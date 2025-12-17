Trump escribe textos partidistas sobre sus predecesores en el "Paseo de la Fama Presidencial"

Nuevas placas con textos explicativos han sido colocadas debajo de los retratos de los presidentes en la Columnata de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Desde referencias a "Sleepy Joe" Biden hasta retratar al ícono republicano Ronald Reagan como un admirador del joven Trump, las placas incluyen un lenguaje rimbombante de estilo trumpiano.

Se trata del más reciente intento del republicano por dar forma a la Casa Blanca a su semejanza, un esfuerzo que ha ido desde la decoración del Despacho Oval hasta la demolición del Ala Este para la construcción de un enorme salón de fiestas.

Una placa introductoria informa a los visitantes que el Paseo de la Fama Presidencial fue "concebido, construido y dedicado por el presidente Donald J. Trump como un tributo a los presidentes pasados, buenos, malos y un tanto mediocres".

La placa de Biden repite afirmaciones falsas de que el 46º presidente, un demócrata, asumió el cargo "como resultado de la elección más corrupta de la historia" cuando, de hecho, derrotó a Trump en 2020 tanto en el voto popular como en el Colegio Electoral. Biden también es descrito como "por mucho, el peor presidente en la historia de Estados Unidos".

Otro demócrata, Barack Obama, el primer presidente de raza negra en la historia de la nación y el primer predecesor presidencial de Trump, aparece como "una de las figuras políticas más divisivas en la historia de Estados Unidos".

La placa en el retrato del expresidente George W. Bush parece aprobar la creación del Departamento de Seguridad Nacional por parte del republicano, pero denuncia que "inició guerras en Afganistán e Irak, ninguna de las cuales debió haber ocurrido".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que los textos son "descripciones elocuentemente escritas de cada presidente" y que "el propio presidente escribió directamente muchos de ellos".

Biden no hizo comentarios sobre su placa. Los asistentes de Obama y muchos otros exmandatarios no respondieron de momento a correos electrónicos en busca de comentarios.

Trump transformó en septiembre la columnata que se extiende desde el Ala Oeste hasta la residencia de la Casa Blanca, colocando retratos con marco dorado de todos los expresidentes, con excepción de Biden. Trump, en cambio, eligió la foto de un "autopen", una burla a la edad de Biden y sus afirmaciones de que Biden no estaba a la altura del cargo.

La exhibición se extiende por el muro de la columnata, entre la residencia de la Casa Blanca y la entrada habitual del presidente al Despacho Oval, lo que significa que Trump puede llevar a cualquiera de sus invitados preferidos, incluidos dignatarios extranjeros, en un recorrido por la exhibición con su interpretación de sus predecesores.

La placa introductoria también presume que la adición de Trump permanecerá intacta una vez que deje la presidencia: "El Paseo de la Fama Presidencial vivirá por mucho tiempo como testamento y tributo a la grandeza de Estados Unidos".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP