Trump defiende centros de datos en mitin de campaña en Ohio

El presidente de EEUU, Donald Trump, llega a un mitin en la escuela secundaria Butler High School en Vandalia, Ohio, el sábado 3 de octubre de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

Trump dedicó varios minutos durante su mitin de campaña en Ohio a promover las medidas de su gobierno sobre los centros de datos, y afirmó que buscaba garantizar que “beneficien a las comunidades locales". También elogió al senador republicano Jon Husted, quien esta semana intentó impulsar legislación sobre el tema, pero de manera infructuosa.

“Miren, hay muchísimo dinero por ganar para Ohio. No pueden simplemente apagarlos. Se irán a China”, expresó Trump, repitiendo una defensa de los centros de datos que ya había hecho antes. La multitud, que había reaccionado con entusiasmo mientras el presidente hablaba de otras políticas, se mostró mucho más apagada durante el comentario sobre los centros de datos.

Trump ha emprendido lo que, según él, será una ofensiva de 32 días antes de las elecciones del 3 de noviembre, con paradas en los estados profundamente republicanos de Texas, Oklahoma y Alabama esta semana, antes de girar hacia Ohio, un estado reñido que alberga una de las contiendas al Senado de primer nivel en este ciclo.

Husted —quien fue designado para cubrir la vacante en el Senado que dejó el ahora vicepresidente JD Vance— se postula para ganar el escaño de manera definitiva. Es probable que no exista un camino hacia una mayoría en el Senado para los demócratas sin darle la vuelta a Ohio, donde el exsenador Sherrod Brown, que ocupó el cargo durante tres periodos, intenta regresar al Senado.

Desde el año pasado, los demócratas han señalado a Ohio, junto con estados como Carolina del Norte y Maine, como contiendas clave para ganar el control del Senado. Y esta semana, el jefe del brazo de campaña de los republicanos del Senado dijo que Ohio está entre 10 contiendas reñidas que están “al alcance”.

En sus mítines, Trump ha intentado convencer a los votantes de que la economía está mejor de lo que sienten, aunque las encuestas muestran que los estadounidenses están frustrados con la manera en que la ha manejado. El alto costo de vida, incluidos los precios de la gasolina elevados por la guerra de Trump con Irán, también es un tema importante en el área metropolitana de Dayton. Y apenas días antes del mitin de Trump, casi 1.400 personas fueron despedidas de una fábrica de camiones en la cercana Springfield .

El mitin de Trump se produce mientras los republicanos temen que la campaña de Husted no haya logrado prender lo suficiente entre los votantes en el estado dominado por los republicanos. Brown y grupos aliados han atacado a Husted por su papel en atraer centros de datos al estado cuando era vicegobernador, y el Comité Nacional Republicano para el Senado lo ha señalado como una vulnerabilidad política.

Los enormes complejos que alimentan proyectos de inteligencia artificial se han convertido en un tema político tóxico, ya que los votantes están preocupados por su impacto en los precios de la electricidad, en las tierras agrícolas y en el suministro de agua.

El Senado, de mayoría republicana, intentó impulsar esta semana una iniciativa de ley patrocinada por Husted que pediría a los reguladores de servicios públicos que, en la práctica, cobren más a los grandes consumidores de energía, mientras los consumidores lidian con altos costos energéticos. Pero fue bloqueada por casi todos los demócratas.

“Hay que recordar que Sherrod Brown estaba a favor de los centros de datos, y Jon Husted está a favor de que los centros de datos sean responsables”, comentó Scott a los reporteros esta semana. “Si una comunidad no los quiere, él tampoco los quiere”.

Pero Trump se ha convertido en uno de los defensores más vehementes de los centros de datos, restando importancia a las preocupaciones de los votantes y sosteniendo que Estados Unidos no puede ceder los avances en IA a China.

“El senador Jon Husted dio miles de millones en exenciones fiscales a las grandes tecnológicas para asegurarse de que construyeran sus centros de datos en Ohio”, escribió Brown en X el viernes, antes de la visita de Trump. “Ahora, está haciendo que los habitantes de Ohio paguen la cuenta”.

La campaña de Brown también ha atacado a Husted por las donaciones que ha recibido del magnate minorista Les Wexner, quien en su momento empleó al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Husted ha donado las contribuciones restantes de Wexner a una organización contra la trata de personas.

Había varios carteles con temática de Epstein afuera de la escuela de Vandalia donde se realizaba el mitin, mientras más de un centenar de manifestantes se alineaban a lo largo de la calle con una gran cantidad de pancartas contra Trump y contra Husted.

Pero dentro del gimnasio de la escuela, la bulliciosa multitud —con gorras rojas de “Make America Great Again” (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez) y camisetas de “Trump 47”— recibió con entusiasmo a cada candidato republicano mientras esperaban la llegada del presidente.

Desde el escenario, Husted dijo que el estado había pasado por “tiempos difíciles”, y señaló que su padre había trabajado en una fábrica que cerró. Pero afirmó que los republicanos del estado habían logrado revertir la situación.

“Ahora tenemos la mayor cantidad de empleos y la tasa de desempleo más baja que hemos tenido en toda la historia de Ohio”, afirmó.

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Las periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro en Washington y Julie Carr Smyth en Columbus, Ohio, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP