La inflación en EEUU se enfrió levemente el mes pasado pese a mayor gasto de consumidores

Los precios de una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski) AP

Los precios al consumidor subieron 3,4% en agosto en comparación con un año antes, informó el Departamento de Comercio el miércoles, por debajo del 3,7% que los economistas habían previsto. En términos mensuales, los precios aumentaron 0,3%, frente al 0,1% de julio, una señal de que siguen avanzando con fuerza.

Al excluir las volátiles categorías de energía y alimentos, la inflación también resultó menor de lo esperado, al subir 3% en agosto respecto de hace un año. Y de julio a agosto, los precios subyacentes aumentaron apenas 0,2%, frente al 0,1% del mes anterior. Muchos economistas temían que los precios subyacentes subieran más rápidamente en términos mensuales.

Los mercados de Estados Unidos repuntaron de inmediato tras el nuevo dato de inflación, y los inversionistas apostaron a que podría retrasarse un aumento de tasas de interés.

Aun así, la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal y el incremento mensual de agosto sugiere que no está volviendo hacia esa meta. La Fed elevó su tasa clave de interés a corto plazo hace dos semanas por primera vez en tres años para combatir la inflación, y la mayoría de los economistas espera que lo haga al menos una vez más este año, posiblemente a finales del próximo mes.

El informe del miércoles abarcó un indicador clave de inflación que el banco central estadounidense sigue de cerca, conocido como el índice de precios de gastos de consumo personal. Es similar al índice de precios al consumidor, de mayor notoriedad, que se publicó a principios de este mes.

Los altos precios han ensombrecido la economía de Estados Unidos, aun cuando el crecimiento es en general sólido y la tasa de desempleo es baja. Los sueldos están aumentando, pero no tan rápido como los precios, lo que dificulta que muchos cubran el creciente costo de la gasolina, los comestibles y otras necesidades.

Aun así, los consumidores incrementaron su gasto el mes pasado, informó el gobierno, ya que el gasto saltó 0,9% de julio a agosto.

Un gasto saludable de los consumidores podría impulsar un repunte del crecimiento. En un informe separado el miércoles, el gobierno indicó que la economía se expandió a una tasa anual de 2,2% en el trimestre de julio a septiembre. Los analistas esperan que eso aumente a una tasa de 3% en el trimestre actual.

La inflación de julio se había informado previamente como de 3,7%, pero el gobierno la revisó a la baja a 3,4% como parte de una actualización de cómo mide los cambios de precios en varias categorías, entre ellas la gestión de inversiones, el software y los accesorios de computación, y los servicios legales.

Por ejemplo, el gobierno anteriormente asignaba un peso elevado a algunos accesorios de computación que han subido de precio debido a la demanda desproporcionada derivada de la inteligencia artificial. Las revisiones redujeron ese peso y, como resultado, los precios más altos de algunos equipos informáticos no están elevando tanto esta medida de inflación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP