanque reflectante del Monumento a Lincoln estuvo marcada por vandalismo, cuando la oficina del fiscal federal que él nombró para el puesto atribuyó los daños a un trabajo deficiente.

Trump incluso ha culpado a otros presidentes por la guerra en Irán que él inició con Israel en febrero, al decir que estaba compensando que administraciones anteriores desperdiciaran casi 50 años de oportunidades para frenar las ambiciones nucleares de Teherán.

Esa visión marcó incluso una ruptura con su propio vicepresidente, JD Vance, quien escribió el miércoles: “La razón por la que perdimos es la guerra”.

Ninguna de esas justificaciones ayudó mucho a los republicanos el martes. Ese fue un resultado que incluso Trump pareció prever el mes pasado, mientras trasladaba la culpa a votantes que aún no habían emitido su voto.

“Si no ganamos las elecciones de mitad de mandato, me van a culpar a mí”, advirtió durante un mitin en Clarksville, Tennessee, el 10 de octubre, antes de añadir: “Más les vale salir y votar”.

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Los periodistas de The Associated Press Josh Boak y Aaron Kessler contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP