REVELAN IDENTIDADES DE LOS NUEVE MUERTOS EN ACCIDENTE AÉREO DE PALM BEACH: una familia con dos niñas

Las familias de las víctimas del accidente de un Learjet 60 ocurrido el domingo 1 de noviembre en Greenacres, Florida, identificaron a los siete pasajeros que viajaban en el avión privado, entre ellos el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa Helen Sharp y sus dos hijas de cuatro y dos años. También fallecieron la niñera de las menores, dos amigas de la familia y los dos integrantes de la tripulación. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investiga las causas del siniestro y examina el posible papel de las condiciones meteorológicas y de una aparente desintegración parcial de la aeronave antes del impacto.

La tragedia aérea ocurrida en el condado de Palm Beach adquirió una dimensión aún más dolorosa después de que se conocieran las identidades de las nueve personas que perdieron la vida cuando un avión ejecutivo se precipitó sobre una carretera en Greenacres, en el sur de Florida.

Entre las víctimas se encontraba una familia de cuatro integrantes que había salido de Austin, Texas, con destino a Bahamas.

El avión, identificado como un Learjet 60, cayó el domingo 1 de noviembre de 2026 después de que sus pilotos reportaran condiciones meteorológicas adversas y un descenso extremadamente rápido.

Las imágenes captadas por una cámara instalada en un vehículo mostraron cómo la aeronave se precipitó hacia una intersección y estalló en llamas tras el impacto.

Según una declaración conjunta difundida por familiares de las víctimas y recogida por medios estadounidenses, los siete pasajeros fueron identificados como Adam Robinson, Helen Sharp, sus hijas Emma y Charlie, la niñera Anita Maria Apellido Cetina y dos amigas, Rachael Reed y Charmi Fehr.

Los dos tripulantes fueron identificados en los reportes como el capitán Jeff Gregory y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras.

La identificación de los pasajeros fue difundida mediante un comunicado conjunto de sus familiares, mientras que los nombres de los pilotos fueron publicados por medios como TMZ y The New York Post.

Adam Robinson, el empresario tecnológico que viajaba con su esposa y sus hijas

Adam Robinson, de 45 años, era un empresario vinculado al sector tecnológico y al desarrollo de nuevas compañías.

Según los perfiles profesionales citados en el reporte, había trabajado durante aproximadamente una década en Wall Street antes de iniciar su trayectoria empresarial.

Entre sus proyectos figuraban Retention y GetEmail, una empresa tecnológica relacionada con inteligencia artificial.

Robinson participaba habitualmente en entrevistas y conversaciones sobre emprendimiento, crecimiento empresarial y estrategias para desarrollar compañías emergentes.

Su esposa, Helen Sharp, de 40 años, también desarrollaba actividades profesionales y creativas.

Sharp dirigía una firma de comunicaciones llamada Influential PR y era propietaria de Helen Sharp Ceramics, un estudio de cerámica vinculado a Aspen, Colorado.

La pareja residía en Austin, Texas, junto a sus dos hijas pequeñas.

Emma y Charlie, las dos niñas de cuatro y dos años que viajaban con sus padres

Entre las víctimas más jóvenes se encontraban Emma Robinson, de cuatro años, y su hermana Charlie, de dos.

Ambas viajaban con sus padres hacia Bahamas cuando ocurrió el accidente.

En la declaración conjunta, los familiares describieron a Adam y Helen como padres profundamente dedicados a sus hijas.

También recordaron la cercanía de la pareja y su capacidad para hacer sentir bienvenidas a las personas de su entorno.

El comunicado expresó que la pérdida de la familia dejará un profundo vacío entre sus seres queridos.

Las palabras de los familiares reflejan el impacto de una tragedia que terminó con la vida de cuatro integrantes de un mismo núcleo familiar.

La niñera y dos amigas de la familia también murieron en el accidente

La aeronave también transportaba a Anita Maria Apellido Cetina, identificada como la niñera de Emma y Charlie.

Los familiares la describieron como una persona que cuidaba a las niñas con afecto y dedicación, hasta convertirse en una integrante cercana del entorno familiar.

En el avión también viajaban Rachael Reed y Charmi Fehr, a quienes el comunicado identificó como amigas de la familia.

Los allegados recordaron a ambas por su entusiasmo, espíritu aventurero y estrechos vínculos personales.

La declaración conjunta destacó que las nueve víctimas dejan familiares y amigos profundamente afectados por el accidente.

Identifican al capitán Jeff Gregory y a la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras

La tripulación del Learjet estaba integrada, según los reportes, por el capitán Jeff Gregory, de 55 años, y Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20.

La joven copiloto había crecido en el condado de Palm Beach y obtenido su licencia de piloto privado a los 17 años, antes de conseguir su permiso para conducir automóviles.

Su historia había sido recogida en 2023 por la televisora local CBS12.

En aquella entrevista, Nathalia expresó su entusiasmo por haber aprendido a pilotar desde la adolescencia.

Según declaraciones familiares difundidas después del accidente, había acumulado más de 1.300 horas de vuelo y aspiraba a convertirse en piloto de aerolíneas comerciales.

Su madre, Camila Gadelha Corteleti, recordó a The New York Times que su hija disfrutaba la libertad que sentía al volar y contemplar el mundo desde el aire.

Los últimos segundos del vuelo: una oración y mensajes de emergencia

Las comunicaciones atribuidas a la tripulación muestran momentos de extrema tensión antes del impacto.

Según el material difundido por medios estadounidenses, el capitán Jeff Gregory comenzó a recitar parte del Padrenuestro mientras el avión perdía altitud.

En la grabación también se escucha una voz atribuida a Nathalia Gadelha Filgueiras informando de un descenso acelerado y de problemas para mantener el control de la aeronave.

Entre los mensajes divulgados figura una advertencia sobre una velocidad de descenso que llegó a superar los 20.000 pies por minuto.

La copiloto también habría comunicado una inclinación lateral de aproximadamente 60 grados.

El controlador aéreo intentó mantener el contacto con la tripulación mientras se desarrollaba la emergencia.

Los medios que publicaron las transcripciones señalaron que el audio contiene momentos especialmente angustiosos.

La autenticidad, secuencia y atribución precisa de cada intervención deberán ser corroboradas mediante los registros oficiales.

El avión atravesaba condiciones meteorológicas adversas antes de estrellarse

El Learjet había salido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, durante la mañana del domingo, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas.

Según los reportes, la aeronave volaba hacia el este a unos 35.000 pies cuando comenzaron las dificultades.

Los controladores aéreos habían informado de precipitaciones y turbulencia en determinadas zonas de la trayectoria.

La tripulación solicitó autorización para modificar su altitud en aproximadamente 2.000 pies mientras atravesaba condiciones meteorológicas complicadas.

Poco después, los pilotos comunicaron una pérdida acelerada de altitud.

La aeronave terminó cayendo en Greenacres, cerca de una zona residencial y de una carretera.

La NTSB investiga si el avión comenzó a desintegrarse antes del impacto

Durante una conferencia de prensa celebrada el lunes, el integrante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte Tom Chapman señaló que los investigadores habían encontrado indicios preliminares de una posible separación de componentes de la aeronave antes de que tocara tierra.

Según explicó, esa posibilidad podría llevar a localizar restos a cierta distancia del punto principal del impacto.

La información resulta relevante porque permitiría reconstruir la secuencia del accidente y determinar qué ocurrió durante el descenso.

Los investigadores deberán analizar la distribución de los restos, los registros de vuelo, las condiciones meteorológicas y los antecedentes técnicos del avión.

Sin embargo, los indicios iniciales no permiten establecer todavía qué originó la aparente separación de componentes.

¿Qué es el “coffin corner”, la hipótesis mencionada tras el accidente?

Algunos especialistas han mencionado el fenómeno aeronáutico conocido como coffin corner, una condición que puede producirse durante vuelos a gran altitud.

Se trata de una situación en la que el margen entre la velocidad mínima necesaria para mantener el vuelo y la velocidad máxima permitida se reduce considerablemente.

En determinadas condiciones, esa estrecha diferencia puede limitar las posibilidades de maniobra.

No obstante, la NTSB no ha establecido que el coffin corner haya provocado el accidente del Learjet 60.

Para determinarlo sería necesario analizar información detallada sobre velocidad, altitud, carga aerodinámica, trayectoria y estado de la aeronave.

La existencia de tormentas o un descenso rápido tampoco demuestra por sí sola que el avión haya experimentado ese fenómeno.

Un hombre resultó herido en tierra tras la caída del avión

El impacto del Learjet se produjo cerca de una intersección en Greenacres, donde una cámara de vehículo captó la caída y posterior explosión.

La aeronave quedó destruida y dejó un cráter de grandes dimensiones.

Según el reporte proporcionado, un hombre que se encontraba en tierra sufrió una lesión en una pierna.

El accidente provocó una amplia movilización de bomberos, equipos de emergencia y autoridades de seguridad.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del siniestro y documentar los daños materiales.

La tragedia deja nueve fallecidos mientras continúa la investigación federal

La identificación de las víctimas ha permitido conocer las historias personales detrás del accidente aéreo.

Entre los fallecidos se encuentran una familia de cuatro integrantes, una niñera, dos amigas y dos profesionales de la aviación.

La NTSB continúa investigando la posible influencia de las condiciones meteorológicas y los indicios de separación de componentes antes del impacto.

Hasta que concluya la investigación, no es posible establecer una causa definitiva ni atribuir responsabilidades a los pilotos, a las condiciones del tiempo o a una falla técnica específica.