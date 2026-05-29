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Tribunal ordena restaurar ciudadela construida en Brasil por Henry Ford

SAO PAULO (AP) — Un tribunal brasileño dictaminó que las autoridades federales y locales deben actuar para restaurar y preservar Fordlandia, una ciudad fundada hace casi un siglo por el industrial estadounidense Henry Ford en lo profundo de la selva amazónica.

Los fiscales señalaron el viernes que la decisión del tribunal del estado brasileño de Pará, en el norte del país, marca un hito significativo en la protección del patrimonio.

Fordlandia, hoy un pueblo fantasma y un distrito de la ciudad de Aveiro, fue construida en 1927 en Pará por la empresa Ford Motor Co. como una metrópolis destinada a asegurar un suministro constante de caucho natural para neumáticos.

Diseñada como un idílico suburbio estadounidense, en su momento fue el tercer asentamiento más grande de la región amazónica. Sin embargo, las enfermedades devastaron las plantaciones de árboles de caucho, lo que llevó al abandono de la ciudad. En 1945, el gobierno brasileño adquirió el lugar.

En 2015, la fiscalía federal de Brasil en Pará demandó al organismo de patrimonio arquitectónico Iphan y a la ciudad de Aveiro por no preservar Fordlandia. También exigió que las autoridades otorgaran a la ciudad estatus de protección.

“Fordlandia es un capítulo emblemático en la historia de Brasil y de la industria mundial. El proyecto fue un esfuerzo estadounidense para desafiar el monopolio británico del caucho, llevando infraestructura de vanguardia —incluidos un hospital, agua corriente, electricidad y un cine— al corazón de la Amazonia en la década de 1920”, declaró la fiscalía federal en Pará en un comunicado.

Pese al fin del emprendimiento comercial, las autoridades subrayaron que el distrito sigue siendo una parte importante de la memoria nacional de Brasil y que debe preservarse para las generaciones futuras.

Un juez en Pará ordenó hace dos semanas que tanto las autoridades federales como las locales restauren Fordlandia. La decisión se produjo tras más de una década de procedimientos judiciales.

Aunque el distrito no está reconocido oficialmente como sitio patrimonial, el tribunal determinó que posee importancia histórica, cultural y arquitectónica, que según la Constitución brasileña debe protegerse.

El fallo también exige que el gobierno y el municipio elaboren e implementen un plan de recuperación para el distrito, con posibles sanciones económicas en caso de incumplimiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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