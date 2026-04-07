Tribunal colombiano ordena libertad para exministro del gobierno de Petro investigado por corrupción

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La magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, le dio la razón a la solicitud de la defensa de Bonilla, que alegó que la fiscalía no radicó la acusación para llevarlo a juicio en los 120 días que establece la ley, por lo que ordenó su “libertad inmediata”, para que continúe así respondiendo en el proceso penal.

La fiscalía apeló durante la audiencia virtual la decisión del tribunal, alegando que los términos aún no se han vencido, según su interpretación de los plazos.

“Tenían a un inocente preso arbitrariamente. Muy bien por Ricardo Bonilla que se podrá defender en libertad”, aseguró en la red social X el presidente izquierdista Gustavo Petro, quien ha dicho que nunca se compraron congresistas para que aprobaran sus proyectos.

Bonilla, ministro de Hacienda en el gobierno de Petro hasta diciembre de 2024, fue imputado el 1 de diciembre por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, exponiéndose a una pena de hasta 27 años de prisión. A mediados de ese mes, fue enviado a prisión.

La fiscalía ha señalado a Bonilla y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, también procesado, de presuntamente acordar entre sí, junto a otros funcionarios y algunos congresistas, direccionar contratos del Instituto Nacional de Vías y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad estatal encargada de atender emergencias y dar respuesta a las comunidades afectadas.

Los entonces ministros habrían pretendido persuadir a congresistas para que dieran sus votos en el Congreso y ayudaran a consolidar las mayorías necesarias para aprobar proyectos de ley clave para el gobierno, como la reforma al sistema pensional, que fue aprobada, y la de la salud, que fue rechazada.

Ambos se declararon inocentes de los cargos. Bonilla, de 75 años, ha dicho en las audiencias que cumplió con sus funciones como ministro de Hacienda sin extralimitarse, por lo que dijo que tiene la “certeza de no haber cometido ningún delito”. FUENTE: AP