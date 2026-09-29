La visión de los estadounidenses sobre la economía cae al nivel más bajo desde 2014: encuesta

Un conductor llena el tanque de un vehículo en una gasolinería QuikTrip el martes 15 de septiembre de 2026, en Greenwood Village, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski) AP

El Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor se desplomó 6,7 puntos hasta alcanzar 81,9 en septiembre, frente a 88,6 en agosto. Es la lectura más baja en la encuesta del organismo desde abril de 2014 y está por debajo del nivel más bajo alcanzado durante la pandemia.

Las opiniones de los encuestados sobre su situación actual bajaron 7,9 puntos, llegando hasta 109,3. Su perspectiva a corto plazo también retrocedió, al caer 5,9 puntos hasta alcanzar 63,6.

Los estadounidenses siguen desconcertados por la economía tras cinco años de inflación elevada, lo que podría suponer un riesgo para el presidente Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán dentro de poco más de un mes.

Las respuestas escritas a la encuesta del organismo, recopiladas del 1 al 23 de septiembre, fueron mayormente pesimistas este mes, con referencias frecuentes al alto costo de la gasolina, los bienes y los servicios.

“El Índice de Confianza del Consumidor se deterioró notablemente en septiembre, tras dos meses previos de debilitamiento”, señaló Dana Peterson, economista jefe del Conference Board, y añadió que la percepción de los consumidores sobre las condiciones actuales de los negocios se volvió negativa por primera vez desde septiembre de 2024.

Trump ha seguido culpando de los altos precios a su predecesor, el demócrata Joe Biden, aunque la inflación ha aumentado desde la investidura de Trump el año pasado.

A principios de este mes, el gobierno informó que la inflación al consumidor se aceleró el mes pasado y que los precios de la gasolina se dispararon mientras se prolongaban los combates en Oriente Medio. El índice de precios al consumidor subió 3,4% el mes pasado en comparación con el año anterior, informó el Departamento de Trabajo el viernes, igual que en julio. Pero la inflación se aceleró de un mes a otro, ya que los costos aumentaron 0,4% desde julio, cuadruplicando el 0,1% registrado el mes anterior.

La Reserva Federal elevó hace dos semanas su tasa de interés de referencia por primera vez desde 2023, en un esfuerzo por contener una inflación persistentemente alta, y el organismo indicó que podría producirse otra subida de tasas en los próximos meses de este año.

El aumento de un cuarto de punto elevó la tasa clave de la Fed a alrededor de 3,9% y, con el tiempo, podría traducirse en mayores costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.

Los precios de la gasolina —que actualmente promedian 4,46 dólares por galón de gasolina regular— no son lo único que está subiendo. Los precios de los electrodomésticos, las reparaciones de automóviles y los servicios de telefonía inalámbrica también aumentaron en agosto.

La medición más reciente del indicador de inflación preferido por la Reserva Federal —el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés)— subió 3,7% en junio frente a un año antes. Eso representó una baja respecto del aumento interanual de 4,1% de mayo, pero un alza frente al 2,8% de antes de que comenzara la guerra con Irán el 28 de febrero. Dicho indicador era de 2,5% cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025.

El gobierno publicará el miércoles sus datos de agosto del PCE.

La percepción de los consumidores sobre el mercado laboral actual también empeoró en septiembre, pero se mantuvo en terreno positivo, indicó el organismo. En términos generales, los encuestados dijeron que esperaban que los ingresos de sus hogares aumentaran, pero no tanto como en meses anteriores.

El mercado laboral de Estados Unidos repuntó en agosto, cuando los empleadores añadieron la sorprendente cantidad de 162.000 puestos de trabajo, poniendo fin a un verano de contrataciones apagadas. La tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%, lo que representa un porcentaje bajo, pero parte de ello puede atribuirse a un número significativo de personas que abandonaron su búsqueda de empleo en meses anteriores.

La inflación ha dominado las conversaciones este año en empresas y hogares, y los escasos aumentos salariales han hecho que el alza de los precios sea más dolorosa para muchos. Los salarios promedio por hora subieron 3,1% el mes pasado frente al año anterior, el incremento interanual más débil desde mayo de 2021.

El gobierno publicará el viernes su informe de empleo de septiembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP