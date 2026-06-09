Departamento de Justicia busca quitarle la ciudadania a dos cubanas tras FRAUDE Médico por 36 millones de dólares

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició acciones judiciales para revocar la ciudadanía estadounidense de dos mujeres de origen cubano acusadas de haber obtenido su naturalización mediante declaraciones falsas y omisión de antecedentes penales.

Las demandadas son Leidys Delmas García y Milagros Marileisis Acosta Torres, quienes enfrentan procedimientos federales que podrían derivar en la pérdida de su ciudadanía y abrir la puerta a eventuales procesos de deportación.

Embed - CUBANOS que ocultaron su militancia en la UJC o el PCC podrían perder la ciudadanía

Uno de los casos involucra a Leidys Delmas García, de 54 años, quien fue condenada previamente en Florida por participar en un esquema de fraude al sistema de salud que generó pérdidas estimadas en 36,7 millones de dólares.

De acuerdo con la acusación federal, durante su proceso de naturalización negó haber participado en actividades criminales, una declaración que ahora el gobierno considera falsa y determinante para la obtención de la ciudadanía.

Las autoridades sostienen que, de haber revelado esa información, no habría cumplido los requisitos exigidos para convertirse en ciudadana estadounidense.

Acusaciones por fraude financiero contra otra cubana

El segundo expediente corresponde a Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40 años, señalada por supuestamente ocultar su implicación en una trama de fraude financiero relacionada con un casino tribal.

Los documentos judiciales indican que también habría omitido información relevante durante el proceso migratorio, lo que motivó la acción de desnaturalización presentada por el Departamento de Justicia.

Podrían perder la ciudadanía y enfrentar deportación

Las demandas presentadas por el gobierno buscan demostrar que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude o representación falsa de hechos materiales.

Si los tribunales federales fallan a favor del Departamento de Justicia, ambas mujeres perderían automáticamente todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense.

Además, quedarían expuestas a procesos migratorios adicionales que podrían culminar con órdenes de expulsión del país.

EEUU endurece el control sobre fraudes migratorios

Las autoridades federales han reiterado en los últimos años que la integridad de los procesos migratorios constituye una prioridad nacional.

La desnaturalización es una medida excepcional que se aplica cuando el gobierno demuestra que la ciudadanía fue obtenida mediante engaño, ocultamiento de información relevante o fraude deliberado.

Funcionarios del Departamento de Justicia sostienen que estos casos envían un mensaje claro sobre las consecuencias de proporcionar información falsa durante trámites migratorios y de naturalización.

Casos que podrían marcar precedente

Las próximas audiencias judiciales serán determinantes para definir el futuro migratorio de ambas mujeres.

Los procesos también vuelven a poner sobre la mesa el creciente escrutinio de las autoridades estadounidenses sobre casos de fraude relacionados con beneficios migratorios, especialmente cuando existen antecedentes penales graves vinculados a delitos financieros.

De prosperar las demandas, Delmas García y Acosta Torres podrían convertirse en dos de los casos más notorios de desnaturalización de ciudadanos cubanos en Estados Unidos en los últimos años.