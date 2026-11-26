El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, bajan del Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el martes 24 de noviembre de 2026, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Trump ha intentado repetidamente socavar la confianza en los datos económicos que no coinciden con sus afirmaciones de un auge histórico, un patrón que amenaza la credibilidad de las cifras que necesitan las empresas, los mercados financieros y los consumidores al momento de realizar inversiones.

Su queja más reciente se refiere a datos difundidos el miércoles por el Departamento de Comercio, en las que se revisa el producto interno bruto en el tercer trimestre a 4,3% en términos anualizados, frente a una estimación previa de 3,4%.

La Oficina de Análisis Económico del departamento actualiza de manera rutinaria sus datos económicos para mejorar su precisión. Las cifras del PIB, los informes mensuales de empleo y otros datos se revisan con regularidad. Esas actualizaciones ocurren con base en un calendario preestablecido, sin tener en cuenta el calendario político.

Pero el presidente sostuvo en redes sociales que se trató de un “error masivo y deliberado” y lo vinculó con el mal desempeño de los republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso.

“Acaba de revelarse que los números REALES de la economía, publicados antes de la elección, eran FALSOS, y ayer se emitió una corrección por parte de la gente de la agencia gubernamental que elabora esas cifras”, escribió Trump. “¿Por qué no se publicó el número correcto antes de la elección? Estoy solicitando una investigación inmediata de esta situación”.

Hasta el momento, el Departamento de Comercio no ha respondido a una solicitud de comentarios. El gobierno está prácticamente cerrado el jueves por el feriado de Acción de Gracias.

Este es el caso más reciente en que Trump pone en duda la integridad de los datos económicos que considera desfavorables para él, sin aportar pruebas de que las revisiones tengan motivaciones políticas. En agosto de 2025, el republicano despidió al jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales tras un informe de empleo claramente débil. En ese reporte se indicaba que, en julio de 2025, se añadieron apenas 73.000 puestos de trabajo y se mostraba que en mayo y junio se sumaron 258.000 empleos menos de lo que se había informado previamente.

Trump calificó ese informe de empleo de “falso” y “amañado”.

El mandatario ha afirmado que merece crédito por impulsar un crecimiento económico más fuerte, pero los votantes no comparten su creencia de que la economía sea sólida. En las elecciones de mitad de mandato, 76% de ellos describieron las condiciones económicas como “no tan buenas” o “malas”, según la Encuesta de Votantes de la AP, un sondeo amplio del electorado. Cerca de dos tercios de los votantes dijeron que las propias políticas de Trump habían alimentado la inflación.

En su publicación en redes sociales, el presidente pasó por alto que la misma agencia federal también informó el miércoles que una medida clave de la inflación —el índice de precios del gasto de consumo personal— se aceleró hasta un ritmo anual de 3,8% en octubre

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP