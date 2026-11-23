Un enorme retrato del presidente Donald Trump cuelga de la fachada del Departamento de Justicia, el 2 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) AP

Será el segundo discurso que el presidente pronuncie en los últimos dos años ante una agencia que ha tomado agresivas medidas para cumplir con la agenda de la Casa Blanca y promover casos penales contra los adversarios del mandatario.

De acuerdo con la Casa Blanca, el discurso girará en torno a la protección de las familias estadounidenses y a la decisión de Newsom de conmutar la pena de muerte a más de 500 reclusos, quienes en su lugar fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional.

El demócrata Newsom, quien suele intercambiar críticas con Trump y sopesa la posibilidad de buscar la presidencia en 2028, sostuvo que fue una de las decisiones más difíciles de su carrera debido a que sacará a relucir algunos dolorosos recuerdos entre los familiares de las víctimas de estos reclusos. La Corte Suprema del estado tendrá que aprobar la mayoría de esas conmutaciones.

De momento se desconoce, sin embargo, hasta qué punto su discurso también serviría como un foro para que el presidente vuelva a promover procesos legales contra sus adversarios políticos o para que retome los reclamos que ha tenido desde hace años con relación a un Departamento de Justicia que ha iniciado repetidas investigaciones en su contra durante la última década.

El discurso de Trump se produce en el contexto de las pronunciadas derrotas republicanas en las elecciones legislativas de este mes, las cuales le dieron a los demócratas el control del Congreso, abriendo la puerta a posibles investigaciones en la Cámara de Representantes y el Senado en varios temas, desde los despidos masivos de agentes y fiscales que investigaron a Trump hasta una serie de pesquisas con enorme carga política iniciadas por el Departamento de Justicia y que han sido rechazadas por jurados investigadores y magistrados.

La influencia de Trump sobre el Departamento de Justicia queda plasmada en la enorme pancarta con su rostro que cuelga de la fachada de la sede de la agencia, un detalle que, según los críticos del mandatario, demuestra la erosión de la independencia histórica de la institución.

Trump estará acompañado por el secretario de Justicia Todd Blanche, su exabogado personal, quien ha sido claro en su postura de que el presidente tiene derecho a imponer su voluntad sobre el Departamento de Justicia. Blanche, quien fuera subsecretario de Justicia, fue promovido en abril para ocupar el lugar de Pam Bondi, quien fue despedida por Trump luego de tener dificultades para satisfacer las exigencias del presidente y soportar las críticas bipartidistas por la gestión de los archivos en el caso de Jeffrey Epstein.

Los discursos presidenciales en el Departamento de Justicia son poco frecuentes, pero no inauditos.

Trump visitó la dependencia por última vez en marzo de 2025, cuando pronunció un discurso con el objetivo de recabar apoyo para las políticas de su gobierno relacionadas con delitos violentos, drogas e inmigración ilegal.

Aprovechó ese discurso para enumerar una letanía de quejas sobre los casos penales que enfrentó durante el gobierno de Joe Biden —cuando fue acusado de almacenar documentos confidenciales en su finca de Mar-a-Lago, Florida, y de conspirar para revertir su derrota electoral de 2020— y para prometer represalias por lo que describió como las “mentiras y abusos que han ocurrido dentro de estos muros”.

En ese momento prometió exponer los “delitos atroces y el grave comportamiento indebido” de sus adversarios. Desde entonces, el Departamento de Justicia ha acelerado los esfuerzos para investigar a sus enemigos, pero se ha topado con casos desestimados por los jueces o rechazados por jurados investigadores que se han negado a presentar acusaciones formales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP