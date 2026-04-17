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Tropas filipinas matan a 10 presuntos milicianos musulmanes en el choque más letal del año

MANILA, Filipinas (AP) — Las fuerzas filipinas mataron a 10 supuestos militantes musulmanes el viernes en el enfrentamiento más letal en lo que va de año en el sur del país, donde las tropas combaten a un remanente de rebeldes que libran una insurgencia separatista considerablemente debilitada, informaron las autoridades.

Las décadas de violencia secesionista en el sur, hogar de la minoría musulmana en una nación mayoritariamente católica, disminuyeron considerablemente en 2014 después de que el principal grupo armado, el Frente Islámico de Liberación Mora, que contaba con miles de guerrilleros armados, firmó un acuerdo de autonomía musulmana con el gobierno.

Sin embargo, varios grupos armados más pequeños que se negaron a involucrarse en las conversaciones de paz continuaron llevando a cabo ataques guerrilleros esporádicos por un estado musulmán independiente.

El último enfrentamiento comenzó cuando presuntos integrantes del grupo separatista musulmán Dawlah Islamiya-Maute abrieron fuego contra agentes de policía y tropas del ejército que intentaban ejecutar órdenes de arresto contra su comandante por asesinato y otros presuntos delitos en una aldea de la provincia de Lanao del Sur, indicó el mayor general de la policía, Robert Alexander Morico.

Amerol Mangoranca y sus combatientes, que en el pasado se habían alineado con el grupo extremista Estado Islámico, habían sido responsabilizados por el ejército de recientes ataques guerrilleros, incluida una emboscada que mató a cuatro soldados en la cercana provincia de Lanao del Norte en enero, de acuerdo con funcionarios militares.

Mangoranca y otros nueve presuntos insurgentes, entre los que había cuatro mujeres, murieron en el tiroteo de una hora en la aldea de Marantao, explicaron Morico y funcionarios militares. El gobierno no sufrió bajas en el enfrentamiento, agregaron.

“Nuestras fuerzas han asestado un golpe decisivo y seguiremos adelante hasta que la paz duradera quede plenamente asegurada", dijo el comandante de la 1.ª División de Infantería del ejército, el mayor general Yegor Rey Barroquillo Jr. "Es justicia para cada soldado caído, cada familia en duelo y cada comunidad que sufrió bajo el terror”.

Las fuerzas gubernamentales incautaron cuatro fusiles, una pistola, una granada y partes de bombas, indicaron el ejército y la policía.

El ejército señaló en un comunicado que un bebé hallado en el lugar de la batalla recibió atención médica no especificada, pero no ofreció más detalles.

El acuerdo de paz de 2014 redujo considerablemente décadas de combates intermitentes que se cobraron la vida de decenas de miles de combatientes y civiles, desplazaron a un gran número de aldeanos y frenaron el desarrollo en una región rica en recursos que incluye algunas de las zonas más pobres del país.

Por otra parte, el ejército combate una insurgencia comunista de décadas de antigüedad, que también se ha visto considerablemente debilitada por reveses en el campo de batalla, luchas internas y rendiciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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