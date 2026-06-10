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Miami

Empresa de Miami logra histórico acuerdo con CUPET para vender combustible en Cuba en plena crisis energética

Vanguard Energy, con sede en Miami-Dade, enviará más de 250.000 barriles de gasolina y diésel a Cuba bajo un acuerdo inédito con CUPET destinado al sector privado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Petroleo CUBA

Una empresa de Miami entra al mercado energético cubano

La compañía estadounidense Vanguard Energy, con sede en Coral Gables, Florida, firmó un acuerdo con una entidad importadora cubana para almacenar y distribuir combustible en Cuba utilizando infraestructura de la estatal CUPET, en lo que podría convertirse en una de las operaciones energéticas más relevantes entre ambos países en décadas.

Según reveló el Miami Herald, el convenio permitirá el envío de grandes cargamentos de gasolina y diésel destinados exclusivamente al sector privado cubano, organizaciones religiosas, entidades humanitarias y representaciones diplomáticas autorizadas.

La operación ocurre en medio de la peor crisis energética que enfrenta Cuba en décadas, con apagones de hasta 22 horas diarias y una severa escasez de combustible en todo el país.

Más de 250.000 barriles por embarque

Hasta ahora, Vanguard Energy abastecía a Cuba mediante tanques ISO, un sistema limitado y costoso que permitía transportar pequeñas cantidades de combustible.

Con el nuevo acuerdo, la empresa planea enviar buques tanqueros cargados con más de 250.000 barriles de gasolina regular y diésel en cada viaje, con una frecuencia estimada de una operación mensual o cada 40 días.

“Buscamos traer un buque de tamaño razonable con más de 250.000 barriles de combustible para almacenarlos en Cuba y abastecer a clientes autorizados”, explicó Matthew Klann, presidente de Vanguard Energy.

El combustible seguirá bajo control estadounidense

Uno de los elementos más importantes del acuerdo es que el combustible no pasará a manos del Gobierno cubano.

La empresa estadounidense mantendrá la titularidad de los productos almacenados y supervisará directamente su distribución.

Los pagos tampoco serán procesados por bancos cubanos, sino a través de mecanismos externos autorizados bajo la legislación estadounidense.

Según los responsables del proyecto, se han establecido protocolos de auditoría y control para evitar que el combustible termine en manos de entidades estatales cubanas sancionadas por Washington.

La licencia que abrió la puerta al acuerdo

La operación es posible gracias a una flexibilización aprobada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en febrero de este año.

La medida permite exportaciones destinadas al sector privado cubano bajo la excepción denominada “Apoyo al Pueblo Cubano”, sin necesidad de obtener licencias individuales para cada operación.

Sin embargo, las regulaciones mantienen estrictas prohibiciones para evitar beneficios económicos al Gobierno cubano, las Fuerzas Armadas o empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA.

Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes

El acuerdo llega cuando el sistema energético cubano atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Las interrupciones en los suministros de petróleo procedentes de Venezuela y México han reducido drásticamente la disponibilidad de combustible en la isla.

Las autoridades cubanas han reconocido la falta de diésel y fuel oil, mientras la generación eléctrica registra déficits históricos que han provocado apagones masivos en todo el país.

La escasez también ha impactado el transporte, la producción industrial y la distribución de alimentos.

¿Puede este acuerdo cambiar el mercado energético cubano?

Los promotores del proyecto consideran que la iniciativa podría representar el primer paso hacia una apertura gradual del mercado energético para actores privados dentro de Cuba.

Según Vanguard Energy, si el modelo demuestra ser viable, transparente y rentable, otras compañías estadounidenses podrían seguir el mismo camino en sectores relacionados con combustibles, logística y distribución.

Para algunos analistas, el acuerdo representa uno de los cambios comerciales más importantes en el sector energético cubano desde hace varias décadas y podría convertirse en una prueba clave para futuras inversiones privadas en la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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