Camión de fosas fue utilizado para robar más de 6.000 litros de petróleo en Cuba en plena crisis de combustible

Un camión destinado a labores de limpieza de fosas sépticas fue utilizado para transportar más de 6.000 litros de petróleo robado de instalaciones estatales en Cuba, según revelaron autoridades del Ministerio del Interior (MININT).

El vehículo fue interceptado el pasado 8 de junio en la zona de Calienes, ubicada entre los municipios de Chambas, en Ciego de Ávila, y Yaguajay, en Sancti Spíritus, en una operación que dejó al descubierto una nueva trama de desvío de combustible en medio de la severa crisis energética que atraviesa la isla.

El petróleo sustraído procedía presuntamente de pozos ubicados en la Faja Petrolífera de Pina, una de las áreas de extracción más importantes del país.

Embed - CAMIÓN DE FOSAS ES UTILIZADO PARA ROBAR MÁS DE SEIS MIL LITROS DE PETRÓLEO EN CUBA

De acuerdo con declaraciones del teniente coronel Duvier Cabrales Pérez, jefe del MININT en Yaguajay, los investigadores ya tenían información previa sobre movimientos sospechosos relacionados con el vehículo.

“Existían indicios de que se habían realizado al menos dos viajes anteriores bajo circunstancias similares”, explicó el oficial.

La utilización de un camión destinado a la limpieza de fosas permitió, presuntamente, ocultar el transporte del combustible sin levantar sospechas inmediatas.

Tras la detención, especialistas de CUPET participaron en la verificación del producto incautado para confirmar su procedencia.

Tres detenidos y una entidad estatal bajo investigación

Las autoridades confirmaron la detención de tres personas presuntamente vinculadas al caso.

Sin embargo, uno de los elementos que más atención ha generado es la posible implicación de una entidad estatal en la operación.

Según información divulgada por medios oficiales, la investigación apunta a que el combustible salió directamente de instalaciones controladas por organismos estatales, lo que ha abierto interrogantes sobre posibles complicidades internas.

El caso se encuentra actualmente bajo investigación por presuntos delitos de receptación, malversación y robo de recursos estatales.

La pregunta que muchos cubanos se hacen

La noticia ha provocado una ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos ciudadanos cuestionan cómo fue posible extraer miles de litros de petróleo sin la participación de personas vinculadas a las propias estructuras estatales.

La principal interrogante gira en torno a quién autorizó o facilitó la salida del combustible de una instalación controlada por el Estado.

“¿Cómo desaparecen más de 6.000 litros de petróleo sin que alguien desde dentro lo permita?”, fue una de las preguntas más repetidas por usuarios en plataformas digitales.

El combustible se convierte en uno de los bienes más codiciados

El caso sale a la luz en un momento especialmente delicado para Cuba.

La isla enfrenta una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas, marcada por apagones prolongados, escasez de diésel, falta de gasolina y severas dificultades para mantener operativos sectores esenciales de la economía.

La falta de combustible afecta el transporte público, la agricultura, la producción industrial y la generación eléctrica.

En este contexto, el petróleo y sus derivados se han convertido en recursos extremadamente valiosos dentro del mercado informal.

Un patrón que se repite en medio de la crisis

Analistas y ciudadanos señalan que este tipo de incidentes reflejan problemas estructurales asociados al control y manejo de recursos estratégicos en medio de una profunda crisis económica.

Aunque las autoridades han anunciado investigaciones y sanciones contra los implicados, muchos cubanos continúan exigiendo respuestas sobre posibles responsabilidades dentro de las instituciones estatales encargadas de custodiar el combustible.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades intentan determinar el alcance completo de la operación y la posible participación de otros actores vinculados al desvío de recursos energéticos.