HEGSETH DESDE GUANTÁNAMO: "EL FUTURO DE CUBA ESTÁ EN MANOS DEL PRESIDENTE DE EEUU"

"El futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos"

Durante una visita a la Base Naval de Guantánamo, el secretario de Defensa Pete Hegseth aseguró que el rumbo de Cuba dependerá de las decisiones que adopten Washington y la dirigencia cubana, aunque dejó claro que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para cualquier eventualidad.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles desde la Base Naval de Guantánamo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para responder a cualquier escenario relacionado con Cuba, en declaraciones realizadas durante una visita oficial a las tropas desplegadas en la instalación militar.

El funcionario aseguró que el futuro de la isla dependerá de las decisiones que adopten tanto la administración del presidente Donald Trump como el liderazgo cubano, aunque dejó claro que el Pentágono mantiene planes de contingencia para cualquier situación.

«Lo que sucede con el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos y del liderazgo de Cuba. Pase lo que pase, el Departamento de Defensa estará preparado y posicionado para cualquier contingencia posible», declaró Hegseth ante militares estadounidenses.

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Guantánamo vuelve al centro de la estrategia de Washington

Las declaraciones fueron realizadas durante una visita oficial a la Base Naval de Guantánamo, considerada uno de los principales enclaves estratégicos de Estados Unidos en el Caribe.

La gira fue anunciada previamente por el Departamento de Defensa y forma parte de una agenda que también incluye reuniones con mandos del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en Tampa, Florida.

La visita ocurre en medio de una creciente tensión entre Washington y La Habana, marcada por nuevas sanciones económicas, presiones diplomáticas y un aumento de la presencia militar estadounidense en la región.

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Carlos Giménez reacciona al mensaje del Pentágono

Las palabras de Hegseth provocaron reacciones inmediatas dentro de la comunidad política cubanoamericana.

El congresista republicano Carlos A. Giménez destacó el mensaje publicado desde Guantánamo y aseguró que Estados Unidos está preparado para cualquier eventualidad relacionada con Cuba.

«El secretario de Defensa está en Guantánamo declarando que el futuro de Cuba está en manos del presidente Trump y del pueblo cubano. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están listas para cualquier plan de contingencia en la isla», escribió Giménez en sus redes sociales acompañado de la etiqueta #SOSCuba.

Crece el despliegue militar estadounidense en el Caribe

La visita de Hegseth coincide con la expansión de la Operación Southern Spear, iniciativa militar que ha incrementado significativamente la presencia de fuerzas estadounidenses en el Caribe durante los últimos meses.

Más de 1.300 marines, buques anfibios, aeronaves y sistemas avanzados de vigilancia han sido desplegados bajo la coordinación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Además, recientemente efectivos de la 24.ª Unidad Expedicionaria de Marines realizaron ejercicios de reacción rápida en la antigua base de Roosevelt Roads, en Puerto Rico, considerada un punto estratégico para operaciones regionales.

Cuba bajo máxima presión de Washington

Las declaraciones del jefe del Pentágono se producen pocos días después de que entraran en vigor nuevas sanciones estadounidenses contra altos funcionarios del régimen cubano, incluidos Miguel Díaz-Canel, familiares de la familia Castro y varias instituciones estatales.

Paralelamente, Washington mantiene la presión sobre el conglomerado militar GAESA y sobre empresas extranjeras vinculadas al aparato económico controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Aunque Hegseth no anunció medidas concretas sobre Cuba durante su visita, sus declaraciones refuerzan el mensaje de que Estados Unidos mantiene abiertas todas las opciones estratégicas mientras continúa monitoreando la evolución de la crisis política, económica y social en la isla.