🚨✈️ IDENTIFICAN A JOVEN PILOTO DE 20 AÑOS VINCULADA AL JET QUE SE ESTRELLÓ EN PALM BEACH: REVELAN DRAMÁTICO AUDIO ANTES DEL IMPACTO

Nathalia Gadelha, una joven aviadora de 20 años que había obtenido su licencia de piloto a los 17, fue identificada por familiares como una de las tripulantes del avión ejecutivo que se estrelló el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida. El accidente dejó nueve personas fallecidas, según los reportes difundidos. Una grabación atribuida a las comunicaciones de cabina y control aéreo recoge la voz de un hombre recitando parte del Padrenuestro durante los últimos instantes del vuelo.

Nuevos detalles sobre el accidente aéreo ocurrido en el sur de Florida han puesto el foco en la identidad de una de las jóvenes que viajaban en la cabina del avión privado que cayó cerca de una zona residencial de Greenacres.

Se trata de Nathalia Gadelha, de 20 años, quien había desarrollado desde su adolescencia una trayectoria vinculada a la aviación.

Familiares de la joven confirmaron su identidad a The New York Post, según el reportaje publicado este lunes 2 de noviembre.

La aeronave había partido de Austin, Texas, con destino a Bahamas cuando se precipitó a tierra, provocando una explosión y un incendio de grandes proporciones.

Nathalia Gadelha creció en el condado de Palm Beach y mostró interés por la aviación desde muy joven.

En 2023, cuando tenía apenas 17 años, obtuvo su primera licencia de piloto, un logro que fue recogido por la cadena local CBS12.

Durante aquella entrevista, la adolescente expresó su entusiasmo por haber aprendido a volar antes de alcanzar la edad habitual para conducir un automóvil.

“Definitivamente presumo de ello porque la gente me dice: ‘No puedes conducir’, y yo respondo: ‘Sí, pero puedo volar’”, declaró entonces.

Su entorno familiar también mantenía una relación cercana con la aviación.

Según el reporte, su padre, Allan Gadelha, contaba con licencia de piloto, mientras que su familia había compartido públicamente fotografías de viajes en aeronaves privadas.

El caso ha generado especial atención por la juventud de Gadelha y por su temprana incorporación al mundo de la aviación.

El audio de los últimos segundos: un hombre recita el Padrenuestro antes del impacto

Uno de los detalles más conmovedores difundidos tras el accidente es una grabación atribuida a las comunicaciones aéreas durante los momentos previos a la caída.

En el audio, un hombre cuya identidad no había sido confirmada públicamente comienza a recitar parte del Padrenuestro.

“Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre”, se le escucha decir, según la transcripción publicada por medios estadounidenses.

Mientras se desarrolla la oración, una voz atribuida a Gadelha menciona que la aeronave había alcanzado una inclinación lateral de aproximadamente 60 grados.

Instantes después, el avión se precipita contra el suelo y se produce una violenta explosión.

La secuencia ha sido presentada por varios medios como parte de los últimos momentos del vuelo.

Sin embargo, la identidad de cada voz y la correspondencia exacta entre las comunicaciones y la trayectoria del avión requieren corroboración mediante los registros oficiales de la investigación.

Una inclinación de 60 grados: qué significa el dato mencionado en la grabación

La referencia a una inclinación lateral de 60 grados ha despertado interrogantes sobre las condiciones de vuelo durante los segundos anteriores al accidente.

En aviación, el ángulo de alabeo describe la inclinación de las alas respecto al horizonte.

Una inclinación de 60 grados es considerable y, durante un viraje coordinado manteniendo la altitud, implica una carga aproximada de dos veces la gravedad terrestre.

No obstante, ese dato aislado no permite determinar si la aeronave estaba fuera de control, qué maniobras realizaba ni qué provocó el accidente.

Para establecerlo, los investigadores necesitan examinar los parámetros de vuelo, las condiciones meteorológicas, las actuaciones de la tripulación y el estado técnico del avión.

Qué es el “coffin corner” y por qué algunos expertos lo mencionan

Entre las hipótesis difundidas después del accidente figura el fenómeno aeronáutico conocido como coffin corner, traducido habitualmente como “rincón del ataúd”.

Este término describe una condición de vuelo a gran altitud en la que el margen entre la velocidad mínima segura y la velocidad máxima permitida se reduce considerablemente.

En esas circunstancias, una aeronave dispone de menos margen para maniobrar sin acercarse a límites aerodinámicos.

Sin embargo, no existe información suficiente para establecer que este fenómeno provocó el accidente de Palm Beach.

La hipótesis requiere datos sobre altitud, velocidad, configuración del avión y condiciones aerodinámicas que no están incluidos en el reporte proporcionado.

Tampoco debe confundirse una inclinación pronunciada con una prueba de que el avión se encontraba en esa condición.

Nueve personas murieron tras el impacto del avión en Greenacres

El accidente ocurrió el domingo 1 de noviembre en las inmediaciones de Greenacres, en el condado de Palm Beach.

Según los reportes iniciales, nueve personas viajaban a bordo de la aeronave.

La caída provocó una explosión de grandes dimensiones y daños en una zona cercana a viviendas y una carretera.

Las imágenes difundidas muestran una bola de fuego y restos esparcidos alrededor del lugar del impacto.

Los servicios de emergencia acudieron a la zona para controlar el incendio y atender las consecuencias del siniestro.

Las autoridades deberán confirmar la identidad de todas las víctimas y establecer si hubo personas afectadas en tierra.

El avión había salido de Austin, Texas, con destino a Bahamas

La aeronave realizaba un vuelo privado desde Austin, Texas, hacia Bahamas cuando ocurrió la tragedia.

Los primeros reportes identificaron el aparato como un Learjet 60, mientras que el nuevo texto difundido por algunos medios lo describe como un Learjet 90.

Esa discrepancia debe resolverse mediante la identificación oficial de la aeronave y sus registros de matrícula.

El valor del avión fue estimado en aproximadamente dos millones de dólares, aunque la cifra no constituye una tasación oficial del ejemplar accidentado.

Investigan las causas del accidente aéreo en Palm Beach

Las primeras especulaciones han mencionado las condiciones meteorológicas como uno de los posibles factores que podrían haber influido en el vuelo.

Sin embargo, no se ha determinado oficialmente si el mal tiempo desempeñó algún papel en el accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) deberá analizar la evidencia disponible para establecer la secuencia de acontecimientos.

Entre los elementos relevantes se encuentran las comunicaciones aéreas, los datos de trayectoria, los restos de la aeronave y sus antecedentes de mantenimiento.

Hasta que se conozcan las conclusiones de la investigación, no es posible atribuir el accidente al clima, a una maniobra de la tripulación o al fenómeno conocido como coffin corner.