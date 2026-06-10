Trump desea nombrar a exdirector de financiación de vivienda como jefe permanente de inteligencia

ARCHIVO – El director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, habla con reporteros en la Casa Blanca, el 2 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) AP

En cambio, Trump ha redoblado su apuesta por su elección temporal para dirigir las agencias de inteligencia, el regulador federal de financiamiento de vivienda Bill Pulte, pese a que tiene poca experiencia para el cargo, y mientras los demócratas retienen sus votos para la renovación de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocida como FISA, cuyo vencimiento está previsto para el 12 de junio. Trump pidió el miércoles una prórroga de corto plazo de la ley para “dar tiempo para la selección y confirmación de un jefe permanente de la agencia”.

El estancamiento podría derivar pronto en que el gobierno de Estados Unidos quede limitado en cuanto a la inteligencia que puede recopilar en el extranjero, justo cuando comienzan los partidos del Mundial en ciudades de todo el país y antes de las celebraciones por el 250mo aniversario de la nación.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, legislador republicano por Dakota del Sur, afirmó el miércoles que los líderes republicanos han “dado a conocer nuestra postura” a la Casa Blanca sobre la manera más sencilla de aprobar el proyecto, y que “aquí solo hacemos lo que podemos para asegurarnos de que la Casa Blanca entienda qué será necesario para que eso ocurra”.

Trump dijo el viernes que está entrevistando a cinco candidatos como su elección para dirigir la agencia de manera permanente y que todos tienen antecedentes en seguridad nacional.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien se reunió con Trump esta semana para hablar del estancamiento sobre la FISA, señaló: “Es un cargo importante y creo que lo ocupará una persona altamente calificada”.

Sin embargo, para destrabar los votos de la FISA, la elección tendrá que llegar pronto y la opción de Trump tendrá que satisfacer a republicanos y a demócratas por igual.

Uno de los posibles reemplazos podría ser Pete Hoekstra, embajador de Trump en Canadá y expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. La Casa Blanca se ha comunicado con Hoekstra sobre el puesto y las conversaciones continúan, según una persona familiarizada con el acercamiento que pidió el anonimato para hablar de conversaciones privadas.

La FISA vencerá a la medianoche del viernes

La Sección 702 de la FISA permite que distintas agencias, entre ellas, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, recopilen comunicaciones de objetivos extranjeros en el exterior sin una orden judicial.

Aunque integrantes de ambos partidos han querido limitar esa autoridad desde hace tiempo mencionando preocupaciones de privacidad, existe un amplio respaldo bipartidista para renovarla, especialmente después de que republicanos y demócratas acordaron recientemente un proyecto de consenso. Pero ahora los demócratas retienen su apoyo por preocupaciones relacionadas con Pulte.

Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, ha trabajado con republicanos en la legislación de consenso para renovar la autoridad. Pero calificó el nombramiento de Pulte para reemplazar a la directora de inteligencia nacional saliente, Tulsi Gabbard, como “una granada de mano activada” mientras intentan aprobarla. Los líderes republicanos intentaron iniciar el proceso la semana pasada, pero siete republicanos se unieron a casi todos los demócratas para bloquear una prórroga de largo plazo.

Warner dijo el miércoles que la única manera en que apoyará una extensión de corto plazo de la ley de vigilancia es si el principal subdirector de inteligencia nacional, Aaron Lukas, asume como líder interino durante la vigencia de esa extensión.

El senador Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial de ese organismo, han advertido al gobierno que la herramienta de espionaje probablemente vencerá.

El gobierno debería prepararse “para una posible laguna significativa en la recopilación de inteligencia extranjera”, escribieron en una carta.

Trump no cede con Pulte

Tras el rechazo bipartidista al nombramiento temporal de Pulte, Trump dijo la semana pasada que no lo nominaría de manera permanente para el cargo. Pero los demócratas, y algunos republicanos, quieren que su designación se retire de inmediato y que Trump nomine a un reemplazo que pueda ser confirmado por el Senado.

Sin embargo, Trump anunció el martes que Pulte no solo asumiría como director interino, sino que además comenzaría antes de lo previsto, el 19 de junio. Y mantuvo su respaldo a Pulte el miércoles, al publicar que necesitaba más tiempo para encontrar un reemplazo permanente y al pedir una prórroga de corto plazo.

“La FISA 702 es muy importante para nuestras Fuerzas Armadas y para mantener a salvo al pueblo estadounidense, especialmente durante el Mundial y las celebraciones” del 250mo aniversario de la independencia de Estados Unidos, escribió Trump.

El presidente dijo que Pulte reduciría el tamaño de la agencia y culpó a los demócratas por el retraso en la renovación de la autoridad de vigilancia.

Senadores republicanos y demócratas escépticos de Pulte han señalado su falta de experiencia en inteligencia y también su historial en la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda. En ese cargo, se le ha vinculado con remisiones penales por acusaciones de fraude hipotecario por parte de funcionarios públicos a quienes Trump buscó castigar, como la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, el senador demócrata por California Adam Schiff, y Lisa Cook, integrante de la junta de la Reserva Federal.

Johnson dice que Pulte cumpliría un “papel de renovación”

No se sabe si habría suficientes votos para una extensión de corto plazo de las facultades de vigilancia, dado que Trump ha ignorado el impulso bipartidista para abandonar el nombramiento de Pulte.

El miércoles, al regresar de una ceremonia en la Casa Blanca, Johnson dijo a los periodistas que el presidente “trabaja muy duro” para nombrar a una opción más permanente para dirigir la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés), quizá incluso para cuando Pulte asuma.

Johnson calificó como un “gesto de buena fe” de Trump que los demócratas deberían aceptar como parte de un acuerdo para una extensión de corto plazo de la FISA.

Trump dejó muy claro, dijo Johnson, que Pulte desempeñará funciones por “muy poco tiempo —una especie de papel de renovación—” para ayudar a que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sea “renovada y reducida”.

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El reportero de The Associated Press Joey Cappelletti contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP