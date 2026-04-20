Tres soldados mueren tras combate y ataque con drones en Colombia del que señalan a grupo ilegal

Compartir en:









El ejército indicó en un comunicado que de manera simultánea a los combates, los militares fueron atacados con artefactos explosivos lanzados mediante drones, una modalidad cada vez más usada por las estructuras ilegales en el país que buscan controlar territorios estratégicos para las economías ilegales.

“Rechazamos de manera categórica el uso de métodos ilícitos como los artefactos explosivos lanzados desde drones, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, aseguró en X el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto.

Los militares muertos fueron identificados por el ejército como Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo. El reporte añadió que los dos militares heridos fueron atendidos por enfermeros de combate para luego ser evacuados hacia Pasto, la capital de Nariño.

Comandos de la Frontera, señalados por el ejército como los responsables del ataque, es una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla en 2016. Forma parte de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con la que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro mantiene diálogos de paz.

Las autoridades señalan que Comandos tiene vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal. Operan en la zona fronteriza con Ecuador, país que los señaló de la muerte de 11 soldados ecuatorianos en 2025.

En paralelo, el ejército informó el lunes que evacuó por vía aérea a cuatro menores de edad heridos por la explosión de un campo minado cuando jugaban cerca de su vivienda en el municipio rural de Olaya Herrera, Nariño.

Según el ejército, el campo minado habría sido instalado presuntamente por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. FUENTE: AP