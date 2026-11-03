🚨🇺🇸 ¡SORPRESA ELECTORAL EN GUAM! REPUBLICANOS SE IMPONEN EN LA GOBERNACIÓN Y TRUMP CELEBRA EL RESULTADO

La fórmula republicana integrada por Tony Ada y E. J. Calvo obtuvo una ventaja de 3,3 puntos porcentuales sobre los demócratas Therese Terlaje y Sabina Perez en las elecciones para gobernador de Guam, según los resultados preliminares difundidos por la Comisión Electoral del territorio estadounidense. El recuento inicial, que incluyó todos los distritos electorales, concluyó aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del miércoles. El presidente Donald Trump celebró públicamente el resultado, mientras los demócratas consiguieron imponerse en la contienda por la representación de Guam en la Cámara de Representantes.

Las elecciones de medio término de Estados Unidos dejaron un resultado destacado en Guam, donde los candidatos republicanos Tony Ada y E. J. Calvo aparecieron por delante de la fórmula demócrata en la disputa por la gobernación.

De acuerdo con el escrutinio preliminar de la Comisión Electoral de Guam, Ada y Calvo alcanzaron una ventaja de 3,3 puntos porcentuales sobre Therese Terlaje y Sabina Perez.

El resultado representa una victoria provisional para la candidatura republicana, aunque todavía debe distinguirse del resultado oficialmente certificado por las autoridades electorales.

La noticia provocó una reacción del presidente Donald Trump, quien destacó en redes sociales el desempeño de los republicanos en este territorio estadounidense del Pacífico.

La fórmula republicana obtuvo una ventaja de 3,3 puntos porcentuales en el recuento inicial, según la información difundida por la Comisión Electoral de Guam.

Sus rivales fueron Therese Terlaje y Sabina Perez, integrantes de la candidatura del Partido Demócrata.

El escrutinio preliminar incluyó todos los distritos electorales y terminó aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del miércoles 4 de noviembre, hora local de Guam.

La inclusión de todos los distritos no significa necesariamente que el proceso de certificación electoral haya concluido.

Todavía pueden existir procedimientos administrativos relacionados con la validación de actas, revisión de resultados y proclamación oficial.

La ventaja reportada sitúa a Ada y Calvo por delante en la elección, aunque el material disponible no especifica el número total de votos recibidos por cada fórmula.

Donald Trump celebra el resultado republicano en Guam

El presidente estadounidense reaccionó a los resultados preliminares mediante una publicación en Truth Social.

En su mensaje, Trump presentó el desempeño republicano como un acontecimiento político relevante en un territorio que describió como tradicionalmente favorable a los demócratas.

“Guam, que siempre se ha considerado un bastión demócrata, acaba de anunciar una victoria republicana en las elecciones generales”, escribió el mandatario.

La publicación refleja la interpretación política del presidente sobre el resultado electoral.

Sin embargo, el balance de las elecciones de Guam muestra resultados diferentes según el cargo disputado, ya que los demócratas también consiguieron una victoria en la contienda por la representación territorial ante el Congreso estadounidense.

La demócrata Alicia Limtiaco derrota al republicano James Moylan en la elección al Congreso

Mientras la fórmula republicana encabezaba el recuento para gobernador, la candidata demócrata Alicia Limtiaco obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección para delegado de Guam ante la Cámara de Representantes.

Según las cifras preliminares proporcionadas, Limtiaco recibió 15.645 sufragios, equivalentes aproximadamente al 51% de los votos.

Su rival republicano, James Moylan, alcanzó 14.983 votos, correspondientes al 48,84%.

Resultados preliminares para delegado de Guam ante el Congreso

La elección determina quién ocupará el escaño de delegado de Guam en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

A diferencia de los representantes elegidos por los estados, el delegado de Guam no tiene derecho a votar en las votaciones finales del pleno de la Cámara.

Sin embargo, puede participar en actividades legislativas, presentar iniciativas y desempeñar funciones en comités conforme a las reglas de la Cámara.

Phillip Tydingco encabeza la elección para fiscal general de Guam

Otra de las contiendas destacadas fue la elección para fiscal general del territorio.

Según los resultados preliminares, el abogado Phillip Tydingco obtuvo aproximadamente el 38% de los votos.

El actual fiscal general, Douglas Moylan, quedó en segunda posición con cerca del 33%.

La diferencia entre ambos fue de aproximadamente cinco puntos porcentuales.

El reporte no incluye los resultados completos de los demás aspirantes, por lo que no permite establecer cómo se distribuyó el porcentaje restante.

La elección del fiscal general resulta relevante porque este funcionario dirige importantes funciones jurídicas y de representación legal del Gobierno territorial.

¿Por qué Guam participa en las elecciones estadounidenses?

Guam es un territorio no incorporado de Estados Unidos situado en el océano Pacífico occidental.

Sus residentes son ciudadanos estadounidenses y participan en elecciones territoriales, incluidas las de gobernador, legislatura local y delegado ante el Congreso.

Sin embargo, Guam no cuenta con senadores federales ni con representantes que puedan votar en la aprobación final de leyes en el pleno de la Cámara.

Además, sus residentes no participan en la elección presidencial mediante votos del Colegio Electoral mientras residan en el territorio.

Por ello, aunque sus elecciones forman parte del panorama político estadounidense, sus resultados no tienen las mismas consecuencias sobre la composición del Congreso que los de un estado.

Un resultado dividido entre republicanos y demócratas

Los datos preliminares muestran que los votantes de Guam no respaldaron exclusivamente a un mismo partido en todas las contiendas.

La fórmula republicana Ada-Calvo encabezó el recuento para gobernador, mientras la demócrata Alicia Limtiaco obtuvo más votos en la elección para delegado ante el Congreso.

En la carrera por la Fiscalía General, Phillip Tydingco apareció por delante del titular Douglas Moylan.

Estos resultados reflejan diferencias entre las preferencias electorales para los distintos cargos.

También muestran por qué es importante analizar cada elección por separado antes de presentar una conclusión general sobre el comportamiento político del territorio.

¿Cuándo serán oficiales los resultados de las elecciones en Guam?

Aunque el recuento preliminar incluyó todos los distritos electorales, la proclamación definitiva depende de los procedimientos de la Comisión Electoral de Guam.

La certificación permite validar formalmente los resultados y establecer quiénes ocuparán los cargos disputados.

Hasta entonces, las cifras deben presentarse como preliminares.

La principal novedad electoral es que la candidatura republicana Ada-Calvo encabeza la disputa por la gobernación con una ventaja de 3,3 puntos porcentuales, mientras los demócratas obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección para delegado ante el Congreso.