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Trump dice que canceló ataque a Irán previsto para el martes a pedido de aliados del golfo Pérsico

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump manifestó que aplazará un ataque militar contra Irán previsto para el martes porque están en marcha “negociaciones serias”.

El presidente Donald Trump saluda a los periodistas mientras camina por el jardín sur de la Casa Blanca, viernes 15 de mayo de 2026, en Washington, al regresar de Beijing, donde se reunió con el presidente chino Xi Jinping. (Foto AP/Jacquelyn Martin)
El presidente Donald Trump saluda a los periodistas mientras camina por el jardín sur de la Casa Blanca, viernes 15 de mayo de 2026, en Washington, al regresar de Beijing, donde se reunió con el presidente chino Xi Jinping. (Foto AP/Jacquelyn Martin) AP

El anuncio de Trump en una publicación en redes sociales el lunes se produjo luego de advertir que el tiempo se agotaba para que Teherán alcanzara un acuerdo o se reanudarían los combates tras un frágil alto el fuego.

El presidente no ofreció detalles sobre el ataque planeado, pero indicó que ordenó a las fuerzas armadas de Estados Unidos “estar preparadas para avanzar con un asalto total, a gran escala, contra Irán, en cualquier momento, en el caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

Trump ha amenazado durante semanas con que el alto el fuego alcanzado a mediados de abril podría terminar si Irán no lograba un acuerdo, con parámetros cambiantes para concretar dicho acuerdo.

El lunes publicó que cancelaba el ataque planeado a petición de aliados en Oriente Medio, incluidos los líderes de Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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