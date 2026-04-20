Tropas de la Guardia Nacional patrullan Washington y no hay fin a la vista de su despliegue

Han pasado ocho meses desde que el presidente Donald Trump declaró una emergencia por delincuencia en la capital del país y movilizó a la Guardia Nacional, y más de 2.500 efectivos siguen allí, en un despliegue que se ha vuelto cada vez más rutinario, sin un final claro a la vista.

Los despliegues en otras ciudades han terminado o han sido pausados por tribunales en California e Illinois, mientras continúan operaciones más limitadas en ciudades como Nueva Orleans. Pero en Washington, los miembros de la guardia todavía caminan por las calles y patrullan estaciones del metro, atracciones turísticas, vecindarios y parques.

Incluso cuando falta poco para las elecciones, esa presencia apenas se menciona en las reuniones del concejo municipal o por los candidatos que se postulan para alcalde y para el Congreso — quizá reflejo tanto de otras prioridades como de la sensación de que los funcionarios locales tienen poco poder para contrariarla. A menos que intervengan los tribunales, la guardia permanecerá al menos hasta finales de año, si no más.

“Los contribuyentes están pagando más de un millón de dólares al día para que ellos anden por ahí”, manifestó Phil Mendelson, presidente del Concejo del Distrito de Columbia, en una respuesta por correo electrónico a preguntas.

Trump, republicano, emitió una orden ejecutiva en agosto para abordar lo que calificó como una emergencia por delincuencia. La orden llevó a la guardia a la ciudad, junto con cientos de agentes federales adicionales.

Con el paso de los meses, los guardias han respondido a emergencias médicas, colaborado en arrestos, ayudado a la policía local a hacer cumplir un toque de queda juvenil y realizado proyectos de embellecimiento. La Guardia de D.C. ayudó a retirar nieve durante una tormenta invernal en enero.

Aunque los guardias no realizan arrestos, el gobierno de Trump sostiene que su apoyo a la misión más amplia ha contribuido a reducir la delincuencia. La Casa Blanca indicó que el grupo de trabajo ha realizado 12.000 arrestos desde que comenzaron las operaciones, incluidos 62 miembros de pandillas identificados, y que se incautaron miles de armas de fuego ilegales.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que el grupo de trabajo ha “arrojado resultados enormes para las comunidades locales”.

“Todo líder local debería querer imitar este éxito en sus propios lugares”, expresó Jackson.

Pero los funcionarios discrepan sobre cuánto mérito puede atribuirse al despliegue en Washington, una ciudad de fuerte mayoría demócrata. Las cifras muestran que la delincuencia ya estaba disminuyendo antes, aunque esas cifras están siendo investigadas ante acusaciones de que la policía local las manipuló.

Sigue en curso una batalla judicial por el despliegue de la guardia, y sin que un juez intervenga podría continuar tanto tiempo como quiera la Casa Blanca.

Consultada sobre cuánto tiempo continuará el despliegue, Jackson respondió en un correo electrónico que “no hay anuncios que hacer”.

La oficina del fiscal general de D.C., Brian Schwalb, que está impugnando el despliegue en los tribunales, declinó hacer comentarios, citando la demanda pendiente. La Oficina de la Guardia Nacional en el Pentágono no respondió a las solicitudes de comentarios.

La presencia de la guardia está ausente del debate público

La alcaldesa Muriel Bowser, que no se postula para la reelección, ha caminado por una línea fina respecto al despliegue de la guardia y la intervención federal más amplia: por un lado, aparenta cooperar con el presidente, pero por otro se ha opuesto a algunas de sus exigencias, como la cooperación local para la aplicación de leyes migratorias.

Los principales candidatos para reemplazar a Bowser y a la delegada sin voto en el Congreso que lleva 18 mandatos, Eleanor Holmes Norton, se han centrado en el costo de vida, la condición de estado y en intentar exigir responsabilidades a las agencias federales por su papel en el despliegue.

El Concejo del Distrito, que incluye al menos a cuatro candidatos a alcalde o a delegado, aprobó por unanimidad una medida para aumentar la transparencia en las operaciones federales de aplicación de la ley. Aunque el despliegue militar se menciona a veces en sitios web de campaña y en anuncios, actualmente no es un tema central de campaña.

Otras presiones sobre la ciudad, incluido el desempleo y la pérdida de ingresos vinculada a recortes en la fuerza laboral federal, han tenido prioridad. Las primarias de la ciudad son el 16 de junio, junto con una elección especial para un escaño general del concejo municipal.

Algunos residentes dicen que las frustraciones por la guardia disminuyeron después de que dos integrantes del contingente de Virginia Occidental fueran emboscados a pocas cuadras de la Casa Blanca, lo que mató a la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y dejó gravemente herido a su colega.

Kevin Cataldo, comisionado vecinal que recientemente acompañó a la Policía Metropolitana local en un recorrido a pie por su vecindario, comentó que ya trataba con cortesía a los miembros de la guardia, procurando reconocerlos porque no eligieron estar en la ciudad. La emboscada a tiros aumentó su simpatía por ellos. “Eso fue simplemente horrible”, dijo.

La concejal del Distrito Brianne Nadeau señaló que los electores siguen preguntando por qué la guardia continúa allí, pero que las quejas son menos que al inicio del despliegue.

“Sería estupendo que el gobierno federal usara su dinero y recursos para ayudar al Distrito en las cosas en las que necesitamos ayuda y no actuara como un ejército invasor”, escribió Nadeau en un correo electrónico.

Otros miembros del concejo y candidatos a la alcaldía, Janeese Lewis George y Kenyan McDuffie, han planteado cuestiones similares, incluidos los altos costos.

Ha habido poca encuesta pública reciente específicamente sobre las actitudes hacia la presencia de personal uniformado en ciudades de Estados Unidos.

La limitada autonomía del Distrito de Columbia le dificulta oponerse al despliegue

Varios grupos planean protestas y otros actos el 1 de mayo para oponerse a la presencia federal, indicó Keya Chatterjee, cofundadora y directora ejecutiva de Free DC, un grupo de defensa que lucha por la autonomía de la ciudad. Entre los objetivos: “poner fin a la ocupación militar de D.C. antes de la elección de junio”.

Chatterjee sostuvo que normalizar la presencia de la guardia facilita reprimir la disidencia e “inclinar el terreno de juego” en las elecciones.

La presencia de armas y de personal militar podría crear un ambiente intimidante durante las elecciones, afirmó Chatterjee. Los ciudadanos tienen que intervenir y “lo primero, tenemos que ayudar a que nuestros vecinos se sientan seguros al votar”.

Scott Michelman, director jurídico de la Unión Americana de Libertades Civiles del Distrito de Columbia, dijo que la situación subraya los límites de la ciudad para autogobernarse.

Washington es un distrito federal con autonomía limitada, donde el Congreso conserva la autoridad para revisar las leyes de la ciudad y controlar su presupuesto, y donde el presidente tiene control directo de la Guardia de D.C. y puede autorizar un despliegue militar indefinido con poca resistencia efectiva de las autoridades locales.

“Deberíamos tener control local y rendición de cuentas local sobre quienes hacen cumplir nuestras leyes”, afirmó Michelman. “D.C. está singularmente despojada de poder en nuestro sistema de muchas maneras”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP