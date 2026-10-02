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"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

NUEVA DELHI (AP) — El capitán de aerolínea indio que ayudó a frustrar un aparente intento de estrellar un vuelo de FlyDubai describió el viernes cómo luchó por su vida en los minutos posteriores a que su copiloto lo apuñalara y el avión iniciara un pronunciado descenso.

En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP) AP

Smit Machchhar, que se recupera en un hospital de Abu Dabi, le contó al primer ministro de India, Narendra Modi, en una videollamada televisada que sabía que tenía que volver a ponerse en pie para salvar a sus pasajeros.

“Tenía muchas heridas. Me había caído”, relató el capitán Machchhar desde el hospital, con la cabeza vendada y tubos en la nariz, antes de quebrarse al recordar el incidente.

“Estaba luchando por mi vida. En un momento, me di cuenta de que si no me levantaba (…) entonces los pasajeros perderían la vida”, le comentó a Modi.

Machchhar, natural de Mumbai, resultó gravemente herido en el ataque del miércoles, pero logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros entraran y redujeran al atacante mientras el Boeing 737 descendía bruscamente, de acuerdo con testigos y con las autoridades israelíes. Ha sido aclamado como un héroe, y líderes mundiales han señalado que ayudó a evitar una tragedia.

El vuelo, que iba desde Dubái a Tel Aviv con 182 personas a bordo, fue desviado a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia. FlyDubai dijo el miércoles que el avión fue estabilizado por miembros de la tripulación que estaban de servicio, “que desviaron y aterrizaron la aeronave de forma segura”. Un funcionario regional apuntó que los tripulantes eran pilotos en formación.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el agresor, de nacionalidad omaní, fue arrestado en Arabia Saudí y estaba siendo interrogado allí. El motivo del ataque aún no estaba claro.

Modi le dijo a Machchhar que su “valentía, paciencia y sangre fría" salvaron muchas vidas.

Machchhar explicó que su experiencia como piloto le permitió percibir el pronunciado descenso del avión incluso después de que el atacante lo derribara.

“Llevo 17 años volando aviones, los últimos 11 como capitán. Puedo percibir exactamente lo que pasa con la aeronave incluso con los ojos cerrados. Cuando estaba en el suelo, podía sentir que caía en picado”, expresó.

Machchhar contó que, durante esos momentos difíciles, recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado al dios Hanuman, el dios mono, y que tradicionalmente se recita como una oración para pedir fuerza y valor.

“Hanuman me dio valor", le dijo a Modi.

Machchhar, casado y con dos hijos, trabaja para FlyDubai desde hace cuatro años, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. Antes de incorporarse a la aerolínea, pasó 11 años en SpiceJet, una compañía india de bajo costo donde se desempeñó como comandante sénior y capitán de formación de línea. Con SpiceJet acumuló más de 9.750 horas de vuelo.

Philip Kean, director ejecutivo de Mainland Air, la escuela de vuelo de Nueva Zelanda donde se formó Machchhar, apuntó que a los pilotos se les enseña cómo tomar el control si un compañero de tripulación queda incapacitado. Pero esa formación no suele prepararlos para un ataque con arma blanca por parte de un colega, le dijo a The Associated Press el viernes.

“No creo que haya mucho en el manual sobre que te apuñalen”, aseveró Kean.

“Son amigos y vuelan juntos”, añadió. “Nadie esperaría (…) que una persona se te echara encima de esa manera”.

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La periodista de The Associated Press Charlotte Graham-McLay, en Wellington, Nueva Zelanda, contribuyó a este reportaje.

FUENTE: AP

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