Trump celebra sus 80 años con combates en la Casa Blanca. Pero hay problemas en el horizonte

El recinto para los combates UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca se ve el jueves 11 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Esta semana, las duras realidades del cargo han amenazado con eclipsar el ostentoso despliegue de artes marciales mixtas de la UFC, en el que los combatientes, encerrados dentro de un octágono de malla metálica, intentan golpearse con puños y patadas, asestar tajos y aporrearse hasta someter al rival.

Trump se ha visto acorralado en una guerra impopular y costosa que ayudó a iniciar en Irán. El acuerdo para poner fin al conflicto podría estar cerca, pero aún falta negociar los detalles cruciales. Mientras tanto, a aproximadamente una milla de la fiesta de cumpleaños de Trump, equipos de trabajo arrancaron el nombre del presidente del Centro Kennedy después de que un juez dictaminara que bautizarlo con el nombre de Trump había ido demasiado lejos.

Aun así, el presidente saldrá de la Casa Blanca y estará rodeado de miembros de su gobierno, funcionarios destacados, legisladores republicanos y más de 4.000 espectadores que gritarán hasta quedarse afónicos en una arena temporal bajo “The Claw” (“La Garra”), un arco metálico parecido a una nave espacial, equipado con iluminación, equipo de sonido y pantallas gigantes. Miles más lo verán en pantallas grandes desde la cercana explanada del Ellipse.

Dana White, jefe de la UFC y amigo cercano del presidente, afirmó durante una sesión de promoción la noche del viernes en el Monumento a Lincoln, donde parejas de luchadores se empujaron y forcejearon para las cámaras bajo la mirada estoica de la figura de mármol del “Honesto Abe”: “Este evento es un evento único, un evento increíble. Me encanta”.

El presidente ha intentado vincular el evento del domingo —que incluye siete peleas que se extenderán más allá de la medianoche— con las celebraciones más amplias, de varios meses, por el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Pero está mucho más orientado a homenajearse a sí mismo, tanto que la cumbre del G7 de líderes de naciones industrializadas retrasó su reunión para que el presidente pudiera asistir a su fiesta de combates en jaula y luego volar directamente a Francia para los encuentros.

El clima, sin embargo, podría aguar la fiesta de manera importante. Fuertes tormentas eléctricas y abundantes rayos interrumpieron el evento del viernes en el Monumento a Lincoln, y el pronóstico para la noche del domingo también es ominoso.

“Estoy harto y cansado de oír hablar del clima”, dijo White el viernes antes de admitir que preferirá limitar futuros eventos de la UFC a recintos cubiertos.

Una ruptura drástica respecto al 80 cumpleaños del presidente anterior

Cuando el predecesor de Trump, el presidente Joe Biden, cumplió 80 años en noviembre de 2022, lo celebró con un brunch familiar privado en la Casa Blanca, dejando en evidencia cuánto y con qué rapidez han cambiado las cosas.

Cuando se le preguntó sobre el contraste, la portavoz de la Casa Blanca Allison Schuster señaló que la pelea “será una de las noches más entretenidas en la historia de Estados Unidos” y sostuvo que el momento era apropiado. Schuster expresó en un comunicado: “Que este espectáculo tenga lugar en la casa del pueblo el Día de la Bandera durante el 250º aniversario de nuestra nación es un homenaje adecuado”.

Cuando cumplió 80 años, Biden era el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, y estaba a meses de lanzar una candidatura a la reelección que finalmente abandonaría tras un debate desastroso contra Trump y un amotinamiento entre demócratas preocupados de que fuera demasiado mayor para afrontar un segundo mandato.

Trump ha desplazado ahora a Biden como la persona de mayor edad elegida presidente de Estados Unidos. La Constitución le prohíbe postularse de nuevo, pero constantemente juega en público con esa idea. Eso ocurre pese a que las encuestas muestran un aumento del escepticismo público sobre la salud mental y física de Trump, lo que recuerda las preocupaciones que enfrentó Biden cuando cumplió 80 años.

Una encuesta de Washington Post/ABC News/Ipsos realizada en abril encontró que menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos cree que Trump tiene la agudeza mental o la salud física para desempeñarse eficazmente como presidente.

La Casa Blanca respondió con un extenso comunicado del exmédico de la Casa Blanca de Trump, el representante republicano por Texas Ronny Jackson, quien sostuvo que la “resistencia, concentración y fortaleza” de Trump “son excepcionales y se exhiben todos los días. Las afirmaciones en sentido contrario son pura ficción”. Jackson añadió que las preocupaciones reflejadas en las encuestas estaban “siendo propagadas por la misma prensa sesgada, progresista y que odia a Trump, que ignoró por completo el absoluto desastre cognitivo y físico que fue el presidente Biden”.

Aun así, Trump se ha sometido a cuatro exámenes físicos anunciados públicamente sólo en este mandato, y el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Barbabella, lo declaró recientemente en “excelente estado de salud”.

“Pan y circo”, al estilo Trump

El evento de la UFC es una metáfora adecuada del estilo político pugilístico de Trump. Es tan aficionado a la política tipo combate en jaula como de las peleas en jaula en sí.

Pero Trump también ha sido durante mucho tiempo un maestro de la distracción política, presentando deliberadamente a la gente algo distinto de su presidencia en lo que concentrarse cuando las cosas no van bien.

Mientras la guerra en Irán se prolonga pese a semanas de promesas de Trump de que su fin está cerca, los precios de la gasolina siguen altos, se renuevan las preocupaciones por la inflación y se desploman los índices de aprobación sobre la labor de Trump, una fiesta de cumpleaños en la Casa Blanca como ninguna que Estados Unidos haya visto es, sin duda, una distracción.

“Esto es pura distracción”, comentó Mike Fontaine, profesor de estudios clásicos en la Universidad de Cornell, que lo comparó con los juegos de gladiadores de la Roma imperial, cuando los combatientes se destrozaban entre sí en un entretenimiento público destinado a reforzar la popularidad de los gobernantes y sofocar posibles disturbios.

“Esta es una estrategia clásica", añadió Fontaine. "En la antigua Roma, la frase sería: ‘pan y circo’”.

Trump dice que la UFC paga el evento y, aunque no se han divulgado sus costos completos, el Servicio de Parques Nacionales indicó en una presentación judicial que se han invertido más de 60 millones de dólares y decenas de miles de horas de trabajo, mientras que siete agencias gubernamentales han “asignado recursos y personal significativos”.

La UFC también anunció el viernes que incorporaba como socio oficial del evento a World Liberty Financial para crear un fondo especial de primas para deportistas de 250.000 dólares para los ganadores de la noche del domingo. La empresa de criptomonedas es copropiedad de la familia Trump, fue fundada junto con el enviado diplomático especial del presidente, Steve Witkoff, y está dirigida por su hijo, Zach. El acuerdo difumina aún más las fronteras entre los intereses financieros de la familia Trump y los eventos y proyectos de construcción que el presidente ha priorizado y para los que ha utilizado recursos del gobierno.

Aun así, Fontaine señaló que, en lo que respecta a un estilo personal para la pompa, la tendencia del presidente en su segundo mandato a inclinarse por una “masculinidad extrema y el combate bruto” está fusionando el deporte sangriento de la UFC con el humor característico de Trump y su perdurable sentido del espectáculo.

“El presidente Trump tiene un talento generacional para estas cosas”, concluyó Fontaine.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP