Trump enfrenta un nuevo aviso de inflación del mercado de bonos, amplía el reto en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gobierno en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026 en Washington, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El aumento de los precios de la energía provocado por la guerra con Irán se ha filtrado al precio de los bonos que ayudan a financiar al gobierno de Donald Trump. Las tasas de interés de un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años están superando el 4,44%, frente al 3,95% de antes de que comenzara la guerra a finales de febrero. Las tasas hipotecarias promedio han subido a sus niveles más altos en nueve meses, mientras las ventas de automóviles se están desplomando.

El desafío es de escala global, ya que las tasas de interés han aumentado en varios países mientras el mundo se ha ido ajustando a la perspectiva de una inflación más alta, a las crecientes dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública y a un aumento drástico de la inversión en inteligencia artificial.

Trump ha intentado asegurarles a los estadounidenses que tiene un plan para recortar el déficit presupuestario anual de aproximadamente 1,8 billones de dólares. En el pasado, ha señalado los ingresos por aranceles, los pagos de extranjeros por su visa “dorada”, los recortes de gasto realizados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental y un crecimiento económico más rápido. La semana pasada, afirmó que el grupo de trabajo contra el fraude encabezado por el vicepresidente JD Vance sería la clave para liberar ahorros masivos.

Los economistas señalan que es improbable que las estrategias de Trump para reducir de manera significativa el déficit logren los resultados prometidos.

El costo de atender la deuda nacional se ha triplicado desde 2021 hasta superar 1 billón de dólares anuales, indicó Jessica Riedl, investigadora en presupuesto e impuestos de la Brookings Institution.

“El presidente Trump firmó una ley de recortes de impuestos que probablemente añadirá 5 billones de dólares a los déficits a 10 años, y los aranceles sólo compensan una pequeña fracción de esos costos”, explicó. “Aun así, se proyecta que los déficits presupuestarios se disparen por encima de 4 billones de dólares anuales dentro de una década con las políticas actuales”.

Se espera que los déficits crezcan durante la próxima década, ya que los costos del Seguro Social y Medicare superan los ingresos fiscales.

La tasa del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió hasta 4,67% a mediados de mayo y desde entonces se ha moderado a medida que continuaban las negociaciones sobre el alto el fuego con Irán, del mismo modo que las tasas subieron inicialmente en 2025 por los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump y luego comenzaron a bajar una vez que Trump se retractó de los aumentos más extremos.

Cuando Kent Smetters, director académico del Penn Wharton Budget Model, desglosó las cifras vinculadas al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años, estimó que el 60% del incremento provenía de la expectativa de que Estados Unidos continuará con su endeudamiento desproporcionado y que el otro 40% estaba relacionado con la inflación impulsada por la guerra con Irán y los aranceles de Trump.

Glenn Hubbard, expresidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, teme que Estados Unidos ya no tenga la misma capacidad de endeudamiento que antes para combatir eficazmente una crisis económica, como el desplome de 2008 o la pandemia de coronavirus.

“No creo que tengamos el margen que teníamos en 2008 o 2020 para afrontarlo”, sostuvo Hubbard, ahora profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. “Washington no parece estar lleno de ideas —buenas o malas— para resolverlo”.

Las tasas de interés preocupan a los votantes

Las tasas de interés más altas están dando otra línea de ataque a los candidatos demócratas en las contiendas que definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado, en un momento en que los votantes están preocupados por los altos costos de los alimentos y la gasolina.

En el quinto distrito congresional de Colorado, la demócrata Jessica Killin está reforzando el mensaje de que los déficits persistentes y las tasas de interés más altas dificultan comprar o renovar una vivienda, costear un auto nuevo o manejar la deuda de tarjetas de crédito.

“Las cosas ya son caras”, comentó Killin, veterana del Ejército que fue una asesora principal de Doug Emhoff, el ex segundo caballero. “Ya podemos hablar de la gasolina, pero el costo de endeudarse sólo lo empeora”.

Joe Reagan, veterano del Ejército que también busca la candidatura demócrata, escribió en un correo electrónico que en su campaña está hablando “mucho sobre la responsabilidad fiscal”. “Cada dólar que se gasta pagando intereses es un dólar que no se invierte en infraestructura, educación, servicios para veteranos o crecimiento económico”, manifestó.

Ambos desafían al representante republicano Jeff Crank en un distrito que su partido considera una posible ganancia. Killin dijo que el déficit es un ejemplo de cómo “Trump dice una cosa y hace lo contrario”.

En su discurso ante el Congreso de marzo de 2025, Trump declaró que “en un futuro cercano, quiero hacer lo que no se ha hecho en 24 años: equilibrar el presupuesto federal. Vamos a equilibrarlo”.

Crank, el titular republicano, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Recortar el fraude es la nueva estrategia sobre el déficit

El gobierno sostiene que reducirá de manera constante los déficits presupuestarios. Como proporción de la economía en general, el déficit del año pasado fue menor que el de 2024, aunque esa caída dependió en parte de ingresos arancelarios sujetos a reembolsos después de que la Corte Suprema los declaró ilegales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, citó la semana pasada un informe que mostraba que podría haber hasta 500.000 millones de dólares anuales en gasto público fraudulento que podría eliminarse, “así que eso reduciría sustancialmente el déficit”.

Bessent pareció extraer esa conclusión de un informe de 2024 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, que estimó que había habido entre 233.000 millones y 521.000 millones de dólares cada año en gasto fraudulento. Pero esas cifras se basaban en parte en la era de la pandemia, cuando el gobierno se endeudó fuertemente para estabilizar la economía.

La Casa Blanca y el Tesoro no respondieron a preguntas sobre la fuente de las afirmaciones de Bessent.

Sobre los déficits, Bessent dijo a los periodistas en la Casa Blanca que al gobierno, en esencia, le tocó una mala mano heredada del expresidente Joe Biden, un demócrata. “Heredamos el peor déficit presupuestario de la historia —de la historia— cuando no estábamos en recesión ni en guerra”, afirmó Bessent.

Bessent había anunciado previamente que el gobierno buscaría reducir el déficit anual al 3% del producto interno bruto general de Estados Unidos. Actualmente es aproximadamente el doble de ese porcentaje, y Bessent no respondió directamente a una pregunta sobre el calendario previsto para alcanzar su objetivo.

Por ahora, los inversionistas siguen comprando acciones de empresas de Estados Unidos, lo que hace que el mercado bursátil aumente de valor como señal de confianza en el potencial económico del país. Pero el aumento de las tasas de interés también sugiere que los inversionistas ven la deuda nacional como una vulnerabilidad para Estados Unidos.

Los mercados financieros podrían ser capaces de infligir suficiente dolor con tasas más altas como para obligar a los líderes políticos a abordar los desequilibrios sistémicos. Varios economistas dijeron que esperaban que los mercados forzaran el tema del déficit antes de que lo hicieran los votantes.

Hubbard subrayó que todo el sistema del mercado de bonos se sostiene en la confianza de que la deuda será pagada. Señaló que la palabra “crédito” está vinculada a un término latino que también es la raíz de la palabra “credo”, relacionada con un sistema de creencias.

“De eso se trata la deuda: creo que me vas a pagar”, dijo Hubbard. “Eso funciona hasta que deja de funcionar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP