Secretario de Defensa de EEUU visitará la Base Naval de Guantánamo en medio de tensiones con Cuba

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará este miércoles la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en el oriente de Cuba, como parte de una agenda oficial que también incluye reuniones con mandos militares en Florida.

El viaje fue confirmado por el Departamento de Defensa en un comunicado oficial y posteriormente corroborado por el periodista de seguridad nacional de Reuters, Phil Stewart.

Según la información divulgada, Hegseth sostendrá encuentros con militares desplegados en la instalación estadounidense y posteriormente viajará a Tampa para reunirse con personal del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

La visita ocurre en un momento en que la Base Naval de Guantánamo ha recuperado protagonismo dentro de la estrategia militar estadounidense en el Caribe.

Durante los últimos meses, la instalación ha sido utilizada para operaciones relacionadas con seguridad regional, control migratorio, ejercicios militares y coordinación de fuerzas desplegadas bajo distintas misiones del Departamento de Defensa.

La presencia del secretario de Defensa en la base alimenta el interés sobre el papel que desempeña Guantánamo en medio del aumento de las tensiones entre Washington y La Habana.

No es la primera visita de Hegseth a la base

Esta será la segunda visita de Pete Hegseth a Guantánamo desde que asumió el cargo.

En febrero de 2025 recorrió las instalaciones militares durante una operación vinculada al manejo de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses, oportunidad en la que sostuvo reuniones con tropas y personal operativo destacado en el enclave.

El funcionario mantiene además un vínculo personal con la instalación, donde sirvió anteriormente como oficial de infantería de la Guardia Nacional del Ejército antes de iniciar su carrera en los medios de comunicación y posteriormente incorporarse a la administración federal.

Guantánamo y el papel del Comando Sur en el Caribe

La Base Naval de Guantánamo ha sido identificada por el Comando Sur de Estados Unidos como una instalación estratégica para sus operaciones regionales.

En mayo, el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, sostuvo reuniones tanto con Hegseth como con autoridades militares cubanas en el área de Guantánamo, encuentros que despertaron atención por tratarse de contactos poco habituales entre ambos países.

Tras esas reuniones, Donovan aseguró ante el Senado estadounidense que no existían planes para invadir Cuba ni operaciones destinadas a ocupar la isla.

La base también ha sido utilizada para operaciones migratorias

Además de sus funciones militares, Guantánamo ha desempeñado un papel relevante en temas migratorios.

A comienzos de 2026, varios migrantes cubanos deportados desde Estados Unidos permanecieron temporalmente en instalaciones de la base antes de ser trasladados nuevamente a Cuba.

La utilización de Guantánamo para este tipo de operaciones ha generado atención tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

La visita coincide con un momento de alta tensión bilateral

El viaje de Hegseth se produce mientras la administración de Donald Trump mantiene una política de máxima presión contra el régimen cubano mediante sanciones económicas, financieras y diplomáticas.

Washington ha incrementado las medidas contra altos funcionarios cubanos, entidades estatales y empresas vinculadas al aparato económico del gobierno de La Habana.

Aunque el Pentágono no ha anunciado nuevas medidas relacionadas con Cuba durante esta visita, el desplazamiento del secretario de Defensa a Guantánamo se produce en uno de los momentos más delicados de la relación bilateral en los últimos años.

Por ahora, la agenda oficial contempla reuniones con tropas y mandos militares, mientras la atención permanece centrada en el papel estratégico que continúa desempeñando la Base Naval de Guantánamo en el Caribe.