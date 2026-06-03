Ventas de Macy's aumentan por cuarto trimestre consecutivo

La empresa de Nueva York elevó su pronóstico el miércoles y las acciones subieron más de 3% antes de la campana de apertura.

“Hemos tenido un comienzo sólido del año", declaró el director ejecutivo Tony Spring, quien está en el tercer año de un intento de recuperación del histórico minorista. "Estamos operando con disciplina y enfocándonos en lo que más importa: nuestros clientes”.

Las ventas comparables —ventas en canales en línea y tiendas ya establecidos— aumentaron 3% durante el primer trimestre. Eso fue superior al incremento de 1,8% durante el último trimestre de 2025 y, según el minorista, fue el primer trimestre más fuerte para ese tipo de ventas en cuatro años. Las tiendas Macy’s registraron un aumento de 1,6% en ventas comparables, mientras que las tiendas Bloomingdale’s de la compañía lograron un alza de 10,2%, su mayor volumen de ventas del primer trimestre del que se tenga registro. Bluemercury, la cadena de cosméticos también propiedad de Macy’s, tuvo un aumento de 6,4% en ventas comparables.

Es la señal alentadora más reciente para Macy’s, cuyas ventas llevaban varios años bajando. Bajo el mando de Spring, quien asumió el puesto principal a inicios de 2024, Macy’s ha cerrado tiendas no rentables y ha gastado millones para modernizar otras. La empresa ha reforzado el servicio al cliente. También ha intentado diferenciar su negocio de lujo de sus rivales con mercancía exclusiva.

Parte del desempeño desproporcionado de Bloomingdale’s ha sido atribuido por analistas del comercio minorista a la bancarrota bajo el Capítulo 11 de Saks Global, la empresa matriz de Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus.

Los minoristas de Estados Unidos han pasado meses sorteando un entorno económico incierto, desde los aranceles del presidente Donald Trump hasta el impacto del alza de los precios de la gasolina debido a la guerra con Irán. El precio promedio de un galón de gasolina regular ha estado por encima de 4 dólares por galón desde marzo, según AAA. Un galón cuesta 40% más de lo que costaba antes de la guerra. La más reciente tanda de reportes de ganancias de grandes minoristas subraya cómo los compradores están bajo una presión financiera creciente mientras intentan incorporar precios más altos de gasolina, comestibles, servicios públicos y casi todo lo demás.

Spring le comentó a The Associated Press en una llamada telefónica el miércoles que la empresa está monitoreando de cerca los acontecimientos dada la incertidumbre sobre la economía de Estados Unidos, pero no ha habido una reducción perceptible del gasto de los clientes desde que los precios de la gasolina comenzaron a subir.

Sostiene que el surtido mejorado y el valor percibido están teniendo buena recepción entre los clientes. Ha habido fuertes ventas de vestidos para el baile de graduación, zapatos de hombre, vestidos y fragancias. Spring, sin embargo, señaló ventas decepcionantes de muebles, ya que los compradores siguen posponiendo la adquisición de artículos de alto costo.

“A pesar del consumidor más selectivo, a pesar de todas las cosas que están ocurriendo y que leemos todos los días en términos del entorno geopolítico y macroeconómico, la moda y la novedad y el deseo del consumidor de darse un gusto siguen presentes", dijo Spring a la AP. "Y estamos muy satisfechos de estar ganando participación”.

Spring indicó que los compradores de mayores ingresos continúan gastando con libertad, impulsados por las ganancias en el mercado bursátil, mientras que el comprador de ingresos medios se ha mantenido más selectivo. Señaló que los clientes de menores ingresos siguen teniendo dificultades, pero se están enfocando en las áreas designadas de Macy’s para mercancía con fuertes descuentos.

Macy’s reportó una utilidad neta de 63 millones de dólares, o 23 centavos por acción, en el trimestre que terminó el 2 de mayo. La ganancia ajustada por acción fue de 13 centavos, 10 centavos por encima de lo que Wall Street esperaba, según FactSet.

Eso se compara con una ganancia de 38 millones de dólares, o 13 centavos por acción, en el periodo de hace un año.

Las ventas netas subieron a 4.680 millones de dólares desde 4.600 millones en el periodo de hace un año. Los ingresos de este trimestre también superaron ligeramente las proyecciones de Wall Street.

La empresa ahora espera ventas netas anuales de entre 21.500 millones y 21.750 millones de dólares, por encima de su guía previa de 21.400 millones a 21.650 millones de dólares en marzo. Macy’s elevó sus proyecciones de ventas comparables y señaló el miércoles que probablemente aumentarán entre 0,5% y 1,2%. En marzo, la empresa pronosticó una caída de 0,5% a un aumento de 0,5%.

También ahora anticipa que la ganancia por acción del año estará en un rango de 2 a 2,20 dólares, por encima de su guía previa de 1,90 a 2,10 dólares por acción.

Para el año fiscal completo, los analistas esperaban 2,09 dólares por acción sobre ingresos de 21.600 millones de dólares, según analistas de FactSet.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP