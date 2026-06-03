Trump dice que nominará a Todd Blanche para que sea secretario de Justicia

El secretario de Justicia interino Todd Blanche testifica ante la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes el martes 2 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert) AP

Durante una cena en la Casa Blanca, Trump comentó que planea nominar formalmente a Blanche el jueves, según un video del evento publicado en redes sociales por un asistente de la residencia presidencial.

“Vamos a convertirlo en secretario de Justicia permanente”, expresó Trump en el acto en el Rosedal.

Blanche intentó rápidamente posicionarse como el favorito para el cargo permanente tras el despido de Pam Bondi en abril, al acelerar investigaciones contra adversarios de Trump y anunciar un fondo de casi 1.800 millones de dólares para compensar a aliados del presidente por una supuesta persecución política. El fondo propuesto desató una tormenta bipartidista que obligó al Departamento de Justicia a desechar la idea esta semana, en un extraordinario cambio de postura.

Blanche fue incorporado al Departamento de Justicia como subsecretario de Justicia, y fue ascendido tras la destitución de Bondi por sus fallidos intentos para procesar a quienes Trump consideraba opositores políticos. Blanche insistió en que no estaba audicionando para convertirse en secretario de Justicia, pero dejó claro, mediante medidas llamativas desde que tomó las riendas, su intención de demostrar su lealtad a Trump.

Las acciones de Blanche han indignado a demócratas y a otros críticos, quienes lo acusan de seguir actuando como el abogado personal de Trump para ejecutar la campaña de represalias del presidente. El “Fondo contra la instrumentalización”, de 1.776 millones de dólares, también fue rechazado por republicanos del Senado, cuyo apoyo necesitará Blanche ahora para ser confirmado como secretario de Justicia.

Blanche les dijo a los legisladores el martes que el Departamento de Justicia no seguiría adelante con el plan después de que la reacción política frenara el proyecto de ley para financiar a las agencias de control migratorio en el gobierno de Trump.

Aunque Blanche ha sostenido que no se siente presionado por el presidente, el Departamento de Justicia que él supervisa ha avanzado en sus acciones contra antiguos adversarios de Trump.

James Comey, exdirector del FBI, fue acusado formalmente en abril por publicar una foto en redes sociales de conchas marinas acomodadas en una playa que, según funcionarios, constituía una amenaza contra el presidente. Comey, quien ha criticado el caso por considerarlo motivado políticamente, ha dicho que no le sorprendería que el Departamento de Justicia impulse acusaciones adicionales en su contra.

Por separado, Blanche designó a Joseph diGenova, un exfiscal del Departamento de Justicia de 81 años durante el gobierno de Ronald Reagan, para supervisar una investigación desarrollada en Florida sobre si exfuncionarios de las fuerzas policiales y de inteligencia conspiraron durante la última década para socavar a Trump.

Blanche, exfiscal federal en Nueva York, cobró notoriedad pública por su papel protagónico en el equipo de defensa de Trump, incluso durante el juicio contra el republicano por sobornos para silenciar a una mujer en Nueva York. Ese puesto le permitió, según ha afirmado, ver de primera mano lo que dice que fue la instrumentalización del sistema de justicia penal en contra de Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP