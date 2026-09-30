americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios
EEUU

La inflación en EEUU se enfrió levemente el mes pasado pese a mayor gasto de consumidores

WASHINGTON (AP) — La inflación se desaceleró un poco el mes pasado mientras los estadounidenses aumentaron su gasto, aunque las alzas de precios se mantuvieron elevadas y siguen siendo un desafío para muchos votantes a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Los precios de una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)
Los precios de una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski) AP

Los precios al consumidor subieron 3,4% en agosto en comparación con un año antes, informó el Departamento de Comercio el miércoles, por debajo del 3,7% que los economistas habían previsto. En términos mensuales, los precios aumentaron 0,3%, frente al 0,1% de julio, una señal de que siguen avanzando con fuerza.

Al excluir las volátiles categorías de energía y alimentos, la inflación también resultó menor de lo esperado, al subir 3% en agosto respecto de hace un año. Y de julio a agosto, los precios subyacentes aumentaron apenas 0,2%, frente al 0,1% del mes anterior. Muchos economistas temían que los precios subyacentes subieran más rápidamente en términos mensuales.

Los mercados de Estados Unidos repuntaron de inmediato tras el nuevo dato de inflación, y los inversionistas apostaron a que podría retrasarse un aumento de tasas de interés.

Aun así, la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal y el incremento mensual de agosto sugiere que no está volviendo hacia esa meta. La Fed elevó su tasa clave de interés a corto plazo hace dos semanas por primera vez en tres años para combatir la inflación, y la mayoría de los economistas espera que lo haga al menos una vez más este año, posiblemente a finales del próximo mes.

El informe del miércoles abarcó un indicador clave de inflación que el banco central estadounidense sigue de cerca, conocido como el índice de precios de gastos de consumo personal. Es similar al índice de precios al consumidor, de mayor notoriedad, que se publicó a principios de este mes.

Los altos precios han ensombrecido la economía de Estados Unidos, aun cuando el crecimiento es en general sólido y la tasa de desempleo es baja. Los sueldos están aumentando, pero no tan rápido como los precios, lo que dificulta que muchos cubran el creciente costo de la gasolina, los comestibles y otras necesidades.

Aun así, los consumidores incrementaron su gasto el mes pasado, informó el gobierno, ya que el gasto saltó 0,9% de julio a agosto.

Un gasto saludable de los consumidores podría impulsar un repunte del crecimiento. En un informe separado el miércoles, el gobierno indicó que la economía se expandió a una tasa anual de 2,2% en el trimestre de julio a septiembre. Los analistas esperan que eso aumente a una tasa de 3% en el trimestre actual.

La inflación de julio se había informado previamente como de 3,7%, pero el gobierno la revisó a la baja a 3,4% como parte de una actualización de cómo mide los cambios de precios en varias categorías, entre ellas la gestión de inversiones, el software y los accesorios de computación, y los servicios legales.

Por ejemplo, el gobierno anteriormente asignaba un peso elevado a algunos accesorios de computación que han subido de precio debido a la demanda desproporcionada derivada de la inteligencia artificial. Las revisiones redujeron ese peso y, como resultado, los precios más altos de algunos equipos informáticos no están elevando tanto esta medida de inflación.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
eeuu ordena bloquear cuentas de emprendedores privados cubanos abiertas bajo autorizacion de 2024

EEUU ordena bloquear cuentas de emprendedores privados cubanos abiertas bajo autorización de 2024

estamos por nuestra cuenta: cuba admite que tendria que defenderse sola ante una eventual accion militar de eeuu

"ESTAMOS POR NUESTRA CUENTA": Cuba admite que tendría que defenderse sola ante una eventual acción militar de EEUU

eeuu intensifica planificacion militar sobre cuba: evalua tropas de apoyo para los proximos cuatro meses
ULTIMA HORA

EEUU INTENSIFICA PLANIFICACIÓN MILITAR SOBRE CUBA: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

Destacados del día

EEUU ordena bloquear cuentas de emprendedores privados cubanos abiertas bajo autorización de 2024

EEUU ordena bloquear cuentas de emprendedores privados cubanos abiertas bajo autorización de 2024

Los precios de una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

La inflación en EEUU se enfrió levemente el mes pasado pese a mayor gasto de consumidores

EEUU RESTRINGE VIAJES A CUBA: elimina reuniones profesionales e intercambios educativos
ULTIMA HORA

EEUU RESTRINGE VIAJES A CUBA: elimina reuniones profesionales e intercambios educativos

ESTAMOS POR NUESTRA CUENTA: Cuba admite que tendría que defenderse sola ante una eventual acción militar de EEUU

"ESTAMOS POR NUESTRA CUENTA": Cuba admite que tendría que defenderse sola ante una eventual acción militar de EEUU

Aeropuerto de La Habana suma su tercer cierre mientras 10 terminales de Cuba siguen sin combustible

Aeropuerto de La Habana suma su tercer cierre mientras 10 terminales de Cuba siguen sin combustible

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter